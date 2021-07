Dieta mediterranea di luglio: come seguirla per dimagrire

La dieta mediterranea è la migliore da seguire nel mese di luglio per i prodotti di stagione che offre e anche per i benefici che comporta.

In vista dell’estate e per stare in forma, sono diversi i tipi di dieta che è possibile seguire, ma la migliore è la mediterranea per tutti i benefici che comporta e i risultati che si possono ottenere. Vediamo i consigli e suggerimenti per seguirla nel modo migliore e come fare.

Dieta mediterranea di luglio

Prende il nome dai paesi che si affacciano sul Mediterraneo, la dieta aiuta a dimagrire in modo sano. Un regime alimentare che apporta al fisico tutti i nutrienti che sono fondamentali, quali proteine, carboidrati per ottenere il massimo dei benefici possibili. La dieta mediterranea del mese di luglio si basa su prodotti di stagione.

Per quanto riguarda i condimenti, il sale va sostituito con delle spezie, quali piperina e curcuma che aiutano a dimagrire e perdere peso in eccesso. Si consiglia di consumare cotture al vapore o alla piastra. Fondamentale bere almeno fino a due litri di acqua.

Per contribuire al successo e ai risultati che si possono ottenere con questa dieta, è importante che i cibi siano vari e variegati. Dai cereali integrali sino alla frutta e verdura di stagione, quali olive nere, pomodori, ma anche mozzarella, olio d’oliva, insieme ad alimenti come pesce in modo da combinare insieme proteine, grassi vegetali e carboidrati.

Ecco un esempio di menù di questa dieta da consumare nel mese di luglio per poter perdere peso:

Colazione : yogurt o due fette biscottate

: yogurt o due fette biscottate Spuntino: spremuta

spremuta Pranzo : pasta integrale e verdure di stagione

: pasta integrale e verdure di stagione Merenda : un frutto

: un frutto Cena: pesce al forno con verdure

Il consumo di carne è da preferire soltanto due giorni a settimana. Per tenersi in forma, è anche possibile consumare dei ghiaccioli alla frutta che aiutano a dissetarsi e allo stesso tempo a dimagrire e perdere peso in modo equilibrato e sano.

Dieta mediterranea di luglio: benefici

Un regime del genere è consigliato soprattutto per i tantissimi benefici e vantaggi che questo regime alimentare comporta. Molto facile da seguire, anche per i vari componenti e prodotti di stagione che aiutano a tenersi in forma in breve tempo. In questa dieta si consiglia di consumare alimenti che aiutino a dimagrire e perdere peso.

Molto importante seguire la stagionalità dei vari alimenti e in estate è fondamentale consumare dalle 8 alle 10 porzioni di frutta al giorno. Alcuni alimenti quali zucchine, cocomeri e pomodori sono utili per il dimagrimento dal momento che aiutano a saziarsi e dimagrire in modo corretto.

Una dieta completa che apporta una serie di benefici, non solo alla fase del dimagrimento, ma anche ad altri sistemi e apparati dell’organismo. La dieta mediterranea del mese di luglio permette di proteggersi da patologie quali cancro e tumori, ma anche a migliorare la funzionalità cardiaca. Inoltre, in base a sondaggi e studi fatti al riguardo, è emerso che sia la migliore tra tutte, come hanno studiato gli esperti.

Inoltre, è utile in quanto permette di perdere peso, ma anche di mantenere la pelle elastica e ben idratata. Il consumo di cereali è fondamentale in quanto aiuta a migliorare la motilità intestinale. Si tratta di un regime particolarmente equilibrato e vario che permette di rimanere in forma senza rinunciare al gusto.

Dieta mediterranea di luglio: miglior integratore

Alla dieta mediterranea del mese di luglio si possono ottenere ottimi risultati e benefici associando un buon integratore e il migliore è sicuramente Piperina & Curcuma Plus, a base naturale. Un prodotto made in Italy della linea Natural Fit raccomandato da consumatori ed esperti che permette di dimagrire.

Un integratore notificato anche dal Ministero della Salute e che possono assumere tutti coloro che ci tengono a perdere peso in modo sano ed equilibrato. Stimola il metabolismo aiutando a perdere calorie e bruciare i grassi in eccesso. Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Sazia e placa i morsi della fame onde evitare di arrivare affamati ai pasti principali. Ha proprietà detox e depuranti che disintossicano il fegato, l’intestino e anche i reni. Non è consigliato alle donne in gravidanza e a coloro che soffrono di problemi di tipo gastrointestinale.

Non ha controindicazioni o effetti collaterali dal momento che si basa sui seguenti ingredienti naturali, quali piperina che aiuta a velocizzare il processo metabolico e perdere peso rapidamente, curcuma, una spezia che depura ed elimina le scorie e le tossine in eccesso, oltre a essere molto usata nelle cucine orientali. Insieme a tutti questi ingredienti, vi è il silicio colloidale che ha il compito di potenziare i due componenti essenziali, oltre a proteggere il fegato, i tendini e anche le ossa.

Basta assumerne una o due compresse insieme a un bicchiere d’acqua prima dei pasti.

Essendo un integratore di tipo originale ed esclusivo, non è reperibile nei negozi fisici o e-commerce, ma si trova soltanto sul sito ufficiale del prodotto per cui bisogna collegarsi, compilare il modulo con i propri dati e inviarlo. Piperina & Curcuma Plus è in promozione al costo di 49€ per 4 confezioni invece di 196 con la spedizione gratis. Il pagamento è con Paypal, carta di credito o anche in contanti al corriere.

