Dieta nel periodo della menopausa: cosa mangiare e cosa evitare

Il periodo della menopausa si contraddistingue per una serie di sintomi, come le vampate di calore, gli sbalzi d’umore ma anche l’aumento di peso che diventa difficile da smaltire. Per questa ragione seguire la dieta giusta nel periodo della menopausa può aiutare a ridurre i disturbi e nel tempo stesso a mantenere una buona forma fisica.

Dieta nel periodo della menopausa: consigli

Mangiare bene è essenziale e nel periodo della menopausa diventa sicuramente ancora più importante considerando che questa fase porta con sé una serie di disturbi, alimentarsi nella maniera corretta è il modo migliore per prevenire i sintomi riuscendo così a stare meglio e in forma.

Una alimentazione sana, seguire una dieta nel periodo della menopausa, significa consumare alimenti che aiutino a ridurre le vampate di calore, dare la giusta energia, contrastare gli sbalzi d’umore e riequilibrare gli sbalzi d’umore. Bisogna che sia un regime alimentare vario ricco di nutrienti come proteine grassi e carboidrati.

Bisogna poi porre particolare attenzione a quello che si mette nel piatto dal momento che l’aumento di peso e l’ addome gonfio sono sicuramente in agguato. Si raccomanda di limitare il consumo del sale per cercare di evitare la ritenzione idrica e di bere almeno due litri di acqua al giorno.

È possibile concedersi all’interno del regime da adottare durante la menopausa anche una tisana che aiuti non solo a sgonfiare, ma anche a favorire il giusto benessere psicofisico. Un bicchiere di vino rosso è assolutamente consentito ed è considerato un toccasana dal momento che in questa fase gli ormoni impazziscono e si hanno continui cambiamenti, si può cercare di aggiungere degli alimenti ricchi di fitoestrogeni in modo da poter bilanciare.

Dieta nel periodo della menopausa: cosa evitare

Una dieta sana ed equilibrata è sicuramente il punto di partenza da seguire nella dieta della menopausa insieme anche a un’attività fisica adeguata. Di contro, ci sono però delle cose che sarebbe meglio evitare in modo da non peggiorare i sintomi e disturbi tipici di questa fase.

Coloro che hanno un metabolismo più lento qui, per cui risulta difficile smaltire i chili di troppo, è utile cercare di evitare tutti quei prodotti ricchi di grassi come gli insaccati, la carne rossa, i dolci compreso il salame e la mortadella e gli amatissimi fritti che in questa fase sicuramente non agevolano.

Dal momento che le vampate di calore sono uno dei sintomi tipici della menopausa, nella dieta da seguire è bene cercare di evitare o limitare il consumo di caffè. L’alcol e gli zuccheri sono componenti Grassi che vanno assolutamente evitate poiché aumentano, non solo i chili in più, ma anche la sudorazione e le vampate.

Evitare di consumare determinati alimenti particolarmente eccitanti aiuta sicuramente a ridurre gli stati d’ansia, la sudorazione e l’umore altalenante. Si consiglia di evitare anche il cacao proprio perché è un eccitante e quindi favorisce le vampate. I cibi ricchi di calorie e grassi non non vanno consumati nella dieta del periodo della menopausa.

Dieta nel periodo della menopausa: integratore

Per tenere a bada i sintomi nel periodo della menopausa, oltre a un’alimentazione ben bilanciata e corretta da seguire, si consiglia anche di aggiungere al proprio regime alimentare un buon integratore come Spirulina Ultra che sicuramente favorisce il dimagrimento grazie all’attività del metabolismo.

Questo integratore in vendita in compresse, aiuta a bruciare e smaltire i chili in eccesso, stimola l’attività metabolica permettendo così di dimagrire rapidamente e in modo efficace contrastando anche gli eccessi di fame garantendo sazietà ed evitando di abbuffarsi a tavola.

Gli esperti e il ministero della salute l’hanno notificato come sicuro e attendibile. Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Spirulina Ultra si compone poi di elementi naturali che, lavorando insieme, permettono un dimagrimento efficace. Gli esperti hanno scelto degli ingredienti naturali al 100% come l’alga spirulina che blocca gli accumuli di adipe in eccesso e impedisce che si formino e la gymnema che regola il metabolismo dei lipidi e dei carboidrati limitando e placando la fame.

Si consiglia il consumo fino a due compresse mezz’ora prima dei pasti da assumere con un bicchiere d’acqua evitando di eccedere con il dosaggio.

Spirulina Ultra è un integratore che non si ordina nei negozi oppure online, collegandosi cliccando qui al sito ufficiale per bloccare così l’offerta stagionale di quattro confezioni per 49,99€ con pagamento possibile tramite PayPal, carta di credito e contanti alla consegna direttamente al corriere.

