Dieta Meta di Noemi e metodo Tabata: i benefici

La dieta è importante per perdere peso e preservare il benessere psicofisico. Scopriamo come funziona quella seguita da Noemi.

Seguire una dieta è importante per perdere peso e preservare il peso forma ottimale. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali possono essere i vantaggi di questo stile di vita e come attuarlo noi stessi in modo corretto.

Dieta Meta e metodo Tabata

La dieta Meta è stata messa a punto, per Noemi, dalla dottoressa Monica Germani, sulla base di un approccio interdisciplinare, di riferimento sportivo, psicologico, medico e nutrizionale, secondo il quale, affinché stare bene con se stessi e perdere peso non è sufficiente mangiare di meno, ma modificare la visione che si ha sul cibo, regolare le proprie abitudini alimentari e l’approccio nei confronti della vita e la sua quotidianità.

Una dieta, tuttavia, da sola non può essere sufficiente al raggiungimento dell’obiettivo finale e, per forza di cose, deve essere integrata ad un allenamento fisico regolare che, da un lato, provveda alla tonificazione e rassodamento muscolare, dall’altro, mantenga attivo l’organismo affinché raggiungere prima e preservare dopo il peso forma ottimale. Noemi, seguita dal personal trainer Carlo Di Stefano, ha puntato sul metodo Tabata, che consiste in una serie di allenamenti, ripetuti in una serie di sette, otto esercizi, di media e alta intensità, alternati a dieci secondi di recupero.

Dieta di Noemi

La dieta che segue Noemi non è estrema, ma poggia su un protocollo flessibile, grazie al quale modificare le proprie abitudini alimentari e l’approccio nei confronti della vita, adattandolo alla propria personalità, in modo tale da migliorare sulla base di questo presupposto. L’obiettivo della dieta è quello di accettare se stessi, migliorandosi allo stesso tempo, maturando la consapevolezza che, se si sta bene con se stessi, allora, si sta bene anche con gli altri.

La dieta Meta è una dieta personalizzata, benefica se supportata da un corretto approccio alla propria persona e alla vita, oltre che, come nel caso di Noemi, ad un allenamento fisico di media intensità che, oltre a favorire la perdita di peso, in relazione alla massa grassa, tonifica e rafforza la muscolatura, soprattutto nei suoi punti più critici.

Dieta Meta: miglior integratore

A volte, la dieta e l’allenamento fisico, da soli, non bastano per perdere peso. In questi casi, ma anche affinché assicurarsi che l’organismo assuma tutti i nutrienti di cui ha bisogno per continuare a funzionare correttamente, è necessario iniziare l’assunzione regolare di un integratore alimentare che, oltre a preservare il benessere psicofisico del proprio organismo, attivi il metabolismo per favorire la perdita di peso.

Grazie ai risultati ottenibili è riconosciuto come il miglior integratore da abbinare non solo alla Dieta Meta ma a tutti i regimi dietetici. Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Supremo Slim 5 è il primo integratore alimentare al quale ricorrere, prima di tutto, perché naturale, ovvero, sviluppato a partire da una serie di principi attivi estratti e reperiti da ambienti e territori incontaminati, mai trattati chimicamente, così da preservarne proprietà e purezza, in secondo luogo, per l’azione sinergica di quei principi attivi che lo compongono e che, nello specifico, risultano essere:

Cannella

Gynostemma

Guaranà

Glucomannano

Betulla

L’azione combinata dei principi attivi che compongono Supremo Slim 5 funge da drenante naturale e metabolismo dei lipidi.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Supremo Slim 5 è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare il prodotto è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati di acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, Supremo Slim 5 è in promozione a 49,00 € invece di 82. Infine, per quanto riguarda il pagamento, è possibile optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna del pacco.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.