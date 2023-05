Dieta paleolitica: come funziona e i cibi consentiti

Alcuni regimi alimentari permettono, non solo di perdere peso e quindi ritrovare la forma fisica, ma anche di rispettare l’ambiente considerando che prevedono il consumo di alimenti freschi. Una di queste è la dieta paleolitica che si basa su alimenti non industriali e processati. Nei paragrafi scopriamo come funziona e quali alimenti portare in tavola.

Dieta paleolitica

In base al suo nome, è un tipo di programma alimentare che fa riferimento o prende a imitazione l’alimentazione degli antenati durante il periodo paleolitico e da qui appunto dieta paleolitica. Un tipo di regime dietetico che favorisce il consumo di alimenti vegetali, nutrienti limitando o vietando quelli processati e industriali.

In questo modo si consuma una alimentazione che è molto simile a quella dell’uomo primitivo e che ha impatti positivi, non solo sulla perdita di peso, ma anche sull’ambiente, in generale. Fa riferimento all’età della pietra e quindi al tipo di alimentazione che si era soliti consumare in quel periodo.

In base al parere di celebri esperti del settori, una alimentazione a base di cibi processati e industriali sicuramente non è utile e soprattutto non è indice di stile di vita salutare dal momento che questi prodotti possono arrecare seri danni all’organismo, essendo portatori di obesità e di varie patologie e malattie legate al consumo di alimenti troppo grassi.

Seguire la dieta paleolitica significa consumare alimenti che siano più genuini in modo da mantenersi in forma naturalmente. Si basa infatti su alimenti e ingredienti che siano freschi e possibilmente non trasformati. Un regime del genere permette di perdere fino a 4 chili a settimana accompagnata anche da attività fisica.

Dieta paleolitica: cosa mangiare

Nella dieta paleolitica ci sono delle accortezze e regole che è bene seguire se si vogliono ottenere importanti risultati e benefici. Riguardo all’alimentazione, ci sono alcuni cibi che sono concessi e che non possono mancare sulla tavola. Tra questi, vi è sicuramente la carne, non da allevamento intensivo, il pesce e i frutti di mare.

Sono alimenti che gli stessi uomini del periodo paleolitico erano soliti consumare. Infatti, vi sono la frutta e la verdura, le uova, ma anche le erbe aromatiche, il miele, i funghi, compreso le bacche, le noci, lo strutto da consumare con una certa moderazione soprattutto durante un regime dieteico e i grassi vegetali, tra cui l’olio di cocco e oliva, oppure di macadamia.

Tra gli alimenti che bisogna evitare di consumare nella dieta paleolitica vi sono ingredienti industriali e processati, come gli zuccheri, le bevande gassate, ma anche i legumi, il riso, le patate, compreso affettati, additivi, ecc. Un tipo di regime che non prevede prodotti a base di glutine o di latticini e quindi adatto a chi soffre di particolari allergie.

Un regime che non solo aiuta a dimagrire, ma sazia apportando benefici e nutrienti giusti al proprio percorso alimentare. Come ogni tipo di programma dietetico, si consiglia di consultare un esperto in modo da capire se possa fare bene.

Dieta paleolitica: integratore naturale

