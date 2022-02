Dieta mediterranea: per il 5 anno consecutivo è la migliore del momento

La dieta mediterranea è considerata la migliore attualmente per una serie di benefici e proprietà che apporta all'organismo per un benessere psicofisico.

Sono diverse le diete da poter seguire, ma la dieta mediterranea si conferma essere una delle migliori dal momento che è in grado di unire la bontà e la stagionalità degli alimenti con vari benefici per il benessere psicofisico. Qui spieghiamo tutte le sue caratteristiche e le proprietà di questo regime apprezzato in tutto il mondo.

Dieta mediterranea: la migliore

Più che considerarla una vera e propria dieta, la mediterranea si rivela una filosofia e uno stile di vita. Per il 2022, la dieta mediterranea si rivela essere, per il quinto anno consecutivo, la migliore al mondo. È il risultato di un riconoscimento effettuato presso l’U.S. New and World Report che ogni anno stila una classifica in base all’efficacia delle varie diete.

La dieta mediterranea di origine italiana è risultata essere al primo posto tra tutte le diete e i regimi alimentari. Al secondo post, vi è la dash che aiuta a ridurre l’ipertensione, mentre la flexitariana ha un approccio maggiormente vegetariano, anche se è consentito una o due fette di carne di tanto in tanto.

La dieta mediterranea ha ottenuto il cosiddetto nastro blu perché risulta essere molto facile da seguire, si basa su una alimentazione sana e quindi su prodotti del made in Italy che fanno bene, inoltre è ottima anche per regolare i valori del diabete e si tratta di un regime o di una filosofia di vita a base vegetale.

In base al parere degli esperti del settore, la dieta mediterranea è risultata essere la migliore anche per il 2022 dal momento che contiene e si basa su ingredienti molto utili, non solo per un dimagrimento, ma anche per un benessere psicofisico. Una cucina molto semplice a base di alimenti che aiutano a mantenersi in salute e a stare bene.

Dieta mediterranea: i vari benefici

Un regime e una filosofia di vita che si basa su ingredienti e alimenti molto semplici che sono parte del made in Italy. Tra questi, vi è sicuramente la frutta e la verdura, ma anche l’olio di oliva, insieme ai cereali e a molto altro. Tutti questi alimenti hanno dei benefici che rappresentano un alleato per il benessere dei consumatori che decidono di seguire la dieta mediterranea.

Seguire la dieta mediterranea è molto importante anche perché possiede dei nutrienti che sono utili per lo svolgimento delle funzioni dell’organismo. I benefici e i riscontri positivi che questa filosofia ha ottenuto le hanno permesso di entrare nel 2010 nella classifica dell’UNESCO come Patrimonio immateriale dell’Umanità.

Consumare alimenti come pesce, legumi, significa trovare all’interno nutrienti come le vitamine che sono ricchi di antiossidanti e che giocano un ruolo molto importante nella prevenzione di patologie gravi e serie quali il cancro. Permette di mantenere il giusto equilibrio tra le calorie e il bisogno energetico attivando il metabolismo, oltre ad aiutare a tenere sotto controllo il peso corporeo.

Il pesce contiene grassi come Omega 3 e 6 che combattono l’aumento dei trigliceridi nel sangue diminuendo il livello di colesterolo in modo da migliorare anche l’apparato cardiocircolatorio riducendo in questo modo il rischio di andare incontro a ictus e infarto. Rafforza il sistema immunitario. L’olio di oliva, che è alla base della dieta mediterranea, contiene effetti antiossidanti che prevengono le malattie del reparto neurologico, quali l’Alzheimer.

