Dieta di Jennifer Lopez: come fa ad essere in forma

La dieta di Jennifer Lopez aiuta a dimagrire e perdere peso in modo naturale ritrovando la forma fisica, proprio come ha fatto la nota artista.

Jennifer Lopez è uno dei personaggi dello spettacolo maggiormente amati e apprezzati. Il merito è anche del suo fisico che, giunto all’età di 51 anni, è ancora in splendida forma. Se si vuole capire come faccia a tenersi in forma, ecco come seguire la dieta di Jennifer Lopez e quali sono i suoi segreti.

Dieta di Jennifer Lopez

Cantante, attrice, ballerina, imprenditrice, all’età di 51 anni, Jennifer Lopez continua a colpire e destare l’attenzione, non solo per le sue qualità, ma anche per il suo fisico stratosferico. Per chi vuole carpire il segreto della sua forma fisica, la dieta di Jennifer Lopez è il regime ideale per avere un corpo tonico e snello come il suo. L’artista fa molta attenzione a quello che mangia alternandolo anche a una attività fisica regolare.

La sua alimentazione ha subito delle modifiche nel corso degli anni, passando da una dieta vegana al consumo di cibi che la aiutano a stare in forma, come appare nelle foto sul suo profilo Instagram dove è seguita da tantissimi followers. Nonostante gli impegni, ha sempre il tempo di fare una colazione sana e salutare a base di frullato e tantissima frutta, quali more, lamponi e anche succo di limone.

Come consiglia ogni esperto del settore, nella dieta di Jennifer Lopez sono previsti tantissimi spuntini e snack da consumare sia a metà mattina che al pomeriggio a base di frutta e verdura oppure una manciata di noci. I pasti del pranzo e della cena dipendono ovviamente dagli impegni della giornata, ma comunque sono sempre molto leggeri e salutari, proprio come è nel suo stile di vita.

Essendo amante dei dolci e molto golosa, ogni tanto si concede degli sgarri, come i cookies dei biscotti a base di burro o frutta secca per saziare la sua fame di qualcosa di dolce da stuzzicare.

Ecco un esempio di menù della dieta di Jennifer Lopez da consumare:

Colazione: frullato, acqua e limone

Spuntino di metà mattina e merenda: noci o nocciole

Pranzo: insalata mista oppure del pesce quale salmone o spigola insieme a delle verdure

Cena: petto di pollo alla griglia o proteine.

Dieta di Jennifer Lopez: benefici

Un regime alimentare come quello seguito da Jennifer Lopez apporta una serie di benefici e di vantaggi per il fisico. Seguendo la dieta di Jennifer Lopez è possibile ottenere importanti risultati, ma bisogna associare all’alimentazione anche della sana attività fisica da svolgere in modo regolare per non vanificare il tutto.

La dieta di Jennifer Lopez si basa su una alimentazione molto sana e salutare. Iniziare, proprio come fa lei, la colazione con un frullato, è l’ideale, in quanto aiuta a dare energia alla giornata per affrontare tutti gli impegni che la attendono. Inoltre, il frullato combina insieme carboidrati e proteine che fanno stare bene e in forma.

Inoltre, consumare frutta e verdura, come delle noci o nocciole durante gli snack di metà mattina e pomeriggio, è importante in quanto la aiuta a non abbuffarsi ai pasti principali e placare il senso di fame. In più, alimenti di questo tipo apportano al fisico tutte le vitamine e nutrienti di cui si ha maggiormente bisogno per mantenersi in forma, proprio come lei.

Cenare intorno alle 18.30 insieme ai suoi figli è considerato dall’artista un ottimo metodo in quanto favorisce e stimola la digestione. Secondo Jennifer Lopez, l’idratazione, quindi bere tantissima acqua sia prima che durante, ma anche dopo l’allenamento spinge a dare di più e favorire l’eliminazione delle tossine in eccesso.



