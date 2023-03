Dieta mediterranea primaverile: come tornare in forma

Dieta mediterranea primaverile: come tornare in forma

Dieta mediterranea primaverile: come tornare in forma

Con la dieta mediterranea primaverile si torna in forma in modo sano grazie alle proprietà dei vari alimenti.

Con il cambio di stagione può capitare di sentirsi particolarmente gonfi e appesantiti anche a causa delle scorie accumulate durante l’inverno. Per tornare in forma e stare meglio, la dieta mediterranea in primavera è il regime ideale grazie ai tanti alimenti che contribuiscono a stare bene. Scopriamo cosa mangiare e come fare.

Dieta mediterranea primaverile

Tra i tanti regimi e programmi alimentari da seguire durante la primavera, la dieta mediterranea è sicuramente la migliore, anche perché molto flessibile. In base al parere dei nutrizionisti, seguire questo regime permette di portare in tavola degli alimenti e dei piatti facenti parte della cultura e cucina italiana.

La solita pasta al ragù che solitamente non è ammessa in un menù dimagrante, se cotta al dente e abbinata a un piatto di verdure o a una insalata è sicuramente un ottimo piatto da consumare e mangiare a pranzo. Permette di non rinunciare al piacere della buona tavola e di saziarsi nel modo giusto senza troppi eccessi.

La verdura e la frutta non possono mancare in un menù di dieta mediterranea da consumare a tavola. I vegetali di stagione come carciofi, broccoli, asparagi sono ottimi da cucinare sia crudi che cotti magari in insalate da condire con un filo di olio extravergine di oliva. Sono ricchi poi di vari benefici e sostanze nutritive.

Non possono mancare alimenti che contengono aminoacidi essenziali che aiutano a produrre ormoni come la serotonina e, per questa ragione, a tavola, sono inclusi cereali soprattutto integrali, fave e piselli, ma anche legumi secchi. Ottimo anche il pesce e la carne compreso i suoi derivati ricchi di vitamine del gruppo B.

Dieta mediterranea primaverile: benefici

Un regime come la dieta mediterranea è perfetto da seguire in ogni momento e in primavera, con il cambio di stagione, è sicuramente ottimale dal momento che aiuta a tornare in forma in modo sano e naturale grazie ai tanti alimenti di stagione presenti nei mercati e sulle bancarelle, in generale. Consumare alimenti di questo stile di vita permette di garantire il giusto benessere e salute.

Inoltre, gli alimenti tipici di questa dieta forniscono gusto e sazietà come spiegano anche i nutrizionisti ed esperti del settore. Alcuni cibi da portare in tavola come la pasta al ragù, tipico della dieta mediterranea, aiuta a fornire al corpo le pile necessarie per affrontare i vari impegni garantendo la giusta energia.

Permette di stimolare l’organismo in modo che funzioni al meglio e non rinunciare al piacere della buona tavola. La frutta e la verdura poi sono ottimi alimenti dal momento che permettono di smaltire le scorie e le tossine in eccesso e contengono nutrienti che favoriscono l’attività intestinale e il miglioramento della funzione digestiva.

Inoltre, consumare vegetali come frutta e verdura permette anche di favorire un drenaggio di liquidi dal momento che apportano maggiori quantità di acqua, aiutando così a perdere peso in modo da guadagnare un aspetto più sano e una forma fisica migliore. Riduce il gonfiore e la pesantezza addominale aiutando a sentirsi più leggeri.

Dieta mediterranea primaverile: integratore

Alla dieta mediterranea, considerata il miglior regime dimagrante e non solo che esista, è bene aggiungere e integrare un prodotto che, per i consumatori ed esperti nel campo dell’alimentazione, è benefico grazie alle sue tante proprietà. Si tratta, infatti, di Spirulina Ultra, un integratore italiano che garantisce ottimi risultati nel lungo tempo.

Una formula efficace e naturale dal momento che, rispetto ad altri integratori in commercio, si compone di elementi privi di qualsiasi controindicazione o effetto collaterale che non arrecano danni. Grazie al lavoro dell’alga spirulina che blocca i depositi di grasso impedendo che si formino e della gymnema che regolarizza il senso di fame e stimola il metabolismo di lipidi e carboidrati, i risultati sono ottimali.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Questo integratore infatti riduce le calorie in eccesso apportando così minor fabbisogno calorico all’organismo. Smaltisce i chili e grassi in eccesso, stimola il processo metabolico aiutando così a dimagrire rapidamente. Sazia per cui non vi possibilità di abbuffarsi eccessivamente ai pasti e ha proprietà depuranti per l’intestino e il fegato.

Gli esperti consigliano soltanto due compresse prima dei pasti con un po’ di acqua, ma la posologia varia da un soggetto all’altro.

Spirulina Ultra non è in vendita nei negozi o e-commerce, ma soltanto cliccando qui sul sito ufficiale del prodotto dove bisogna inserire i dati personali nel modulo per usufruire così della promozione di 4 confezioni a 49,99€ invece di 200. Per il pagamento si può scegliere tra varie modalità: contanti alla consegna al corriere oppure con Paypal e carta di credito.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.