Dieta Meta: come dimagrire rapidamente con questo metodo

Per riuscire a dimagrire sono diverse le diete che i nutrizionisti propongono per eliminare i chili in eccesso. Oltre al dimagrimento, bisogna anche controllare altri aspetti come l’accettazione del corpo, come prevede la dieta Meta che tanto successo ha ottenuto anche grazie alla cantante Noemi. Scopriamo in cosa consiste e il menù da consumare.

Considerato molto più di un regime dimagrante, la dieta Meta è un vero e proprio metodo di dimagrimento che permette a coloro che l’hanno seguita di perdere molti chili in eccesso, come dimostra anche la cantante Noemi. Un metodo il cui acronimo sta per Medical Education Transform Action, messo a punto da Monica Germani, esperta in questo campo.

In base al parere della nutrizionista, per seguire questo regime e quindi dimagrire in modo corretto non bisogna prestare troppa attenzione alla bilancia o al fisico. Un metodo da seguire con calma e con le regole e programma ideato dalla nutrizionista. Un protocollo che ha ideato da cinque anni con enorme successo.

La dieta Meta non è soltanto un metodo di dimagrimento, ma aiuta a prendere coscienza del proprio corpo nel suo insieme. Promuove l’accettazione del corpo in modo da riuscire ad avere una immagine di sé che sia armoniosa. Le persone in sovrappeso possono seguirla proprio perché va a cambiare l’aspetto psico-fisico del soggetto.

Un metodo che funziona su qualsiasi tipo di sovrappeso anche quelli maggiormente gravi riuscendo così a dare a ognuno un approccio che sia personalizzato. Il peso non è l’aspetto maggiormente importante, ma entrano in gioco anche altri fattori che sicuramente concorrono al funzionamento di questo metodo o percorso alimentare.

Dieta Meta: menù

Per seguire la dieta Meta bisogna capire le esigenze e anche lo stile di vita del soggetto che decide di sottoporsi a questo metodo. In questa maniera è possibile così intervenire fornendo tutti i nutrienti necessari per riuscire a perdere peso e dimagrire. Qualsiasi menù e alimentazione è studiato in base alle caratteristiche fisiche del soggetto.

Come in ogni percorso dimagrante, anche in questo metodo è necessario rispettare i cinque pasti del giorno che sono così suddivisi: colazione, spuntino di metà mattina, pranzo, merenda e cena. Un regime da seguire per un minimo di tre settimane, ma è comunque sempre utile parlarne con un esperto e nutrizionista.

Si parte dalla colazione nella dieta Meta che è a base di uno yogurt magro o caffè oppure tè possibilmente senza zucchero. Sono anche incluse fette biscottate e marmellata senza zucchero. Per lo spuntino di metà mattina si consigliano della frutta fresca o una manciata di mandorle, mentre per la merenda avviene il contrario.

Per il pranzo sono consigliati i legumi che sono ricchi di fibre come i ceci, i fagioli o il pesce come il polpo o le patate come contorno. La piadina è ammessa a patto che sia con pomodori o affettati magri oppure con cous cous. Le cotture sono consentite alla griglia, alla piastra, al forno o al vapore. Il cioccolato è ammesso, ma soltanto fondente ed è concesso un quadratino ogni tanto.

Dieta Meta: integratore

Per portare a termine e seguire la dieta Meta nel modo migliore, a questo programma è consigliabile includere anche un buon supporto, una formula che possa agevolare il dimagrimento. Un integratore come Spirulina Ultra è l’ideale poiché naturale, italiano, in compresse con consensi di consumatori e di nutrizionisti, oltre che del Ministero della Salute.

Un integratore del genere aiuta a bruciare le calorie anche in eccesso, permette di regolare il metabolismo e quindi dimagrire rapidamente. Al tempo stesso dona la giusta sazietà evitando di andare incontro ad abbuffate e smaltisce i liquidi in eccesso. Ha poi capacità e proprietà depurative per l’organismo.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Spirulina Ultra risulta essere efficace in un percorso dietetico poiché si compone di elementi privi di qualsiasi controindicazioni o effetti collaterali come la spirulina che combatte gli inestetismi evitando che le cellule adipose si depositino nei punti critici e la gymema che stimola il metabolismo dei lipidi e dei carboidrati in modo da non mangiare troppo.

Una o due compresse poco prima dei pasti del pranzo e della cena sono la giusta posologia da assumere insieme a un bicchiere d’acqua.

Una formula non reperibile nei negozi fisici o virtuali poiché originale ed esclusiva. Bisogna che il consumatore si colleghi alla pagina ufficiale del prodotto inserendo i dati nel modulo per poi attivare l’offerta di 4 promozioni al costo di 49,99€ invece di 200 con pagamento anticipato tramite Paypal e carta di credito o contanti al corriere alla consegna.

