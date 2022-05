Dieta mediterranea per l’estate: come seguirla per la prova costume

Con la dieta mediterranea e gli alimenti presenti in questo regime, si smaltiscono i chili in eccesso per una forma fisica smagliante per l'estate.

La prova costume è dietro l’angolo e per essere in forma smagliante bisogna seguire un regime alimentare che sia sano ed efficace. E qual è il migliore regime se non la dieta mediterranea, ricca di nutrienti e proprietà benefiche per l’organismo, riconosciuta da tantissimi esperti.

Dieta mediterranea per l’estate

Per prepararsi nel modo migliore alla prova costume e quindi smaltire i chili in più, la dieta mediterranea è sicuramente il regime ideale da seguire. Questa filosofia e programma alimentare contiene tantissimi nutrienti che sono fondamentali per il benessere sotto ogni aspetto, non solo fisico, ma anche psicologico. Un regime completo e ricco per tutti e per il fisico di ognuno.

Secondo gli esperti, è sicuramente il metodo migliore per riuscire a superare in modo indenni la prova costume e la tanto odiata pancetta che preoccupa sia uomini che donne. Un regime denotato come sano e leggero dal momento che aiuta a ritrovare la forma e la linea che sono andate perse durante l’anno.

Seguire la dieta mediterranea è importante proprio perché si tratta di un regime con pochissimi grassi, molta frutta e verdura soprattutto di stagione e contiene tutti i nutrienti che sono fondamentali per riuscire a smaltire i chili in eccesso dell’anno. Il regime migliore per superare indenni la prova costume e tornare a essere in forma splendida.

Inoltre, ha ottenuto anche una serie di riconoscimenti e di valori proprio per la sua efficacia e i benefici che è in grado di donare. Un regime alimentare molto sano e adatto a qualsiasi individuo senza particolari controindicazioni o effetti collaterali. Non bisogna neanche sottovalutare l’aspetto del gusto dal momento che risulta essere particolarmente appagante per le papille gustative.

Dieta mediterranea per l’estate: consigli

Per seguire la dieta mediterranea e ottenere numerosi benefici in vista della prova costume, bisogna seguire alcuni consigli. Un regime del genere è molto semplice proprio perché si basa su cibi che sono naturali e privi di grassi e zuccheri, quindi utili per essere in forma smagliante in vista dell’estate.

Inoltre è il regime ideale perché si compone di alimenti freschi, stagionali e sani perfetti per superare la prova costume. Non bisogna saltare i pasti, in quanto si rischia un effetto controproducente. Si raccomanda di optare per cinque pasti al giorno, compreso la colazione, il pranzo e la cena, tra cui gli spuntini di metà mattina intorno alle 11 e nel pomeriggio alle 16.

Non bisogna eliminare i carboidrati perché sono la benzina del corpo e danno le energie giuste per affrontare le giornate estive. Una insalata a base di legumi e ortaggi freschi è l’ideale da consumare a pranzo, perfetta da portare in ufficio, anche perché povera di grassi e si consiglia di condirla con un filo di olio di oliva, elemento fondamentale della dieta mediterranea.

Nella dieta mediterranea non possono mancare tre porzioni di frutta e verdura da consumare tutti i giorni. Sono alimenti importanti perché ricchi di vitamine e minerali. Fondamentale anche il consumo di cereali, di pesce magro come sogliola e merluzzo, compreso anche le uova da consumare a colazione per il giusto carico di energie.

