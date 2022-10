Dieta liquida di Federica Pellegrini: come funziona e benefici

La dieta liquida favorisce la depurazione e la disintossicazione dell'organismo. Scopriamo insieme perché è importante farlo e come funziona la dieta.

La dieta liquida di Federica Pellegrini è ipocalorica e si segue un solo giorno della settimana che, nel caso della sportiva, è il martedì. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come funziona la dieta liquida e quali sono i suoi benefici sul benessere psicofisico individuale.

Dieta liquida di Federica Pellegrini

Nei giorni scorsi, Federica Pellegrini e il marito Matteo Giunta, tramite un post su Instagram, hanno annunciato ai loro follewer di seguire un nuovo regime alimentare che, sebbene comporti loro qualche fatica, si rivela benefico per il benessere psicofisico. La coppia di neosposi segue, infatti, la dieta liquida, meglio nota come la “dieta del martedì liquido”.

Il web ha da subito dimostrato molto interesse nei confronti di questa nuova dieta, un regime alimentare che, in fin dei conti, può essere seguito da chiunque, purché goda di buona salute, indipendentemente dall’appartenenza di genere e lo stadio di vita che si sta attraversando.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come funziona la dieta liquida di Federica Pellegrini e di suo marito Matteo Giunta.

Dieta liquida di Federica Pellegrini: funzionamento

La dieta liquida di Federica Pellegrini ha destato qualche dubbio tra gli internauti, preoccupati che una dieta liquida non possa affatto essere benessere per l’organismo. In realtà, gli esperti sottolineano che, in fin dei conti, non c’è alcuna differenza tra dieta liquida, semiliquida o solida, a patto che ci si assicuri che l’organismo assimili e assorba tutti i nutrienti di cui ha bisogno per sopravvivere e continuare a funzionare correttamente.

Federica Pellegrini e il marito, d’altra parte, seguono un’alimentazione equilibrata e dedicano alla dieta liquida un solo giorno della settimana, il martedì, giorno in cui fanno colazione con caffellatte, consumano passati o zuppe di verdure per pranzo e cena e, se avvertono l’esigenza di sgranocchiare qualcosa tra un pasto e l’altro, prendono uno yogurt.

L’obiettivo principale della dieta, come ha precisato Matteo Giunta, è quello di far riposare fegato e reni, per almeno un giorno alla settimana.

Dieta liquida di Federica Pellegrini: miglior integratore

A volte, nonostante si segua un regime alimentare corretto, può capitare di sentirsi stanchi, gonfi e appesantiti. In questo caso, si potrebbe provare a seguire la dieta liquida, così da far riposare fegato e reni, assumendo, in forma liquida o semiliquida, le verdure che, oltre ad essere cibo nutriente, sono anche cibo drenante, efficace nella purificazione, depurazione e disintossicazione di fegato, reni e intestino, ma anche nel mantenere livelli elevati di idratazione nell’organismo.

