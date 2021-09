Dieta mediterranea dei 3 giorni: benefici e rimedi naturali

La dieta mediterranea permette di perdere peso e tornare in forma grazie ai benefici di questo regime e agli alimenti adatti da consumare.

Per poter dimagrire in modo naturale e sano, è consigliato seguire un buon regime alimentare e il migliore è sicuramente la dieta mediterranea grazie ai benefici che apporta. Vediamo come seguire il menù dei tre giorni e cosa consumare insieme a un buon integratore per ottenere maggiori risultati.

Dieta mediterranea 3 giorni

Per chi vuole perdere peso stando attendo alla salute e beneficiando di ogni aspetto, la dieta mediterranea è sicuramente il regime ideale da seguire. Il miglior regime alimentare, come testimoniano anche i vari studi e ricerche fatte in merito, oltre ai premi che ha ottenuto a dimostrazione di quanto faccia bene e sia importante.

Più che un regime alimentare, è un vero e proprio stile di vita che funziona in maniera efficace grazie alla piramide alimentare che rappresenta in maniera schematica le varie quantità e anche le tipologie di alimenti da assumere nel corso dei tre giorni di durata della dieta. Un regime che è povero sia di carni rosse, dolci e con l’assunzione di uno o due bicchieri di vino rosso.

Il menù della dieta dei 3 giorni prevede il consumo di moltissimi alimenti facendo attenzione alla quantità dei vari cibi. Una delle poche regole da seguire durante questa dieta è abbondare con gli alimenti che costituiscono la base della piramide, mentre cercare di moderarsi e limitarsi con quelli che sono in cima in quanto maggiormente dannosi. Bisogna assumere quotidianamente cereali non raffinati, frutta, verdura, latticini, ma anche acqua e i condimenti sono a base di olio d’oliva e spezie.

In 3 giorni è possibile perdere fino a 3 kg. Si consiglia di pesare sempre le porzioni senza eccedere nei vari condimenti. Una dieta ipocalorica e molto ben bilanciata. A colazione del latte o delle fette biscottate, mentre come spuntino della frutta fresca. Per il pranzo si consiglia verdura, mozzarella e insalata a piacere. La cena del pesce al vapore come la sogliola, delle verdure a piacere e il petto di pollo al forno.

Dieta mediterranea 3 giorni: benefici

Seguire questa dieta per tre giorni significa attivare in modo rapido il metabolismo e quindi perdere peso velocemente. Inoltre, smaltisce i liquidi che sono in eccesso evitando l’accumulo di tossine ce possono essere nocive per la salute e dannose per il fisico. Un regime naturale ed equilibrato che permette di apportare diversi benefici.

Seguendo questo regime non solo si perde peso e si dimagrisce riguadagnando la forma fisica perduta, ma apporta anche dei miglioramenti allo stato di salute, in generale. Seguire la dieta mediterranea significa andare incontro a un minor rischio di mortalità e di patologie che riguardano l’apparato cardiovascolare, quindi anche contrarre malattie coronariche.

Aiuta a ridurre il rischio di malattie di tipo degenerativo oppure il diabete e altre patologie del genere. La dieta mediterranea dei 3 giorni è saziante e appaga il senso di fame senza essere rigida o particolarmente restrittiva. È molto variegata dando la possibilità di sbizzarrirsi con diverse ricette in modo che ogni pasto e menù sia sempre vario e diverso ogni giorno senza mai alterare il sapore dei vari cibi.

Essendo ricca di antiossidanti naturali, permette di rallentare i radicali liberi combattendo l’invecchiamento cutaneo. Permette di tenere sotto controllo la glicemia ed è bene non saltare mai i pasti se si vogliono ottenere tutti i benefici che questa dieta comporta per il fisico.

Dieta mediterranea 3 giorni: miglior integratore

Per apportare ancora più risultati alla dieta mediterranea, si consiglia di abbinare un buon integratore e il migliore, in questo momento, è Aloe Vera Slim, un supporto alimentare in compresse di produzione italiana della linea Natural Fit che aiuta a tenersi in forma in modo naturale. Raccomandato da esperti e consumatori per le proprietà che comporta.

Un integratore alimentare in compresse che migliora la funzionalità epatica e digestiva, stimola il metabolismo bruciando le calorie anche a riposo, sazia in modo da non abbuffarsi troppo ai pasti. Regolarizza la motilità intestinale. Ha proprietà depuranti e detox per il fegato, i reni e anche l’intestino.

Inoltre è notificato come sicuro, attendibile e funzionale dal ministero della salute. Infatti, per questo, è un integratore raccomandato anche per la dieta mediterranea.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Un supporto come Aloe Vera Slim possono assumerlo tutti quanti proprio perché naturale, quindi privo di controindicazioni o effetti collaterali sulla salute. Infatti, si compone di elementi naturali come l’aloe, appunto, una pianta benefica che apporta notevoli miglioramenti, infatti migliora la funzionalità intestinale ed epatica, oltre all’assimilazione digestiva, velocizzando il processo metabolico. L’altro ingrediente è il tè verde che scioglie i grassi in modo naturale permettendo di raggiungere la forma che si desidera.

Basta assumerne una o due compresse dopo i pasti con dell’acqua in modo da attaccare sin da subito i cumuli adiposi impedendo che si formino nuovamente.

Aloe Vera Slim è originale ed esclusivo, quindi non reperibile nei negozi fisici oppure online. Per ordinarlo, bisogna compilare il modulo con i propri dati sul sito ufficiale del prodotto e inviarlo. L’integratore è in offerta al costo di 49,99€ per 4 confezioni con la consegna gratis. Si può pagare con Paypal, carta di credito o anche in contanti, quindi contrassegno, al corriere alla consegna della merce.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.