Dieta: il metodo scientifico per non prendere peso in vacanza

In vacanza è possibile tenersi in forma e mantenere il proprio peso grazie a una sana dieta e a un metodo scientifico che permette di non ingrassare.

In estate, quando si è in spiaggia o in riva al mare, non è mai facile tenere sotto controllo l’alimentazione, ma bisogna stare attenti a cosa si mangia onde evitare di prendere peso. Qui si trovano alcuni consigli utili per la giusta dieta da seguire e un metodo scientifico che permette di non ingrassare durante le ferie aggiungendo anche un buon integratore a base naturale.

Dieta in vacanza

Gli aperitivi, le grigliate, i barbecue, ma anche consumare un gelato per soffrire meno il caldo, sono tutti pasti che si consumano in vacanza, ma se non si fa attenzione si rischia di tornare a casa con due o tre chili in più e il girovita che aumenta di alcuni centimetri. Per ovviare a tutto ciò, la dieta da seguire in vacanza è il regime ideale in quanto aiuta a mantenersi in forma e non ingrassare.

Sebbene ci si diverta e si godano momenti al mare, non bisogna trascurare o dimenticare le sane e buone abitudini alimentari, ma cercare di mantenerle anche in vacanza. Bisogna imparare a organizzarsi, a cominciare da una buona idratazione che è fondamentale, per cui una bottiglia di acqua naturale non può mancare nella borsa frigo. Si consiglia di evitare le bevande zuccherine che aumentano la sete.

Considerando anche il caldo, è consigliabile fare il pieno di vitamine e sali minerali per non disperdere le energie e i liquidi che si perdono con l’afa. Per sopperire ai vari languorini, si possono consumare come spezza fame a metà mattina o nel pomeriggio degli spuntini a base di frutta di stagione, quale anguria, melone, albicocche o prugne che fanno bene.

La dieta in vacanza deve essere leggera, sana, ben bilanciata, oltre che essere composta di pasti che siano sani ed equilibrati. Quindi, no ai fritti, pasta al forno, pizza o timballi, ma prediligere insalate di riso oppure del tonno, prosciutto e mozzarella da consumare insieme a delle verdure da mangiare crude o cotte al vapore, quali zucchine, carote, ecc.

Dieta in vacanza: come fare

Per non prendere peso in gravidanza ed evitare, appena tornati, di non riuscire a indossare più quel paio di jeans o vestito che tanto piacciono, bisogna cominciare a fare attenzione all’alimentazione e seguire una dieta che sia indicata per mantenersi in forma senza concedersi a troppi stravizi e bagordi che, in estate, sono all’ordine del giorno.

Per poter dimagrire in vacanza ed evitare di prendere peso durante le ferie, gli esperti hanno studiato e ideato un metodo scientifico che può aiutare a mantenersi in forma. Le occasioni per trasgredire in vacanza, soprattutto dal punto di vista alimentare sono tante: stuzzicchini, aperitivi, ecc. Per evitare di tornare a casa appesantiti, ecco quale è il metodo a cui si è pensato.

Si tratta di uno studio condotto da personale esperto negli USA per cui bisogna pesarsi almeno ogni giorno. Chi decide di pesarsi regolarmente e quindi tutti i giorni, secondo lo studio, riesce a mantenere il peso oppure a dimagrire durante il periodo di vacanza. Bisogna poi usare delle accortezze. Per quanto riguarda il gelato, è consigliabile consumarlo soltanto a giorni alterni e prediligere i gusti a base di frutta.

Bisogna limitare il consumo di carboidrati e grassi che non vuole dire abolirli, ma cercare di dare un taglio a questi alimenti evitando di consumarli tutti i giorni. Non abbondare con gli aperitivi che sono deleteri e prima della cena, una passeggiata sul lungomare o la lettura di un libro aiutano a essere in forma.

Dieta: il miglior rimedio naturale

