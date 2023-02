Dieta: i falsi miti e gli errori da non fare nel 2023

Consumare le gallette invece del pane, non fare colazione sono errori e falsi miti che non bisogna seguire in una dieta per perdere peso.

Quando si decide di cominciare una dieta, molti pensano che bisogna eliminare i grassi, ridurre i carboidrati oppure mangiate e o sostituire il pane con le gallette perché sono più dietetiche. In realtà, non è del tutto vero perché ci sono degli accorgimenti e delle regole da seguire come spieghiamo nei paragrafi seguenti grazie ai consigli di un esperto del settore.

Dieta: falsi miti

Quando si decide di seguire un regime dietetico non si sa quasi mai come comportarsi e cosa fare dal momento che ci sono cattive abitudini e falsi miti che non sempre funzionano. Inoltre, seguirli non solo non è un buon metodo per dimagrire, ma comporta anche delle difficoltà per la salute mettendo a rischio l’organismo.

Per questa ragione, quando si decide di mettersi a dieta bisogna cercare di non incappare in alcuni falsi miti che non sono indicati, proprio come spiega Caterina Cellai, dietista e professionista del settore. Mangiare dopo le 20 non è sbagliato o controproducente, ma la cosa importante è cercare di non esagerare ai pasti perché si rischia di non riposare correttamente. la cena deve essere il più possibile equilibrata in modo da non compromettere la digestione.

Molti pensano che non si dovrebbe mangiare la frutta dopo i pasti perché causa gonfiore, ma in realtà non è così, ma bisognerebbe semplicemente ridurre l’apporto di fibre nella propria dieta. La frutta si può consumare in ogni momento della giornata: dalla mattina a colazione sino agli snack mattutini o pomeridiani, ma non è necessario esagerare con le porzioni.

Non è vero che la pasta, il pane e il riso integrale siano più leggeri, ma semplicemente sono da consigliare perché maggiormente ricchi di fibre e nutrienti vari. Uno yogurt light è ottimo da consumare in un regime ipocalorico, ma bisogna fare attenzione agli zuccheri e frutta al suo interno. Lo zucchero bianco e di canna hanno le stesse calorie, così come non vi sono differenze tra colazione dolce o salata, ma la cosa importante è cercare di abbinare correttamente i vari nutrienti.

Dieta: errori da non commettere

Durante la dieta è possibile andare incontro a errori e sbagli che sicuramente non permettono di perdere i chili in eccesso. La D.ssa Caterina Cellai spiega alcuni errori che sarebbe meglio non commettere per pregiudicare i buoni risultati del regime ipocalorico. Non bisogna assolutamente eliminare i grassi, come molti pensano, ma basta semplicemente introdurli in uno schema alimentare con proteine, carboidrati e grassi insaturi.

Durante un regime dietetico non bisogna eliminare nessun nutriente, compreso i carboidrati dal momento che l’alimentazione deve essere il più possibile varia e bilanciata stando attenti al fabbisogno calorico di ogni soggetto. I carboidrati sono considerati importantissimi in fase di dieta e la cosa importante è non abusarne preferendo quelli ricche di fibre e limitare così il consumo di zuccheri.

Saltare la colazione è uno degli sbagli più grandi che si possano commettere in un regime dietetico poiché si rischia di abbuffarsi ai pasti successivi e favorire così gli attacchi di fame. Il diiuno non è mai una buona idea, anzi. Nel caso ci si rendesse conto di aver esagerato a pranzo, è una ottima idea consumare una cena leggera. Saltare i pasti rischia soltanto di peggiorare la salute dell’organismo e non aiuta poi a dimagrire.

Sono molti che sostituiscono il pane con le gallette perché molto leggere. Consumare cibi che siano ipocalorici come appunto le gallette non aiuta a perdere peso, anzi, rischia di causare abbuffate dal momento che il loro consumo non sazia. Si consiglia di non mangiare davanti alla televisione o al computer dal momento che una alimentazione adeguata è parte del benessere e bisogna dedicare ai pasti la giusta attenzione.

