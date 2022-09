Dieta ipocalorica: come renderla equilibrata e sana

Una dieta ipocalorica permette di dimagrire riducendo le calorie e bandendo alcuni alimenti come zuccheri, dolciumi e le bevande gassate dannose.

Nel momento in cui i decide di seguire un regime dimagrante, bisogna ridurre le calorie dei cibi che si consumano. Qui forniamo tutti i consigli utili per la dieta ipocalorica e come renderla equilibrata per una perdita di peso efficace e senza danni alla salute o il terribile effetto yo-yo.

Dieta ipocalorica

Come si evince dal nome, con il termine dieta ipocalorica si fa riferimento a un regime dimagrante nel quale si consumano poche calorie per poter perdere peso in modo equilibrato e sano. Seguendo questo regime, sempre su consiglio di un professionista del settore, si vanno ad attaccare i depositi di grasso utili come carburante per le varie attività giornaliere.

L’attività fisica, per quanto efficace e importante, oltre a essere un aspetto che non va sottovalutato, soprattutto in un regime dimagrante, da sola non ha valore e non permette di far scendere l’ago della bilancia e, quindi perdere peso correttamente. Per questa ragione, bisogna che non sia troppo rigida o drastica.

In questo modo, si vanifica anche un aspetto molto temuto da coloro che cominciano una dieta, ovvero il classico effetto yo-yo che non fa bene al fisico e alla salute, cioè i continui sali e scendi di peso che, a lungo andare, possono avere delle ripercussioni. Seguendo una dieta ipocalorica si hanno le energie sufficienti per affrontare le attività giornaliere.

Quando si decide di dimagrire è importante avere al proprio fianco una guida sicura, un supporto che permetta di focalizzarsi sull’obiettivo raggiungendo i risultati desiderati e senza commettere errori o sbagli che possano pregiudicarne gli esiti. Per questo, l’aiuto di un esperto diventa fondamentale nel percorso dimagrante.

Dieta ipocalorica: come renderla equilibrata

Si può rendere una dieta ipocalorica equilibrata con una serie di consigli e suggerimenti utili. Una dieta fai da te può funzionare se non si devono perdere troppi chili e, in caso contrario, sarebbe meglio evitare. Se bisogna soltanto perdere una taglia, è possibile ridurre le calorie e fare un po’ di attività fisica per dare una accelerata al metabolismo.

Dal momento che in questo regime si assumono poche calorie al giorno è bene, prima di tutto, capire quale sia il proprio fabbisogno calorico che dipende da fattori quali l’età, il sesso, ma anche lo stile di vita. Online sono diversi i metodi che aiutano a calcolarlo: gli uomini dovrebbero assumere fino a 2400 calorie, mentre le donne circa 1600 giornaliere.

Affinché una dieta ipocalorica sia equilibrata e sana, bisognerebbe, secondo il parere degli esperti, tagliare le calorie di almeno il 15-20% per poter così perdere fino a 500 grammi di grasso a settimana. Molto importante anche associare dell’attività fisica per una perdita di peso maggiore. SI può mangiare un po’ di tutto, ma facendo attenzione alle quantità degli alimenti.

Bisogna rinunciare alle calorie vuote, ovvero quei cibi che danno energia, quali zuccheri, dolciumi, bevande gassate, ecc. Sono alimenti da bandire in ogni regime dimagrante. La colazione deve essere ricca per poi passare a uno spuntino a base di frutta, il pranzo con verdure cotte e crude e a cena va benissimo del pesce o carne bianca. La pasta è assolutamente ammessa, ma soltanto 50-60 grammi almeno due volte a settimana.

