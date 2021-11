Dieta pegan: i benefici e come seguirla

La dieta pegan che unisce il regime vegano e paleolitico, aiuta a dimagrire, ma anche a tenere sotto controllo la glicemia e il colesterolo.

Sono moltissimi i regimi alimentari che è possibile seguire e tra tutti merita sicuramente attenzione la dieta pegan che propone di aiutare a eliminare i chili in eccesso mettendo insieme le proprietà diverse dando un risultato sorprendente per coloro che lottano con il peso in eccesso. Vediamo come funziona e in cosa consiste.

Dieta pegan

Un regime alimentare che non tutti conoscono e che mette insieme la dieta paleolitica che prevede il consumo di proteine animali e quella vegana che elimina i cibi di derivazione animale. Da questi due stili di vita, nasce la dieta pegan che è un mix di entrambe. A ideare questa dieta è stato nel 2015 Mark Hyman, un esperto del settore che lavora negli Stati Uniti e ha deciso di metterla a punto.

Un regime alimentare in cui bisogna eliminare tutti i cibi raffinati e industriali, come amidi, ecc. puntando sul consumo alimenti vegetali che siano ricchi di proteine e di grassi sani al tempo stesso. Si possono consumare gli alimenti di origine animale, ma bisogna che arrivino da allevamenti che siano biologici e sostenibili per garantire il massimo sostentamento.

Un regime low carb, quindi a basso contenuto di carboidrati che non si avvicina alla dieta vegana dal momento che sono consentiti gli alimenti di origine animale. Un regime del genere porta a consumare pochissimi carboidrati e zuccheri, per cui aiuta a stabilire i livelli della glicemia. Per chi intende seguire la dieta pegan, ci sono alcuni accorgimenti da adottare.

Bisogna portare in tavola ogni giorno alimenti come la frutta e la verdura che devono essere consumate dalle 2 alle 3 porzioni a pasto. Si consumano le proteine sia di origine animale, quale carne, pollame a patto che siano di allevamenti biologici, ma anche di origine vegetale quali noci, legumi, ecc. Si consiglia il consumo di cibi ricchi di grassi buoni, come pesce, semi di lino, avocado, ecc.

Dieta pegan: benefici

Secondo Hyman, l’esperto che ha ideato la dieta pegan, si tratta di un regime ottimo da seguire dal momento che apporta una serie di benefici. Innanzitutto, consumare alimenti trasformati o ricchi di zuccheri non fa bene all’organismo dal momento che, secondo il professionista del settore, sono la causa principale di una patologia come l’obesità e sono fonte di dipendenza.

Questo regime alimentare è utile, non solo per combattere i chili in eccesso e l’obesità, ma anche per ridurre le malattie legate all’apparato cardiovascolare e il diabete, oltre al fatto che la dieta pegan permetta di abbassare il colesterolo. Combinando le proprietà dei due regimi alimentari si possono ottenere ottimi risultati e una buona salute.

Consumare dalle due alle tre porzioni di frutta e verdura al giorno aiuta a ridurre i cibi processati e industriali, garantendo un aspetto più sano grazie alle proprietà e vitamine di questi alimenti. La frutta e la verdura devono arrivare da colture biologiche e quindi essere di ottima qualità e sono ricche di varie vitamine, sali minerali, calcio, ecc.

Cibarsi di un numero maggiore di vegetali è importante dal momento che contengono tantissime fibre e saziano e sono ipocalorici. I grassi buoni presenti in alcuni tipi di pesce sono indicati nella dieta pegan perché fanno molto bene alla salute del cuore e quindi dell’apparato cardiocircolatorio.

