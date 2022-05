Dieta mangiatutto: come perdere 6 kg senza sacrifici

Con la dieta mangiatutto si torna in forma smagliante grazie a una attenzione maggiore ai metodi di cottura e alle quantità da assumere giornalmente.

La prova costume si avvicina ogni giorno di più e, per essere in forma per quell’appuntamento, è necessario seguire una alimentazione corretta. La dieta mangiatutto è il regime adatto perché consente di perdere peso senza troppe rinunce e in modo salutare e sano, proprio come ognuno sogna.

Dieta mangiatutto

Per riuscire ad arrivare preparati alla prova costume e tornare in forma smagliante è molto utile seguire una dieta che sia personalizzata in modo da poter perdere peso. Quando si decide di dimagrire solitamente si va incontro a molte, troppe rinunce, scendendo qualche volta a compromessi per un fisico snello.

Vi è uno schema alimentare che permette di dimagrire, far perdere peso senza troppe rinunce o sacrifici, come di solito accade con le diete dimagranti e ipocaloriche. Si tratta della dieta mangiatutto, che permette di far perdere fino a 6 kg al mese senza troppi divieti e concedendosi anche qualche strappo alla regola.

Un regime vario e particolarmente equilibrato da seguire. Possono seguirla tutti coloro che vogliono perdere in modo sano e salutare. Molto facile ed efficace dal momento che si riducono i grassi da consumare quotidianamente puntando su altri nutrienti. Come dice appunto il titolo, nella dieta mangiatutto è possibile consumare qualsiasi cosa.

L’unica cosa a cui bisogna prestare attenzione sono le quantità degli alimenti da consumare e la cottura. Infatti, si prediligono cotture al vapore oppure al forno. Bisogna ovviamente moderare le quantità degli alimenti da consumare proprio per evitare così di esagerare e andare incontro a maggiori grassi di quanti ne siano consentiti.

Dieta mangiatutto: consigli

In questo regime alimentare che concede di mangiare un po’ di tutto, bisogna prestare particolare attenzione ai condimenti. Si possono usare in questa dieta soltanto 4 cucchiaini di olio al giorno da suddividere due a pranzo e altri due a cena. In questo modo è possibile assorbire i principi liposolubili, quali le vitamine da assimilare soltanto attraverso i lipidi.

Si può anche usare il sale, ma sempre stando attenti alle quantità evitando di esagerare. Non ci sono particolari restrizioni o regole. Bisogna consumare i piatti soltanto al forno o al vapore in modo da contenere l’eccessiva quantità dei grassi in eccesso se cucinati in un altro modo. Sono concessi alimenti quale lo yogurt, la pasta integrale e anche il riso, compreso le uova e il pesce.

Proprio come in qualsiasi altro regime alimentare, anche nella dieta mangiatutto è fondamentale consumare almeno un litro e mezzo di acqua naturale al giorno, ma anche delle tisane drenanti al finocchio o tarassaco. Non può poi mancare il bicchiere di acqua e limone da assumere a stomaco vuoto, magari la mattina prima di fare colazione.

La colazione di questa dieta prevede un bicchiere d’acqua con del limone per poi consumare un centrifugato di frutta oppure del latte di soia o parzialmente scremato con biscotti. Per lo spuntino uno yogurt. Per il pranzo, si consiglia della pasta o riso preferibilmente integrale e delle verdure cotte. A cena del passato di verdure insieme a del pesce o fesa di tacchino da consumare al vapore o al forno.

Dieta mangiatutto: integratore

