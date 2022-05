Dieta: il momento della giornata migliore per pesarsi

Secondo lo studio condotto dagli esperti, durante la dieta il momento migliore per pesarsi è il mattino sempre nella stessa fascia oraria.

Oltre alla prova costume, vi è un altro momento che spaventa e preoccupa. Quando si segue una dieta arriva il momento di pesarsi in modo da capire se gli sforzi fatti finora sono stati utili. Lo sapevi che vi è un giorno della settimana giusto per pesarsi? Qui spieghiamo quale sia e il momento migliore per farlo.

Dieta e momento per pesarsi

Quando si segue una dieta il momento della bilancia e quindi del peso per capire se si è dimagriti o meno è davvero stressante e terribile da affrontare. Sono in molti che hanno il terrore della bilancia e che non vorrebbero mai salire proprio per non dover vedere il peso raffigurato sul display. In base a una ricerca che è stata stilata, le donne salgono sulla bilancia un po’ troppo spesso.

In base alle ricerche, sembra che una donna salga sulla bilancia più volte al giorno proprio per controllare il proprio peso e capire se sta seguendo il percorso di dimagrimento adatto. Secondo gli esperti bisogna pesarsi non più di un giorno a settimana, ma è necessario farlo nel modo opportuno e adeguato.

Non è mai utile pesarsi al mattino oppure dopo una cena abbondante dal momento che, secondo il parere degli esperti, si potrebbe aver accumulato dei liquidi e quindi essere ingrassati. Non è consigliabile neanche pesarsi subito dopo aver consumato piatti ricchi di sale, dal momento che la presenza eccessiva di iodio porta a un aumento di peso.

Neanche dopo un allenamento sarebbe utile pesarsi in quanto questa attività comporta una perdita eccessiva di sali minerali e, quindi, causa una sorta di squilibrio elettrolitico che porta a un ristagno di liquidi. Meglio attendere un paio di giorni per vedere se i risultati dell’allenamento sono visibili o meno sulla bilancia.

Dieta e momento per pesarsi: consigli

Quando si segue una dieta il momento del peso è particolarmente stressante e difficile da sopportare e tollerare. Sono molti a domandarsi se sia meglio pesarsi al mattino oppure la sera e se questo può influire o meno sulla perdita di peso. A questa domanda e molte altre, hanno risposto i ricercato della Cornell University.

In base ai dati raccolti, sembra che pesarsi tutti i giorni sia assolutamente errato e fa parte di un controllo che sarebbe meglio non fare. In base allo studio condotto, sembra che il momento della settimana maggiormente idoneo per pesarsi sia il mercoledì dal momento che è un giorno a metà della settimana.

Inoltre, questo giorno, ovvero il mercoledì, sarebbe abbastanza lontano dai bagordi e dagli eccessi che solitamente si è soliti concedersi il fine settimana e che portano a oscillazioni di peso. Secondo poi l’esperto del settore, il mercoledì non solo è considerato il migliore per pesarsi, ma anche per cominciare una dieta.

Molto importante, non solo pesarsi il mercoledì, ma anche farlo a orari regolari, quindi sempre nella stessa fascia oraria. Pesarsi al mattino prima di fare colazione è perfetto in quanto ci si rende conto dei progressi e dei risultati che si stanno ottenendo con la dieta e il programma alimentare che si sta seguendo.

