Dieta mediterranea: nominata la migliore al mondo per la 5 volta

La dieta mediterranea è la migliore al mondo per il quinto anno per tutti i benefici e le proprietà, fornendo un benessere completo.

Sono diversi i regimi alimentari che possono aiutare a garantire un benessere psicofisico e, il migliore, tra i tanti, è proprio la dieta mediterranea, ricca di tante proprietà e benefici. Cerchiamo di capire come seguirla, cosa mangiare e tutti i riconoscimenti che ha ottenuto finora.

Dieta mediterranea

Più che un vero e proprio regime dimagrante, la dieta mediterranea è considerata uno stile, una filosofia di vita con regole e abitudini che si ispirano alla tradizione mediterraneo. Si chiama in questo modo proprio perché riguarda i paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Si tratta di un programma alimentare molto equilibrato e considerato la migliore al mondo per il quinto anno consecutivo.

Tipico dei paesi dell’area mediterranea, è uno schema alimentare che comprende conoscenze, abitudini sociali, ma anche tradizioni culturali che sono state tramandate lungo il corso degli anni. Un regime e uno stile di vita che si basa soprattutto su alimenti di origine vegetale, come la frutta, la verdura, ma anche i legumi, il pane, la pasta e anche altri cereali. si consuma olio di oliva soprattutto a crudo e anche latte e derivati.

Seguire la dieta mediterranea significa andare incontro a un apporto bilanciato di vari nutrienti, quali glucidi, le proteine, ma anche i grassi con una percentuale di grassi saturi donando all’organismo tutto ciò di cui ha maggiore bisogno. Il modello è sicuramente la piramide alimentare a cui bisogna fare riferimento per gli alimenti, ma anche per il consumo adeguato.

Al primo gradino ci sono alimenti che bisognerebbe consumare da 1 a 2 porzioni al giorno, come cereali, pane, pasta, riso, ecc. Al secondo gradino il latte e i derivati compreso l’olio d’oliva, man mano che si sale si trovano alimenti come frutta secca e semi, oltre a erbe e spezie da consumare ogni giorno e alla cima la carne rossa, i dolciumi da consumare con moderazione, senza esagerare.

Dieta mediterranea: benefici e premi

Una filosofia di vita, come la dieta mediterranea, è molto importante da seguire proprio perché è in grado di apportare vari benefici. Tutte le proprietà di questo stile di vita le hanno anche fatto ottenere lo scettro di dieta migliore per il quinto anno consecutivo. In base anche alle ricerche che sono state condotte, è stato dimostrato che gioca un ruolo importante nella prevenzione di determinate patologie.

Il consumo regolare di alimenti come frutta, verdura e cereali integrali permette di mantenere il peso forma e garantire il giusto apporto di fibre che è fondamentale per proteggere da malattie croniche. Ha pochissimi grassi ed è ricca di polifenoli, antiossidanti in grado di combattere gli effetti nocivi dei radicali liberi.

Sempre in base agli studi effettuati, è stato dimostrato che la dieta mediterranea risulta efficace nel combattere l’incidenza di tumori al colon, ma anche contrastare il diabete, l’infarto, le malattie dell’apparato digestivo e l’arteriosclerosi. Le fibre contenute nei cereali e altri alimenti permettono di migliorare il transito intestinale.

Una dieta che ha ottenuto molteplici riconoscimenti: è risultata essere la migliore al momento per la quinta volta consecutiva battendo altri regimi alimentari. Il 16 novembre 2010, è entrata a far parte del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Unesco per le sue proprietà e i benefici che apporta all’organismo e al benessere completo e anche per la sua varietà.

