Dieta mediterranea estiva: la migliore per la prova costume

La dieta mediterranea è il regime ideale da seguire in estate in modo da essere in forma per la prova costume e sfoggiare un fisico snello.

Per essere pronti all’appuntamento con l’estate e la tanto temuta prova costume, sono diversi i regimi alimentari da seguire, ma la migliore è, senza dubbio, la dieta mediterranea che apporta una serie di benefici e vantaggi al fisico. Vediamo come funziona e gli elementi essenziali.

Dieta mediterranea estiva

Un regime molto facile e semplice da seguire, considerando che in questo periodo sono tantissimi gli alimenti di stagione che abbondano e risultano essere i componenti migliori da consumare per dimagrire e perdere peso. La dieta mediterranea si compone di frutta e verdura che, in questo periodo si trovano ovunque e si possono condire con olio extra vergine d’oliva che è un altro degli alimenti tipici di questo regime alimentare.

Per fare in modo che funzioni al meglio, bisogna seguire la stagionalità e in estate risulta fondamentale consumare dalle 8 alle 10 porzioni di frutta e verdura giornaliere. Quindi, zucchine, melanzane, cocomeri, ma anche pomodori sono solo alcuni degli alimenti che bisogna consumare in questo periodo e che aiutano a saziarsi e dimagrire nel modo giusto.

La dieta mediterranea da seguire in estate, proprio come quella invernale e qualsiasi altro regime alimentare che si rispetti, necessita di consulto da parte di un esperto per capire se può essere adatta a tutti. Una dieta molto completa, perché oltre alla presenza di frutta e verdura da consumare in maniera abbondante, consta anche di alcuni alimenti, quali legumi, pesce e carni magre. Inoltre, è possibile concedersi il classico bicchiere di vino rosso a fine pasto.

Per seguirla al meglio, bisogna pensare alla piramide alimentare, quindi gli alimenti che sono alla base e che si consumano ogni giorno, come pane, pasta, amidi. Man mano che si sale, si trovano anche altri alimenti, quali frutta e verdura, ortaggi, oltre a latte e latticini. Poi le carni bianche e il pesce da consumare almeno due volte a settimana. Sono consigliati anche i gelati, soprattutto alla frutta per dissetarsi e dimagrire.

Dieta mediterranea estiva: benefici

Un regime alimentare o sarebbe meglio dire uno stile di vita che è in grado di apportare all’organismo una serie di benefici, a prescindere dal dimagrimento e dalla forma fisica in vista dell’appuntamento con la spiaggia e la prova costume. Seguire la dieta mediterranea significa prestare attenzione al fisico, ma anche a tutta una serie di altri apparati e sistemi che fanno in modo che tutto funzioni perfettamente.

Come è stato dimostrato da vari esperti del settore e studiosi, la dieta mediterranea permette di proteggersi dalle patologie che interessano l’apparato cardiocircolatorio, dall’insorgenza di alcuni tumori o cancro, oltre che dai disturbi neuropsichiatrici e dalle malattie legate all’obesità.

Un regime alimentare del genere aiuta anche a combattere inestetismi molto comuni e temuti dalle donne, quali la ritenzione idrica e la cellulite. La dieta mediterranea è particolarmente efficace proprio perché gli alimenti che ne fanno parte aiutano a idratarsi nel modo migliore per una pelle che sia elastica e ben idratata.

In questa dieta è previsto il consumo di cereali, un alimento che non può assolutamente mancare, in quanto essendo ricco di fibre, apporta diversi benefici al fisico, in quanto stimola la motilità intestinale. Inoltre, il consumo di pesce, soprattutto azzurro, che è ricco di omega 3, aiuta a difendersi dalle malattie infiammatorie. Essendo un regime molto equilibrato e vario, è possibile mantenersi in forma senza rinunciare al gusto.



Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.