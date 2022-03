Dieta nordica: benefici il programma dietetico degli scandinavi

Il salmone, i cereali, l'olio di canola sono alcuni degli ingredienti che non devono mancare nella dieta nordica, utili per eliminare i chili in più.

Per riuscire a dimagrire e perdere peso, è molto importante cambiare il proprio approccio all’alimentazione nutrendosi di cibi che siano salutari e sani. Un regime come la dieta nordica a base di cibi quali il pesce, la frutta e la verdura, ha notevoli benefici, non solo per il dimagrimento, ma anche per altri aspetti. Vediamo come seguirla e in cosa consiste questo regime.

Dieta nordica

Si tratta di un nuovo tipo di regime che permette, in poco tempo di perdere peso. La dieta nordica, nota come New Nordic Cuisine è la cucina tipica dei paesi del Nord Europa, quali Finlandia, Svezia, Danimarca, ecc. Un tipo di regime che, prendendo spunto da quei paesi, dai cibi tipici, aiuta a dimagrire e tornare in forma in modo sano.

La dieta nordica punta a degli alimenti e ingredienti che siano stagionali, freschi, ricchi di nutrienti, che non solo supportano la fase di dimagrimento, ma che permettono anche di migliorare l’umore per affrontare nella maniera migliore e con esiti ottimali il percorso dimagrimento di coloro che decidono di sottoporsi a questo regime.

In questo modo è possibile combattere il problema dell’obesità soprattutto in un paese come la Scandinavia puntando ad alimenti locali che coniugano insieme l’agricoltura e la sostenibilità. Non si contano le calorie in questa dieta con risultati che sono a medio-lungo termine, sempre se si presta attenzione ai vari alimenti da consumare durante il programma dietetico.

In questo regime alimentare non possono mancare cibi che sono ricchi di proprietà nutritive, quali Omega 3, proteine e anche fibre. Tutti questi nutrienti si trovano in alimenti quali il pesce, come il salmone, ma anche i vari frutti di mare. I latticini, le erbe e le spezie, la frutta secca, la verdura e i legumi, i cereali integrali insieme al pane di segale da preferire a quello bianco sono tutti alimenti tipici della dieta nordica. L’elemento chiave è olio di canola, un prodotto che è indicato per la cottura e che è meglio non consumare a crudo dal momento che ha un sapore diverso dall’olio di oliva, tipico della cucina mediterranea.

Dieta nordica: benefici

Seguire la dieta nordica non significa soltanto dimagrire e perdere peso, ma anche cominciare un programma dietetico che permette di approcciarsi al cibo e agli alimenti da portare in tavola in maniera sana e maggiormente consapevole, oltre che salutare. Un regime del genere permette di mangiare sano, si compone di nutrienti molto equilibrati.

La dieta nordica e la mediterranea non sono poi così diverse, considerando che entrambi i regimi alimentari puntano a un miglioramento, non solo della forma fisica, ma a un benessere psicofisico apportando a dei cambiamenti che interessano anche altri aspetti per una salute ottimale sotto ogni punto di vista.

Si tratta di un regime sano, bilanciato e nutriente con prodotti e alimenti che contengono tantissime proprietà nutritive utili a dimagrire, ma anche a stare bene. Infatti, la dieta nordica è molto utile per smaltire i chili in eccesso, per regolare e stabilire i livelli di pressione, ma anche per ridurre il colesterolo cattivo dal momento che si consumano alimenti utili da questo punto di vista.

Ha proprietà antinfiammatorie e protettive. La dieta nordica non nasce come programma di dimagrimento, ma come modello alimentare a base di cibi sani, biologici e a chilometro zero. Dal momento che si riducono gli zuccheri e grassi, ha azione antinfiammatoria, oltre ad aiutare coloro che vogliono dimagrire. Alcune ricerche condotte da esperti hanno dimostrato come possa essere utile per combattere i valori del diabete 2 e di alcune patologie croniche.

Dieta nordica: integratore

Per migliorare i benefici e trarre maggiori risultati dalla dieta nordica, si può supportarla con un piccolo aiuto alimentare naturale disponibile in commercio. Si tratta di Aloe Vera Slim, un integratore a base naturale, di origine italiana che sta ottenendo il consenso e l’apprezzamento, non solo degli esperti del settore, ma anche dei consumatori stessi.

Un integratore in compresse molto efficace dal momento che brucia sia le calorie che i grassi in eccesso. Permette di migliorare la digestione e anche la funzione del fegato, equilibrando la flora intestinale per una buona evacuazione. Inoltre, assumere le compresse di questo prodotto permette di depurarsi e raggiungere in tempi brevi la forma fisica perfetta.

E’ anche notificato da ministero della salute come sicuro e attendibile. Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Funziona anche perché si basa su componenti naturali che sono privi sia di effetti collaterali che controindicazioni quali l’aloe vera che dona benefici a tutto il fisico, ma in questo modo migliora l’assimilazione digestiva riequilibrando la motilità dell’intestino e il tè verde che ha funzione di sciogliere i grassi, stimolare il metabolismo per una forma fisica sana.

Se ne consigliano una o due compresse dopo i pasti per attaccare sin da subito i cumuli adiposi che si possono formare.

Dal momento che Aloe Vera Slim è originale ed esclusivo e quindi non reperibile nei negozi o e-commerce, ma solo sul sito ufficiale cliccando qui per cui bisogna compilare il modulo per approfittare della promozione stagionale di 4 confezioni al prezzo di 49,99€ invece di 200. Per il pagamento, l’0utente può scegliere Paypal, la carta di credito o anche i contanti al corriere.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.