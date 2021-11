Dieta over 50 anni cosa mangiare correttamente

La dieta per i soggetti over 50 aiuta a mangiare sano ed equilibrato, ma anche a migliorare la salute con benefici sul cuore e la pressione.

Quando si raggiunge una certa età e si superano i 50 anni può diventare difficile riuscire a perdere peso e tornare in buona forma. Non è una impresa impossibile, ma è molto importante seguire i giusti accorgimenti e consigli, oltre a una dieta che rispecchi le proprie esigenze e bisogni. Qui spieghiamo come seguirla e soprattutto cosa mangiare in modo equilibrato e corretto.

Dieta over 50 anni

Ogni fase della vita presenta dei bisogni e delle esigenze diverse. Proprio per questa ragione, risulta fondamentale calibrare e strutturare i pasti del pranzo e della cena anche in base a queste necessità, soprattutto se si è nella fase over 50. Durante questo periodo è importante prendersi cura della propria salute e seguire anche una dieta specifica.

Seguire un buon regime alimentare permette di apportare numerosi benefici alla salute e non solo al fisico. Prima di tutto, migliora, non solo le funzionalità cardiache, ma anche cerebrali, oltre a combattere i sintomi della menopausa che cominciano a farsi sentire, dal momento che si tratta di una fase della vita che ha luogo tra i 45 e i 55 anni.

Sono diverse le diete e i regimi che è possibile seguire per tenere sotto controllo i picchi glicemici e il cuore. Tra queste, la dieta Dash è particolarmente indicata proprio perché aiuta a combattere e ridurre i problemi relativi all’ipertensione, oltre a far bene al cuore. In questo caso si consumano alimenti poveri di sodio e ricchi di minerali, quali potassio, calcio, magnesio, ecc.

Oltre alla dieta Dash, anche la mediterranea, considerata la migliore da seguire e raccomandata da molti esperti, oltre che aver ricevuto diverse notifiche e consensi, è adatta per le donne over 50 dal momento che combatte i problemi neurologici, allunga la vita e sicuramente fa bene. Tornare in forma a 50 anni si può, ma bisogna seguire i giusti consigli e dettami dell’esperto del settore.

Dieta over 50 anni: consigli

Durante questa fase della vita, considerata molto delicata, si subiscono dei cambiamenti, non solo da un punto di vista ormonale, ma anche psicologico. Gli estrogeni tendono a diminuire, si ha un cambiamento ormonale e la dieta over 50 anni può essere il regime ideale per tornare in forma, a patto di scegliere alimenti che siano adatti e un corretto regime alimentare, abbinandolo anche a una sana attività fisica.

Per evitare i cali glicemici, è bene optare per il consumo di carboidrati che abbiano un basso indice glicemico, quali cereali e pane integrale che sono ricchi di fibre, oltre a favorire la digestione. durante questo periodo, è bene cercare di preservare la massa muscolare consumando alimenti ricchi di proteine, come pesce, uova che non devono mai mancare nella dieta e che andrebbero consumati spesso.

Si consiglia anche il pesce surgelato da consumare almeno 3 o 4 volte a settimana, mentre per il salmone è meglio solo una volta durante l’arco della settimana. Le uova si possono consumare in camicia e hanno pochissime calorie, oltre al fatto che siano altamente digeribili. Almeno una volta a settimana le insalate di legumi, come fagioli e ceci in quanto apportano le giuste proteine.

Nella fase over 50 anni, le donne entrano in menopausa che porta a una carenza di vitamina D che è possibile aumentare praticando una attività fisica come la corsa almeno mezz’ora al giorno e consumando cibi ricchi di calcio, come i latticini, quali il latte parzialmente scremato e lo yogurt da prendere a colazione insieme ai cereali per cominciare bene la giornata.

Dieta over 50 anni: integratore

Per riuscire a perdere peso in maniera corretta, considerando che a questa età è più difficile, si potrebbe aggiungere alla dieta un supporto alimentare e il migliore è Aloe Vera Slim. Si tratta di un integratore in compresse a base naturale che consigliano sia esperti che consumatori per i benefici che dona.

Infatti, brucia i grassi e le calorie in eccesso, anche a riposo senza doversi stancare troppo in palestra. Sazia, quindi punta a una maggiore perdita di peso per cui permette di non abbuffarsi ai pasti principali del giorno. Migliora sia la funzionalità epatica che digestiva, oltre al transito intestinale e ha proprietà depuranti in quanto depura il fegato, i reni e anche l’intestino.

Grazie alle sue proprietà ed ingredienti naturali è l’integratore dimagrante più abbinato nelle varie diete. Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Un integratore che funziona molto bene perché può contare su elementi naturali che non sono causa di effetti collaterali o controindicazioni. Gli ingredienti di cui fa parte Aloe Vera Slim sono l’aloe vera che dà il nome al prodotto, una pianta benefica che stimola il metabolismo, ha benefici sul miglioramento dell’intestino e della digestione, oltre ad aumentare la motilità intestinale e il tè verde che è un ottimo brucia grassi che permette di tornare in forma in breve tempo.

Basta prenderne una o due compresse dopo i pasti per attaccare i cumuli di adipe ed evitare che si possano formare di nuovo.

Una formula esclusiva e originale che si trova soltanto cliccando qui sul sito ufficiale del prodotto, non nei negozi o e-commerce. Basta compilare il modulo con i propri dati, inviarlo e avere 4 confezioni al costo di 49,99€ con pagamento effettuabile sia con Paypal, la carta di credito oppure i contanti al corriere alla consegna.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.