Dieta mediterranea è la migliore da seguire per dimagrire: lo studio

La dieta mediterranea vince sul digiuno intermittente per tutta una serie di benefici e proprietà ed è la migliore da seguire per i soggetti obesi.

L’obesità è una patologia alquanto seria che rischia di causare seri danni al fisico e alla salute, in primis. Per contrastarla e combatterla, la dieta mediterranea è risultata essere la migliore da seguire per riuscire a dimagrire. Vediamo cosa ha rilevato lo studio e come fare per seguirla e ottenere ottimi risultati.

Dieta mediterranea

Improprio chiamarla dieta mediterranea dal momento che si tratta di uno stile o una filosofia di vita piuttosto che un regime vero e proprio. Uno stile alimentare basato su regole e abitudini che si ispira alla tradizione mediterranea. Nasce intorno agli anni cinquanta grazie a un esperto americano. Si chiama in questo modo per i paesi che si affacciano sul Mediterraneo.

Un vero e proprio modello alimentare da seguire che ha ottenuto numerosi premi e consensi, oltre a essere entrato nel Patrimonio Immateriale dell’Umanità. Più che un regime ipocalorico, è uno stile di vita che si basa su alcuni punti cardine e principi fondamentali per stare bene e in salute. Un modello di vita che predilige cibi di origine vegetale.

Infatti, nella dieta mediterranea si consumano alimenti quali pane, cereali integrali, ma anche frutta e verdura proprio per tutti i nutrienti e vantaggi che apporta al benessere psicofisico dell’organismo. Si sa l’olio d’oliva a crudo e in quantità moderate. Si preferisce la carne bianca con consumo di pesce e uova, oltre a latte e derivati da consumare quotidianamente.

In questo regime o modello di vita è necessario che ci sia il giusto apporto bilanciato di nutrienti, che devono essere così tripartiti:

45-60% di glucidi

10-12% di proteine

20-35% di grassi saturi che si trovano in quasi tutti gli alimenti tranne il pesce.

Le proteine devono essere consumate in quantità moderata con carboidrati a basso indice glicemico. La dieta mediterranea apporta tantissimi benefici al fisico e alla salute, in generale. Riduce i livelli di colesterolo e diabete, è ricca di antiossidanti, quindi combatte e contrasta l’invecchiamento delle cellule. Un regime alimentare adatto da seguire anche per perdere peso e dimagrire.

Dieta mediterranea batte il digiuno intermittente: lo studio

In base al documento che è stato redatto dal tavolo tecnico in seguito alla sicurezza nutrizionale, è stato rivelato che la dieta mediterranea ha battuto il digiuno intermittente ed è la migliore da seguire o cominciare per coloro che sono in sovrappeso o soffrono del problema dell’obesità. In base al parere degli espetti, questo modello di dieta apporta pochissime calorie.

Il fatto che il modello mediterraneo preveda un approccio ipocalorico è consigliato soprattutto nei soggetti in sovrappeso oppure obesi. Sono state messe a confronto, durante lo studio, sia la dieta mediterranea che il digiuno intermittente con la prima che ha sbaragliato la concorrenza rivelandosi ancora una volta la migliore.

La dieta del digiuno intermittente che porta a digiunare per un tot di giorni non è un modello da bocciare del tutto, anche perché presenta dei pregi ai fini del dimagrimento. Un regime del genere è molto utile per controllare i livelli di insulina, di ipertensione e anche di infiammazione. Bisogna ancora fare degli studi approfonditi in merito, ma può agire in modo positivo sullo stile di vita.

Lo studio afferma anche che, come sempre, bisogna rivolgersi a un esperto per valutare il proprio percorso dietetico che deve tenere conto sia della storia clinica di ogni soggetto, e bisogna che sia combinato con una buona attività fisica. In questo modo è possibile agire sulla massa grassa andando a contrastare il problema dell’obesità.

Dieta mediterranea: l’integratore naturale

Considerando che seguire un regime alimentare come può essere la dieta mediterranea non è mai facile, è possibile richiedere il supporto di un integratore e il migliore, in tal senso, è Piperina & Curcuma Slim, a base naturale. Un prodotto in compresse di origine italiana che è apprezzato da consumatori ed esperti per le sue proprietà.

Un integratore che stimola e accelera il metabolismo, riduce di ben due taglie la circonferenza, attacca i depositi di grasso contribuisce a una minore assimilazione dei grassi. Un integratore che possono assumere tutti coloro ce ci tengono a dimagrire in modo sano. Un integratore efficace e dagli ottimi risultati.

Grazie a questo è l’integratore dimagrante consigliato, più abbinato nella dieta mediterranea.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Questo supporto alimentare da assumere, previo una alimentazione sana e attività fisica, è efficace anche perché non ha controindicazioni o sostanze nocive al suo interno. Si compone di elementi naturali come la piperina che contiene capsaicina, che stimola il metabolismo aiutando a dimagrire rapidamente; la curcuma, una spezia di origine orientale, molto usata in cucina che agisce sulle scorie e le tossine eliminandole e il silicio colloidale che lavora in sinergia con gli altri componenti.

Una compressa prima dei pasti con un abbondante bicchiere di acqua è la posologia corretta da assumere.

Piperina & Curcuma Plus non si ordina nei negozi o Internet per l’esclusività e originalità del prodotto, ma si compila il modulo sul sito ufficiale per approfittare della promozione di 4 confezioni a 49,99€ invece di 196 e rimanendo in attesa per la conferma dell’ordine da parte dell’operatore. Si paga a scelta tra Paypal, carta di credito o contanti al corriere alla consegna.