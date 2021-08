La dieta idrica consente di perdere peso, stimolare il metabolismo consumando liquidi quali spremute, centrifughe e tantissima acqua che depurano.

Per perdere peso e superare la prova costume tanto odiata e temuta, bisogna imparare a mangiare bene in modo da dimagrire ed essere in forma. Sono diversi i regimi alimentari da seguire, ma la dieta idrica si rivela perfetta per la stagione estiva, anche per una serie di benefici e proprietà che comporta al fisico e all’organismo. Ecco come seguirla e il funzionamento.

Dieta idrica

Mangiare sano, seguire una costante attività fisica e anche rispettare il normale ritmo sonno veglia sono sicuramente le basi per una vita sana ed equilibrata. Per ottenere questi risultati, è bene seguire la dieta idrica considerato il regime alimentare del momento e perfetta da seguire durante la stagione estiva per tornare in forma. Un regime non molto rigido che permette di stare in forma in modo naturale e sano.

Un regime alimentare che ha avuto origine negli Stati Uniti per poi essere noto anche in Italia, dal momento che sono diversi i personaggi dello spettacolo a seguirlo proprio per l’efficacia che dimostra. Un regime che non ha particolari rinunce o sgarri, ma che presuppone di seguire una sana alimentazione per tutta la settimana in modo da ottenere buoni risultati.

È nota come dieta idrica in quanto bisogna assumere liquidi per buona parte del tempo per poi introdurre cibi solidi che oscillano tra le 1200 e le 1500 calorie. Soltanto per un giorno a settimana si consumano cibi liquidi senza superare mai le 500 calorie e bisogna evitare gli alimenti solidi. Un regime flessibile per il quale il soggetto sceglie il giorno della settimana in cui consumare solo liquidi.

Per quanto riguarda i liquidi, è possibile consumare centrifughe, spremute, frullati di frutta fresca, ma anche succhi senza zucchero, acqua, tè verde componente anche dell’integratore Aloe Vera Slim, oltre a minestroni e a tantissima acqua. Si possono consumare le spezie per dare sapore alle bevande. Nei restanti giorni della settimana, si consumano cereali, frutta e verdura, carne bianca e pesce, ecc.

Dieta idrica: benefici

Un regime alimentare del genere funziona ed è molto efficace proprio perché apporta tantissimi benefici e proprietà all’organismo. Infatti, nella dieta idrica, dal momento che si consumano diverse centrifughe, spremute e anche tè verde, permette di sgonfiare la pancia e perdere peso grazie all’azione detox, purificante e brucia grassi di questi liquidi.

Raccomandata anche dai massimi professionisti del settore dal momento che aiuta a perdere peso in modo rapido. La dieta idrica, considerando che si basa su una bassa riduzione delle calorie da assumere, permette di stimolare e riattivare il metabolismo in modo da velocizzare la perdita di peso e quindi il dimagrimento in modo da essere perfetti per la prova costume.

Durante la stagione estiva, considerando anche l’eccessivo calore e afa, è molto importante consumare dei liquidi in modo da non disperdere le vitamine e i sali minerali. Per questa ragione, la dieta idrica funziona davvero ed è efficace ai fini del dimagrimento. In solo una settimana è possibile perdere fino a 4 kg.

Inoltre, è particolarmente consigliata da seguire nel mese di agosto proprio perché permette di rientrare nel costume dell’anno scorso in pochissimo tempo. Per chi vuole perdere peso in tempi rapidi è perfetta proprio perché favorisce l’effetto detox.

Dieta idrica: miglior integratore

