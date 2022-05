Dieta ormonale: come funziona e i benefici

La dieta ormonale promuove l'equilibrio degli ormoni per stimolare il metabolismo e favorire la perdita di peso. Scopriamo i suoi benefici.

La dieta ormonale è stata progettata e sviluppata con lo scopo di modificare le abitudini alimentari di tutte quelle persone che, a causa di uno squilibrio ormonale, si ritrovano alle prese con i problemi di peso, legati ad un aumento incontrollato e all’impossibilità di perderlo. Scopriamo quali sono i suoi benefici.

Dieta ormonale

La perdita e l’aumento di peso sono la conseguenza di una serie di fattori che incidono sull’avere o meno appetito. Tuttavia, sono moltissime le persone che, ancora oggi, ignorano il fatto che l’equilibrio o lo squilibrio ormonale può influenzare, negativamente, tali fattori e che l’aumento di peso è una delle conseguenze più evidenti.

La dieta ormonale è stata progettata e sviluppata con lo scopo di modificare le proprie abitudini alimentari, affinché favorire un equilibrio ormonale che, in quale modo, possa stimolare e mantenere attivo il metabolismo affinché il peso di una persona rimanga stabile, oppure, scenda, nel caso in cui quella persona sia alle prese con problemi di sovrappeso e obesità.

Dieta ormonale: benefici

Gli obiettivi principali della dieta ormonale sono legati alla riduzione degli stati infiammatori dell’organismo e alla possibilità di combattere l’insulino-resistenza, due condizioni legate all’obesità e, in generale, ai problemi di peso. Come per ogni altra dieta, equilibrata e flessibile, infatti, la dieta ormonale promuove una corretta alimentazione che, ad esempio, esclude gli alimenti processati, responsabili di provocare uno squilibrio ormonale, responsabile, a questo punto, sia dell’aumento di peso in una persona e sia nell’incapacità, da parte di questa persona di perdere peso.

Gli alimenti processati non sono solo responsabili dell’aumento di peso, ma anche dell’incapacità di gestire i livelli di glucosio nel sangue, dunque, dell’insulino-resistenza che alcune persone sviluppano, responsabile, a sua volta, dell’aumento di peso.

Associata all’esercizio fisico regolare, dunque, la dieta ormonale, che punta su un’alimentazione fresca e genuina, favorisce la perdita di peso, ma promuove anche la salute mentale, fa dormire meglio, riduce lo stress e ti incoraggia a mangiare di più, ma in modo molto più sano.

Dieta ormonale: integratore

