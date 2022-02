Dieta Meta : le tre fasi del programma dimagrante

La dieta Meta è un metodo alimentare e un approccio molto utile per perdere peso e cambiare la popria immagine di sé stessa, proprio come ha fatto Noemi.

Noemi appare in forma smagliante e il merito del suo fisico è sicuramente di un regime che ha seguito. Si tratta della dieta Meta, considerato un approccio completamente diverso da altri regimi alimentari, come spieghiamo nei prossimi paragrafi in modo da trarne il miglior giovamento possibile.

Dieta Meta: benefici

Quando si è in sovrappeso e si decide di cambiare le proprie abitudini alimentari, le soluzioni da adottare sono diverse. Ultimamente, uno regimi maggiormente di successo, anche grazie a Noemi che l’ha seguita e con ottimi risultati, è sicuramente la dieta Meta che fornisce un approccio più consapevole.

Un regime di questo tipo permette di favorire un benessere non solo fisico, ma anche e soprattutto psicologico, quindi ottimo sotto tantissimi aspetti. Più che una dieta, la Meta è un vero e proprio metodo dimagrante che parte dall’idea che solo accettando il proprio corpo si possa costruire una immagine positiva e armoniosa di sé stessi.

Un approccio che è personalizzato e individuale per ogni soggetto e che aiuta a riequilibrare il proprio peso corporeo, ma ha anche il compito di migliorare l’immagine che si ha di sé stessi, della propria persona. Grazie alla dieta Meta si possono ottenere importanti risultati, non solo in termini di dimagrimento e di lotta ai chili di troppo, ma anche un approccio diverso verso sé stessi.

Nella dieta Meta, il peso non è l’aspetto più importante, dal momento che si tiene conto anche di altri aspetti che riguardano la sfera psicologica, emotiva di ciascun individuo. Un percorso che ha come scopo quello di educare il soggetto a una consapevolezza maggiore che unisca la salute esteriore e fisica, ma anche una diversa percezione della propria immagine.

Dieta Meta: programma

La dieta Meta è il regime o meglio metodo che ha deciso di seguire la cantante Noemi con ottimi risultati considerando che ha perso notevoli chili sfoggiando una forma smagliante. Nel caso della cantante, ha funzionato molto bene. Si tratta della dieta Meta, acronimo di Medical Education Transform Action.

Un metodo che si sviluppa, come spiega anche l’esperto Monica Germani che ha seguito la cantante, in tre fasi: diagnostica, operativa e di mantenimento. Sono tre passaggi affidati a personale esperto del settore che si fonda su un equilibrio, non solo esteriore, ma anche interiore del soggetto che decide di approcciarsi a questo metodo. Si basa anche su una dieta di mantenimento che permette di consolidare i sacrifici e lo stile di vita acquisito.

L’esame del DNA è il punto da cui partire perché da questo aspetto si tiene conto del background e della storia di ciascuno in modo da adottare un regime e delle abitudini alimentari che siano adatte per riuscire a ottenere importanti e utili risultati. Un metodo che permette di conoscere anche sé stessi grazie a degli esercizi e test per imparare ad accettarsi.

Una dieta che prevede, non solo l’introduzione di un regime ipocalorico, ma anche l’incontro con degli esperti del settore e un personal trainer in modo da correggere le proprie abitudini e modi di stare a tavola. L’obiettivo della dieta meta non è eliminare o vietare degli alimenti, ma cercare di capire come mangiare e imparare a compensare. Una dieta in cui è ammesso l’aperitivo, ma non tutti i giorni e che bisogna imparare a dosare.

Dieta Meta: integratore

Alla dieta dimagrante, è consigliabile associare anche un buon integratore e il migliore, attualmente, secondo esperti e consumatori, è proprio Aloe Vera Slim, un prodotto in compresse dio origine italiana e a base di ingredienti naturali dalle ottime proprietà e benefici.

Un integratore valido che permette di eliminare sia i grassi che le calorie, anche durante la fase di riposo. Apporta benefici alla digestione in modo che sia buona, alla funzionalità epatica, per un miglior funzionamento del fegato e alla motilità intestinale. Ha potere depurante e anche saziante, quindi stimola una migliore perdita di peso grazie agli ingredienti naturali al suo interno.

E’ inoltre notificato come funzionale non solo dagli esperti ma anche direttamente dal ministero della salute.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Infatti, questo integratore non comporta controindicazioni o effetti collaterali proprio perché si compone di principi attivi naturali, come l’aloe vera, una pianta benefica dalle molteplici proprietà, ma che in questo caso, migliora la digestione e regola il transito dell’intestino e il tè verde, che brucia i grassi, velocizza il metabolismo per raggiungere una ottimale forma fisica.

Una o due compresse sono sufficienti e basta accompagnarle ai pasti principali per agire sui cumuli adiposi evitando che si formino.

Una formula originale ed esclusiva che non si ordina nei negozi o e-commerce, ma solo cliccando qui per andare sul sito ufficiale di aloe Vera Slim In questo modo si approfitta dell’offerta di 4 confezioni al costo di 49,99€ anziché 200. Per il pagamento, il soggetto può scegliere tra queste modalità: Paypal, carta di credito o anche contanti al corriere.à

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.