Dieta: il piano alimentare detox post natalizio

La dieta detox del periodo post natalizio si basa su un piano alimentare mirato e adatto per perdere i chili accumulati eliminando le scorie.

Dopo i bagordi e gli eccessi delle feste natalizie, la remise en forme è d’obbligo, ma mai facile da seguire considerando le leccornie e cose succulente che si è consumato. Ovviamente bisogna partire da una dieta adatta e stabilire un piano alimentare che aiuti a tornare in forma in breve tempo, insieme anche a un buon integratore.

Dieta piano alimentare

Nei giorni del periodo post natalizio, bisogna mettere in atto una piccola strategia detox consumando alimenti che aiutino a depurare e disintossicare l’organismo. Considerando che in questo periodo si è consumato molti zuccheri, insaccati e alimenti ricchi di grassi, bisogna seguire un regime che depuri e disinfiammi.

Agire subito è fondamentale proprio per tornare in forma rapidamente in modo da sentirsi più leggeri e senza eccessivi strascichi. Bisogna scegliere le giuste combinazioni di alimenti per cui non è consigliabile seguire una dieta fai da te, ma attenersi ai consigli di un esperto e professionista del settore che saprà fornire tutte le indicazioni adatte.

Seguendo la dieta equilibrata e adatta al proprio fisico, oltre al piano alimentare, si riesce a tornare in forma in breve tempo e i chili accumulati durante il periodo natalizio, tra una fetta di Pandoro e un piatto di agnolotti al sugo, saranno solo un lontano ricordo.

Un piano alimentare che sia adatto al proprio fisico e stile di vita, con alimenti detox specifici e utili per la remise en forme.

Dieta piano alimentare: consigli

Tornare alla routine non è facile, soprattutto dopo due giorni di abbuffate ed eccessi che si è concessi a tavola. Per tornare in forma e cercare di buttare via i chili accumulati, una dieta detox e un piano alimentare da seguire in ogni sua parte è fondamentale. Rispettare ogni aspetto di questo programma permette di dimagrire rapidamente e avere ben in mente i propri obiettivi.

Prima di tutto, è bene prestare particolare attenzione al fegato e ai reni che sono affaticati da tutte le leccornie ed eccessi del periodo post natalizio.

In questo caso, è bene consumare cibi che siano freschi e genuini, come le verdure dall’ortolano, che sono ricche di nutrienti e soprattutto salutari. n piano alimentare nella dieta deve comprendere anche gli orari in cui consumare determinati succhi, zuppe, centrifughe, ecc.

Per un periodo di 5-6 giorni, su consiglio degli esperti, sarebbe bene nutrirsi e consumare soltanto ortaggi crudi o cotti oppure come ingrediente di centrifughe e frullati. Molto importante curare l’idratazione bevendo almeno un litro e mezzo di acqua naturale al giorno in modo da espellere le tossine e le scorie che si sono accumulate durante i giorni di baldoria. Sono banditi ovviamente zuccheri, caffeina e alcolici, optando per tisane e bevande come il tè verde, ingrediente base di Aloe Vera Slim.

Per quanto riguarda i vari pasti da consumare nella giornata vanno così suddivisi. La colazione, il pasto più importante della giornata, si basa sul consumo di un frutto con una tisana senza zucchero, mentre per pranzo cereali e le proteine a cena, come il pesce, alcuni legumi e le uova, mentre va escluso l’affettato e gli insaccati in generale.

In una giornata tipo, ecco un menù tipico da consumare nella dieta detox:

Colazione: tè o tisana, pane di segale con marmellata bio

Spuntino: frutto di stagione

Pranzo: vellutata di zucca e della carne bianca

Merenda: una manciata di noci

Cena: sgombro al vapore e finocchi crudi conditi con olio d’oliva.

Dieta piano alimentare: integratore

Nella dieta e nel piano alimentare detox per la remise en forme, non può mancare un integratore che agevola il dimagrimento e il migliore è al momento Aloe Vera Slim che ha origini italiane, a base naturale e quindi privo di danni nocivi. Consigliato sia da esperti perché naturale, ma anche dai consumatori per i benefici che dona.

Un integratore molto efficace che brucia sia i grassi che le calorie a riposo, stimola il metabolismo in modo da rendere più facile il dimagrimento. Apporta dei miglioramenti anche nei processi di assimilazione digestiva e nella funzione epatica, ha potere saziante evitando di andare incontro a eccessi e depura il fegato, reni e intestino.

Inoltre è notificato dal ministero della salute come salutare e non dannoso. Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Consigliato proprio perché, essendo a base naturale, non ha controindicazioni o effetti collaterali, quindi si possono assumere fino a due compresse al giorno dopo i pasti insieme a un bicchiere d’acqua. Si compone di ingredienti che sono naturali, come l’aloe vera che dà il nome al prodotto, che migliora la funzionalità epatica e digestiva regolando anche la motilità dell’intestino e il tè verde, un brucia grassi di tipo naturale che non sono aiuta a raggiungere il peso forma, ma permette anche di mantenerlo nel tempo.

Aloe Vera Slim è originale ed esclusivo, quindi non ordinabile nei negozi o e-commerce, ma solo sul sito ufficiale del prodotto per cui si compila il modulo con i dati e lo si invia. Ha un costo di 49,99€ per 4 confezioni con pagamento tramite Paypal, la carta di credito e anche i contanti direttamente al corriere.

