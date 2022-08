Dieta in vacanza: le 5 regole per evitare di ingrassare

La dieta in vacanza prevede alimenti sani e salutari che possano aiutare a tenersi in forma e a costruire una coscienza alimentare per la salute.

In vacanza è molto più difficile riuscire a mantenersi in forma e preservare i chili persi, poiché le cene al ristorante, gli aperitivi, ma anche un gelato sono all’ordine del giorno. Per riuscire a non ingrassare, si può seguire la dieta in vacanza che, grazie alle cinque regole di un esperto, permette di essere in forma anche in riva alla spiaggia.

Dieta in vacanza

Durante il periodo vacanziero, che sia in montagna o anche in città, inevitabilmente si tende a ingrassare, complice anche i vari cibi che si consumano. Le cene al ristorante, ma anche il gelato di tanto in tanto sicuramente comporta chili in più. Seguire una dieta in vacanza può aiutare a mantenersi in forma evitando di accumulare peso.

Solitamente quando si è in riva al mare o in spiaggia, si tende ad abbassare le difese e, quindi, lasciarsi andare a strappi alla regola e diventa difficile riuscire a consumare pasti che siano equilibrati e bilanciati. Proprio in vacanza, diventa fondamentale cercare di non esagerare in modo da non ingrassare.

Proprio in vacanza, complice il relax e il tempo a disposizione, è fondamentale cercare di adottare lo spirito giusto in modo da poter sviluppare una buona coscienza alimentare che comprenda una alimentazione più bilanciata e migliore. In questo modo si riesce a non esagerare con le calorie e seguire la dieta in vacanza.

Bisogna cercare di affrontare tutto con relax senza lasciarsi prendere dalle calorie. Approcciandosi in modo diverso si riesce a mantenersi in forma, non solo in vacanza, ma anche per tutto il resto dell’anno.

Dieta in vacanza: le 5 regole

In base al parere di Iader Fabbri, esperto nutrizionista che ha scritto anche diversi saggi in materia, vi sono delle regole da seguire nella dieta in vacanza che permettono di non ingrassare conservando la propria remise en forme. Sono delle regole salva estate che aiutano a mantenersi in forma senza esagerare troppo.

Qui un compendio delle cinque regole, proprio come afferma l’esperto in materia:

Si consiglia di scegliere la mezza pensione per strutturare la vacanza in modo leggero con una colazione molto ricca e una buona cena gourmet. Il pasto deve essere leggero con una buona porzione di frutta e verdura

La colazione è importante e deve essere ricchissima proprio perché aiuta a gestire i vari pasti della giornata senza abbuffarsi troppo. Le torte fatte in casa insieme a proteine come le uova o salumi sono l’ideale per saziarsi

L’attività fisica non deve mai mancare neanche in vacanza. Al mattino, poco prima della colazione, una camminata o una corsa sulla spiaggia sono l’ideale per presentarsi al pasto del mattino in modo più sereno con lo stomaco vuoto

Si raccomandano spuntini a metà mattina e pomeriggio per evitare di arrivare troppo affamati ai pasti. La frutta fresca o secca, insieme a uno yogurt placano il senso di fame

A ogni pasto bisogna abbinare una fonte proteica. Per esempio a una pizza si abbina un secondo proteico in modo da bilanciare il carico glicemico e l’apporto dei carboidrati.

