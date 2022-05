Dieta indice glicemico: il funzionamento e i rimedi naturali

Il consumo di determinati alimenti come legumi, frutta e verdura è molto utile nella dieta indice glicemico per saziarsi e dimagrire con facilità.

L’indice glicemico è un fattore molto importante in quanto determina il valore del glucosio, della glicemia, appunto nel sangue. Per mantenere i valori nel modo corretto, la dieta indice glicemico può aiutare in quanto bisogna consumare soltanto specifici alimenti per dimagrire con gusto ed efficacia.

Dieta indice glicemico

Chi soffre di glicemia alta sa molto bene che deve prestare attenzione a determinati alimenti da consumare. Per questa ragione, la dieta indice glicemico è considerata il regime adatto da seguire. Un programma alimentare che si basa sull’indice glicemico, un parametro che misura gli aumenti della glicemia nel sangue in seguito all’introduzione di un alimento che contiene vari carboidrati.

Sembra proprio, secondo il parere di Flavia Bernini, professionista del settore, che siano gli alimenti con un indice glicemico alto a favorire un aumento di peso. Se si introducono nella dieta troppe calorie si rischia di aumentare allo stesso modo, a prescindere dagli alimenti con indice glicemico alto. Un fattore che tende ad abbassarsi nel momento in cui lo si abbina a nutrienti come proteine, carboidrati, ecc.

Una fetta di pane con la cioccolata ha un indice glicemico nettamente inferiore rispetto a una fetta di pane bianco. Molto importante cercare di fare scelte giuste che possano aiutare a dimagrire e perdere peso in modo sano. Un regime salutare facile anche da seguire dal momento che permette di migliorare l’alimentazione.

Seguendo questo tipo di dieta si permette di abolire tutti quegli alimenti che sono ricchi di zuccheri, oltre al cosiddetto junk food, snack, ecc. che bisogna sostituire con cibi che abbiano un basso indice glicemico come i legumi, la frutta e anche la verdura. Inoltre, consumando determinati alimenti ci si sazia e si ottengono benefici dal momento che sono ricchi di fibre.

Dieta indice glicemico: funzionamento

Un regime che aiuta a dimagrire in tempi brevi, ma senza rinunciare ad assaporare e consumare piatti gustosi. In questa dieta ci sono alimenti che hanno un indice glicemico molto alto, quali il riso, le patate, la zucca, che sono banditi optando per il consumo di altri dall’indice glicemico più basso.

Non è un regime che punta sulle porzioni o le calorie, ma bisogna fare attenzione a quali alimenti consumare e a quelli vietati o da mangiare con moderazione. Si possono consumare regolarmente, quindi anche tutti i giorni alimenti come la pasta non integrale, le mele, le lenticchie, le arance, i frutti di bosco, che hanno un indice glicemico inferiore a 55.

Si consiglia di prediligere i glucidi giusti cercando di non far cuocere troppo la pasta in quanto rischia di aumentare l’indice glicemico. Le lenticchie e i legumi sono alimenti necessari iin quanto saziano e fanno dimagrire al tempo stesso. Le proteine sono essenziali e vanno consumate a colazione o a cena optando per del pesce o del formaggio.

In questa dieta indice glicemico è meglio preferire il pesce alla carne optando sempre per le parti più magre. L’olio di noci o d’oliva sono i condimenti ideali per insaporire le pietanze. Bisogna modificare tutti quegli alimenti raffinati e industriali che sono dannosi ai fini del dimagrimento.

Dieta indice glicemico: integratore

Alla dieta indice glicemico è possibile aggiungere un integratore che possa valorizzare e agevolare il percorso di dimagrimento. Si tratta di Piperina & Curcuma Slim, un supporto alimentare in vendita in compresse che aiuta a dimagrire. Un prodotto made in Italy che ha ottenuto una notifica anche dal Ministero della Salute e consensi da parte dei massimi esperti.

Un integratore che stimola il metabolismo in modo da velocizzare il percorso di dimagrimento, brucia ii depositi dio grasso, aiutando a perdere peso e centimetri fino a due taglie in meno. Agisce sui punti fondamentali aiutando a dimagrire in modo corretto e salutare. Favorisce l’assimilazione digestiva attaccando i depositi di grasso.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Permette di tornare a essere bella e magra senza sforzi o controindicazioni dal momento che si basa su principi attivi naturali, quali la piperina che contiene capsaicina presente nel pepe nero che velocizza il processo metabolico facilitando il dimagrimento; la curcuma, una spezia molto usata in cucina che ha proprietà depuranti eliminando le scorie e il silicio colloidale che protegge la pelle, i tendini e le ossa e aumenta l’efficacia dei risultati.

È sufficiente una compressa prima dei pasti da ingoiare con un bicchiere d’acqua.

Una formula che non è reperibile nei negozi oppure online proprio perché esclusiva e originale, ma solo sul sito ufficiale del prodotto dove si compila il modulo in ogni parte attivando la promozione di 4 confezioni a 49,99€ invece di 196. Si accettano pagamenti con Paypal, carta di credito o contanti al corriere.