Dieta mediterranea invernale: i cibi ideali e benefici

Le arance, gli agrumi, ma anche le verdure a foglia verde, insieme al pesce, i latticini, sono alimenti tipici della dieta mediterranea invernale.

Durante l’inverno, a causa delle basse temperature, si va incontro a febbre, raffreddori e mal di gola. Per riuscire a stare bene, è importante seguire una alimentazione sana ed equilibrata. E cosa c’è meglio della dieta mediterranea invernale ricca di benefici per questo periodo? Cerchiamo di capire in cosa consiste e quali cibi consumare.

Dieta mediterranea invernale

Non è solo un regime alimentare, ma una vera e propria filosofia, oltre che uno stile di vita molto rinomato e apprezzato. Stiamo parlando della dieta mediterranea, che secondo gli esperti del settore, è il metodo migliore per nutrirsi e stare in forma tutto l’anno. Un regime che è possibile seguire anche in inverno per migliorare e rafforzare le proprie difese immunitarie.

Una filosofia alimentare che ha ottenuto numerosi riconoscimenti e che è entrata di diritto nel Patrimonio dell’Unesco, segno della sua efficacia e dei benefici che apporta. Infatti, questa dieta o filosofia alimentare si può seguire anche in inverno traendone il massimo dei benefici possibili. Tutti possono seguire la dieta mediterranea senza controindicazioni o effetti collaterali.

Rafforza il sistema immunitario, migliora l’apparato cardiocircolatorio, le ossa, permette di stare bene sotto ogni punto di vista. Nelle stagioni fredde si può assolutamente approfittare e godere dei benefici di questa dieta. Prima di tutto, è molto importante fare la spesa in modo intelligente optando per alimenti tipici del periodo e della stagione.

Considerato il regime più salutare al mondo, è raccomandato dai massimi esperti del settore proprio perché si tratta di un prodotto made in Italy, che valorizza il territorio italiano e che dona all’organismo tutti i nutrienti di cui ha maggiormente bisogno senza appesantirlo, grazie all’apporto di grassi e di sali.

Dieta mediterranea invernale: cibi adatti

Per seguire la dieta mediterranea anche nel periodo invernale, è molto importante puntare alla stagionalità dei vari alimenti. Durante questo periodo è bene consumare cibi salutari da preparare in modo semplice senza troppi intingoli o condimenti vari. Tra gli alimenti, si consiglia di portare in tavola le verdure a foglia verde, ricche di sali minerali e fibre.

Le coste, le bietole, ma anche le cime di rapa, al supermercato è possibile trovarne di tantissime varietà. In inverno sono apprezzate tutte quelle verdure come broccoli, verze, cavoli che hanno una funzione antitumorale, oltre a essere l’ingrediente di svariate ricette, come zuppe, secondi o anche contorni.

I fagioli sono tra gli ingredienti maggiormente versatili della dieta mediterranea invernale e si possono preparare in mille modi. Inoltre, sono nutrienti, fanno bene alla salute e possono sostituire perfettamente la carne. Molto raccomandata in questo periodo la frutta, come agrumi, arance che sono ricche di vitamina C e combattono i malanni di stagione, quali influenze, raffreddori, ecc.

La minore esposizione al sole nelle giornate fredde dell’inverno porta a una riduzione della produzione di ormoni che regolano il sonno, la fame e l’umore. Per riuscire a integrarle, è possibile consumare alimenti quali pasta, pesce, ma anche uova, latticini che sono prodotti tipici della dieta mediterranea e che contengono dopamina e serotonina, due ormoni che combattono i disturbi dell’umore.

