Dieta mediterranea: programma e porzioni da assumere

Nella dieta mediterranea, in base alla piramide alimentare, ci sono cibi da assumere in modo moderato per ottenere i giusti benefici.

Sono diversi i regimi alimentari che è possibile seguire per essere in forma, ma anche in salute. Il migliore, da diversi anni consecutivi, è la dieta mediterranea che ottiene sempre più consensi e approvazioni. Proviamo a vedere quali porzioni assumere settimanalmente tramite lo schema della piramide alimentare.

Dieta mediterranea

Non è solo un regime dimagrante, ma la dieta mediterranea è considerata un vero e proprio modello e stile di vita da seguire. Non è un caso che dal 2019 sia Patrimonio dell’Unesco, segno della sua efficacia e della sua importanza nella vita di ciascun individuo. Un modello alimentare che è il migliore anche per continuare a stare in salute.

Sarebbe sbagliato identificarla soltanto come modello di alimentazione, quindi di cibi da consumare perché ricchi di nutrienti, ma è un vero e proprio stile di vita che comprende un insieme di regole e suggerimenti per mantenersi in salute il più a lungo possibile. In questo stile di vita non manca anche una buona attività fisica da affiancare all’alimentazione.

La dieta mediterranea tende a prediligere prodotti che siano di stagione e locali, favorendo, là dove fosse possibile, quelli a chilometro zero. Inoltre, uno dei cardini di questo stile di vita è sicuramente la convivialità dal momento che il benessere è parte integrante della socialità e dello stare insieme. È molto importante seguire questo modello di vita anche per i benefici che apporta.

Infatti, permette di mantenere uno stile di vita sano e in forma, oltre a migliorare la salute e il benessere dell’apparato cardiovascolare, respiratorio, oltre a combattere e contrastare determinate patologie.

Dieta mediterranea e piramide alimentare

Alla base di uno stile di vita come la dieta mediterranea vi è la piramide alimentare, uno schema, un programma che va interpretato e letto nel modo giusto per capire come assumere determinati alimenti. Bisogna leggerla dal basso verso l’alto e al piano inferiore vi è l’acqua che deve essere parte integrante da consumare in grandi quantità, almeno due litri al giorno.

Oltre all’acqua, sopra si trovano alimenti come la frutta e la verdura, insieme ai cereali come la pasta, il pane, il riso, ma anche il couscous. I cereali sono esclusivamente integrali e si consiglia di consumarne fino a due volte al giorno, così come la verdura che non deve mai mancare. Secondo l’OMS, bisognerebbe consumare fino a 5 porzioni giornaliere di frutta e verdura.

Per il latte e i derivati, si consiglia di optare per quelli che contengono pochi grassi e sono consigliate fino a tre porzioni al giorno. Per i condimenti, nella dieta mediterranea è bene limitare o bandire l’uso del sale, optando per erbe aromatiche, spezie, aglio o l’olio di oliva che è uno degli ingredienti principi di questo stile di vita.

Per la frutta secca, i semi e le oliva si consigliano almeno una porzione giornaliera. Man mano che si va verso la cima della piramide alimentare, si trovano alimenti come il pollame da consumare due volte a settimana insieme al pesce e ai crostacei. I legumi sono consumati almeno due volte a settimana e la carne rossa è concessa un paio di volte settimanalmente. Al vertice della piramide vi sono i dolci, meglio se fatti in casa e senza zuccheri raffinati da consumare due volte a settimana.

