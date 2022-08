Dieta Montignac: funzionamento, benefici e rimedi naturali

Seguire la dieta Montignac significa puntare ad alimenti che aiutino a migliorare l'indice glicemico, senza appesantire e permettendo di dimagrire.

Oltre a stare in forma e adottare buone abitudini, un regime alimentare ipocalorico è molto utile anche per lottare contro certe problematiche. La dieta Montignac agisce proprio da questo punto di vista, grazie ad alimenti da consumare che aiutano a migliorare l’indice glicemico. Vediamo quali sono gli alimenti da assumere.

Dieta Montignac

Prende il nome da Michel Montignac, nutrizionista che l’ha ideata. La dieta Montignac è un metodo di dimagrimento, considerato molto in voga intorno agli anni Ottanta con ottimi risultati ed esiti nella riduzione del girovita. Michel Montignac, l’esperto in questo campo, ha scritto moltissimi libri riguardo questo regime, oltre a essere il primo a parlare dell’indice glicemico degli alimenti.

Una dieta che consente di perdere peso, ma per la quale è fondamentale seguire alcune regole ben precise e chiare se si vogliono ottenere risultati importanti e duraturi nel tempo. Un regime nel quale è vietato saltare i pasti. Inoltre, esclude tutta una serie di alimenti quali lo zucchero industriale, il riso bianco, la farina bianca, le patate, i dolci e gli alcolici.

Un metodo che permette di combattere l’indice glicemico: infatti, al termine di un pasto ricco di glucidi, sarebbe meglio attendere almeno tre ore prima di poter consumare dei lipidi, mentre sono necessarie 4 ore dopo aver consumato un pasto lipidico prima di passare ad alimenti ricchi di glucidi.

In questo modo si combatte l’indice glicemico. Si punta a consumare alimenti che stimolano il basso indice glicemico. I cibi ricchi di zuccheri, come appunto i dolci o le patate non fanno bene dal momento che apportano un livello molto alto di zucchero nel sangue, contribuendo a un maggiore accumulo di grasso in eccesso.

Dieta Montignac: come funziona

Cercare di limitare o assumere pochi alimenti ad alto indice glicemico è la soluzione migliore per stare bene, uno tra gli obiettivi principali della dieta Montignac. Un regime alimentare considerato non molto semplice da seguire, dal momento che si divide in due fasi. Una prima fase, molto restrittiva che mira a raggiungere il peso ideale.

In questa prima fase, è bene eliminare tutti quegli alimenti che hanno un indice glicemico che sia superiore a 50. nella seconda fase si prova a seguire un modello di educazione alimentare per cui è possibile consumare di tutto, a patto di prestare particolare attenzione sia agli zuccheri buoni che ai grassi buoni, cercando di limitarne il consumo.

Bisogna, ogni giorno, provare a ridurre tutti quegli alimenti che risultano essere troppo dolci e grassi. In questo modo, seguendo la dieta Montignac, è possibile tenere sotto controllo la glicemia, ma anche contrastare problematiche come il sovrappeso e l’obesità. Bisogna modificare ogni giorno le proprie abitudini alimentari in modo da non eccedere troppo.

Non esistono, in base al parere degli esperti, cibi da considerarsi totalmente cattivi, ma bisogna solo fare aattenzione a non esagerare con le porzioni. Si consiglia poi di variare la dieta optando per alimenti che siano ricchi di nutrienti. Come in ogni regime, è sempre bene chiedere il consulto di un esperto del settore.

Dieta Montignac: integratore

Considerando che perdere peso non è mai facile, è bene abbinare un supporto alimentare. Il migliore, da abbinare alla dieta Montignac, è al momento Piperina & Curcuma Slim, un integratore a base naturale made in Italy, consigliato da esperti e consumatori proprio per i benefici e risultati che permette di ottenere.

Un integratore molto importante da assumere in un regime alimentare ipocalorico in quanto brucia i grassi in eccesso, rafforza il metabolismo, ha potere saziante per cui permette di non abusare troppo dei pasti a tavola e ha proprietà depuranti per il fegato, i reni e anche l’intestino. Inoltre, aiuta a perdere peso rapidamente arrivando a due taglie in meno.

Agisce sui punti maggiormente critici andando ad assottigliare il girovita. Possono assumerlo tutti, sia uomini che donne. Si compone, come dice il nome del prodotto, di due componenti naturali che agevolano il dimagrimento, come la piperina, che stimola il metabolismo raggiungendo il peso forma; la curcuma, una spezia molto usata nella cucina orientale che elimina le scorie e le tossine e ha un effetto depurante e il silicio colloidale che, lavorando insieme agli altri componenti, aiuta a dimagrire, oltre a proteggere le ossa e i tendini e la pelle.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Molto facile da assumere dal momento che è sufficiente una compressa prima dei pasti insieme a un bicchiere d’acqua, ma la posologia può cambiare a seconda delle esigenze di ciascuno.

Una formula come Piperina & Curcuma Slim non è ordinabile nei negozi o Internet, ma solo qui sul sito ufficiale del prodotto dove si compila il modulo e si resta in attesa per la chiamata dell’operatore per la conferma. Il prodotto è in offerta a 49,99€ per 4 confezioni invece di 196 con pagamento alla consegna in contanti al corriere, con Paypal o anche tramite la carta di credito.