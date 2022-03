Dieta over 50: proprietà, consigli e rimedi naturali

Gli alimenti come frutta, verdura e cereali sono cibi da consumare nella dieta over 50 per essere in forma e dimagrire in modo naturale e corretto.

Avere un fisico in forma discreta è importante per tutti, a qualsiasi età. A causa di alcuni fattori e cambiamenti ormonali, le donne over 50 possono avere delle difficoltà se vogliono perdere peso. Nei prossimi paragrafi, proviamo a fornire alcuni consigli riguardo una dieta over 50 specifica e mirata in modo da poter dimagrire ed essere in salute.

Dieta over 50

Riuscire a mantenere il proprio peso forma non è mai facile, ma superata la soglia dei 50 anni risulta essere particolarmente frustrante per tutti coloro che decidono di seguire un regime alimentare che sia il più possibile ben bilanciato ed equilibrato. Il periodo della menopausa porta la donna ad andare incontro a un aumento del peso, vampate di calore, ma anche stanchezza, insonnia, ecc.

Intorno a questa età, il corpo subisce dei cambiamenti dovuti a un assetto ormonale che è in fase di preparazione verso la menopausa. Intorno ai fianchi, nelle zone maggiormente critiche, quali glutei, addome e cosce comincia a depositarsi la massa grassa che causa i classici rotolini facendo allargare e aumentare il giro vita.

Per questa ragione seguire una dieta over 50 è importante per riuscire a essere pronti per il mare e la bella stagione. Tornare in forma è assolutamente possibile, ma bisogna cominciare a cambiare il proprio stile di vita optando per alimenti che abbiano un basso indice glicemico e abbinare anche un po’ di attività fisica da praticare in modo regolare.

Dal momento che la bella stagione sta per giungere, è possibile approfittare di questo momento per imparare una nuova routine alimentare e consumare cibi leggeri e freschi, quali verdure e frutta. Inoltre, le belle giornate sono anche l’occasione per una camminata di una mezz’ora al giorno o anche una nuotata.

Dieta over 50: consigli

Per riuscire a dimagrire e perdere peso anche superata una certa fascia d’età, è importante rivolgersi, prima di tutto, a un esperto in questo campo che, in base allo stato di salute e allo stile di vita, sicuramente programmerà uno schema alimentare adatto per ognuno. Un consiglio utile è quello di tenere un diario alimentare in modo da tenere traccia di ciò che si consuma durante la giornata.

Per quanto riguarda l’alimentazione, non possono mancare nella dieta delle over 50 alimenti quali verdure, frutta e legumi che contengono nutrienti come vitamine e sali minerali che hanno una azione antiossidante e sono degli alleati perfetti dai tantissimi benefici sotto ogni aspetto e non solo in termini di dimagrimento.

Si consiglia di portare in tavola sia i carboidrati, ma anche i cereali integrali ricchi di fibre che saziano. Non bisogna poi farsi mancare le fonti proteine di origine vegetale da alternare al pesce come salmone, alici, ricchi di Omega 3. Per i condimenti e insaporire i piatti, si può ricorrere all’olio di oliva, tipico della dieta mediterranea e anche a delle spezie.

Gli esperti consigliano di cenare molto presto la sera, in modo da far passare almeno 10-12 ore tra l’ultimo pasto e il primo del mattino successivo. In questo modo si tiene sotto controllo il peso evitando di ingrassare. La colazione è un pasto importante nella dieta over 50 e si consiglia di portare in tavola frutta e verdura, latticini ricchi di fonti proteiche.

Dieta over 50: integratore

Considerando che perdere peso è molto difficile e seguire una dieta intorno ai 50 anni risulta complicato e non sempre semplice, è bene aggiungere alla dieta e a una corretta attività fisica un buon supporto alimentare che possa aiutare a dimagrire. Il miglior integratore, al momento, è Aloe Vera Slim, un prodotto di origine italiana che è stato studiato da molti esperti del settore e che agisce fin dai primi giorni dall’assunzione. Un integratore che non ha controindicazione o effetti collaterali come dimostrano anche le recensioni dei consumatori.

Grazie alla sicurezza di utilizzo è notificato come attendibile anche dal ministero della salute.

Assumere in modo regolare le compresse di Aloe Vera Slim significa migliorare il metabolismo bruciando così i depositi di grasso e le calorie in eccesso. Un processo metabolico molto rapido aiuta l’organismo a migliorare nella fase digestiva. Placa i morsi della fame in modo da dimagrire rapidamente evitando di esagerare ai pasti. Funge da trattamento detox dopo diverso cibo spazzatura.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Non ha controindicazioni e quindi privo di danni nocivi all’organismo, dal momento che si compone di ingredienti quali l’aloe vera che è una pianta benefica per molti aspetti e che in questo caso contribuisce a un miglioramento della funzionalità intestinale ed epatica e il tè verde che velocizza il metabolismo aiutando a raggiungere rapidamente il peso forma.

Una o due compresse dopo i pasti principali sono sufficienti per attaccare sin da subito gli accumuli di adipe e perdere peso facilmente.

Una formula che non si acquista nei negozi o e-commerce, ma solo sul sito del prodotto perché esclusiva e originale. Si compila il modulo con i propri dati per usufruire della promozione di 4 confezioni di Aloe Vera Slim al costo di 49,99€ invece di 200. Il pagamento è effettuabile con Paypal, la carta di credito o i contanti al corriere non appena giunge a casa.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.