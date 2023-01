Dieta Mediterranea: tutti i segreti e benefici

La dieta Mediterranea promuove la salute fisica e mentale delle persone che intendono seguirla. Scopriamo insieme come funziona e quali sono tutti i suoi benefici.

Dieta Mediterranea

Noi tutti conosciamo oggi la dieta Mediterranea e i suoi benefici, sia sulla salute fisica che sulla salute mentale, ma un tempo non era così. L’interesse da parte della comunità nei confronti della dieta Mediterranea si è manifestato a partire dagli anni ’50, soprattutto negli Stati Uniti d’America, quando gli studiosi si resero conto che, nel Mediterraneo, il tasso relativo agli infarti e, in generale, alle malattie cardiovascolari era molto più basso che in patria.

La scienza, con il tempo, ha confermato e dimostrato i benefici che la dieta Mediterranea può avere su una persona. Tuttavia, lo schema della dieta è molto flessibile e rispecchia le abitudini culinarie e le tradizioni alimentari dei diversi Paesi che si affacciano sul Mediterraneo.

Dieta Mediterranea: come seguirla

Esistono diverse versioni di dieta Mediterranea e tutte hanno lo stesso obiettivo: promuovere la salute sia fisica che mentale attraverso un’alimentazione sana e di qualità. Non una dieta vera e propria, dunque, ma un regime alimentare sano, da seguire regolarmente, per preservare il proprio benessere psicofisico.

La dieta Mediterranea promuove l’assunzione regolare degli alimenti di origine vegetale e i grassi sani. In linea di massima, seguire la dieta Mediterranea vuol dire:

consumare regolarmente frutta e verdura di stagione

legumi , con particolare riferimento a fagioli e lenticchie

, con particolare riferimento a fagioli e lenticchie frutta secca , con particolare riferimento alle noci

, con particolare riferimento alle noci cereali integrali , con particolare riferimento a pane e a riso integrali

, con particolare riferimento a pane e a riso integrali una quantità moderata di pesce , promosso dalla dieta per l’alto contenuto di acidi grassi omega-3

, promosso dalla dieta per l’alto contenuto di una quantità moderata di latticini

poca carne rossa, tuttavia, preferendo ad essa la consumazione regolata di carne bianca

olio extravergine d’oliva, come alimento di condimento esclusivo

Seguita universalmente, in più parti del mondo, non solo per la possibilità di preservare il peso forma, ma anche per i benefici che ha sulla salute dell’organismo, la Dieta Mediterranea sconsiglia la consumazione degli alimenti processati, eccessivamente ricchi di zuccheri e di sale e il consumo dell’alcol, ad eccezione del vino rosso. A questo proposito, infatti, la dieta consiglia di bere un solo bicchiere a pranzo.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.