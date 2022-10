Dieta Pamela Prati: i segreti della sua forma fisica

Nella dieta di Pamela Prati non possono mancare alimenti come il tè al gelsomino o i prodotti senza glutine, ma anche tanta attività fisica e pilates.

In questo periodo, è possibile vedere Pamela Prati, nota soubrette dello spettacolo come concorrente del grande Fratello dove è possibile ammirare il suo fisico scolpito. La showgirl, all’età di 63 anni, sfoggia un fisico che mantiene grazie a una dieta sana e a una alimentazione attenta e ben bilanciata, come spieghiamo qui.

Dieta Pamela Prati

pamela Prati è una attrice e conduttrice del mondo della televisione italiana. La nota showgirl, nonostante abbia 63 anni e ne compia, a breve 64, riesce a mantenersi in forma nonostante il tempo che passa. Il merito del suo fisico e dei suoi segreti di bellezza è sicuramente dovuto alla dieta e all’alimentazione che segue.

Ha un fisico invidiabile che suscita le gelosia delle ragazze più giovani e non solo. La sua silhouette e fisico lasciano tutti sbigottiti. Ha un fisico e degli addominali tonici e ben scolpiti che mantiene grazie a un lavoro costante, non solo nella sua alimentazione, ma anche nell’attività fisica che pratica e che l’aiuta ad essere così in forma.

Non ha mai seguito delle diete rigide o drastiche. Se da un lato, il suo fisico è frutto della genetica, dall’altro cura molto l’alimentazione e i piatti di cui si nutre. La soubrette ha raccontato di non poter fare a meno del riso basmati e della pasta senza glutine, oltre a consumare tantissima frutta e verdura, insieme a carne e pesce magri.

La dieta di Pamela Prati comincia con una colazione a base di tè e yogurt preferibilmente senza lattosio per poi proseguire con della frutta di stagione che consuma a metà mattina,k come spuntino. per il pranzo non rinuncia a riso o carne accompagnato da verdura prediligendo una cottura al vapore. A cena piatti leggeri che l’aiutino a riposarsi.

Dieta Pamela Prati: benefici

Innanzitutto, è bene dire una cosa: la dieta di Pamela Prati si compone di diversi alimenti senza glutine e, infatti, a colazione consuma anche biscotti di grano saraceno proprio perché è celiaca, quindi intollerante e lo ha eliminato dal suo regime alimentare. Consumare piatti leggeri aiuta a favorire la digestione evitando di appesantirsi troppo.

Non segue una alimentazione drastica o rigida. Non rinuncia a nessun tipo di cibo. Uno dei suoi motti è proprio quello di saziarsi senza rinunciare a niente, stando ben attenti a non esagerare e dosare le porzioni degli alimenti da assumere. In questo modo, riesce a saziarsi nel modo giusto senza andare incontro ad attacchi di fame improvvisi.

Nella dieta di pamela Prati non può mancare l’attività fisica che pratica con costanza, a cominciare da pilates, cyclette che l’aiuta a mantenere il suo fisico in forma e tonico, come si può ben vedere dalle foto che appaiono sui social o nelle varie riviste. Un regime dove consuma tantissima acqua naturale per idratarsi e dal quale ha escluso l’alcool.

Nonostante abbia una vita sempre ricca di impegni, riesce comunque a dormire almeno 8 ore a notte. Un modo per essere più energici, ma anche perché dormire bene aiuta a non ingrassare. Non ha particolari segreti, come ha più vole confessato. Segue una alimentazione semplice e sana e molto naturale.

