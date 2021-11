Dieta per dimagrire: come perdere peso a 40 anni

Per seguire la dieta per dimagrire a 40 anni è necessario ridurre l'apporto calorico di alcuni alimenti e aumentare il metabolismo con l'allenamento.

Perdere peso non è affatto facile ed è un percorso che prevede delle rinunce e difficoltà notevoli. Quando si ha 40 anni può essere maggiormente complicato buttare giù i chili in eccesso, ma non impossibile. La cosa importante è seguire una dieta per dimagrire che tenga conto di determinate caratteristiche e aspetti e dello stile di vita di una 40enne.

Dieta per dimagrire

I 40 anni sono considerati un po’ il giro di boa dal momento che si entra nel club degli “anta” e ci sono in atto dei cambiamenti che possono essere difficili da tollerare per chi vuole perdere peso. I cambiamenti sono soprattutto a livello fisico con il metabolismo che rallenta per cui seguire una dieta per dimagrire può risultare difficile.

La cosa importante è cominciare a cambiare le proprie abitudini, a cominciare dal regime alimentare e dallo stile di vita. Molte donne, a questa età, hanno già bambini e seguire una dieta per dimagrire risulta difficile considerando i ritmi e bisogni che cambiano radicalmente. Mettersi a dieta a 40 anni non ha purtroppo gli stessi benefici di quando si comincia una dieta a 20 o 30 anni.

Mantenersi in forma anche a 40 anni si può, non solo per una questione estetica, ma soprattutto di salute. Si può assolutamente fare e senza troppe rinunce o difficoltà. Si consiglia di chiedere sempre aiuto a un esperto del settore che stilerà un programma dettagliato in base ai bisogni ed esigenze del fisico e stile di vita di ogni donna.

Il metabolismo, inevitabilmente, rallenta a questa età, ma è possibile mantenerlo attivo con l’attività fisica e consumando almeno cinque pasti giornalieri evitando di non far passare troppo tempo tra un pasto e quello successivo. Con i giusti consigli e suggerimenti, è possibile tornare in forma a 40 anni.

Dieta per dimagrire a 40 anni: consigli

Per mantenersi in forma a 40 anni, bisogna innanzitutto seguire una dieta per dimagrire, cominciando dal consumo di pasti che siano salutari, equilibrati e poco calorici. Si comincia con una routine sana, non solo per la linea, ma anche per l’organismo. Prima di tutto, bisogna liberarsi di zuccheri, dolciumi, ecc. che sono nemici della linea.

No alle bevande gassate e ai succhi di frutta confezionati. Per chi non riesce a resistere al dolce, si può sostituire con una manciata di frutta secca, come mandorle o noci. Sono alimenti consigliati in una dieta perché pieni di Omega 3 e Omega 6, oltre che di grassi salutari. A 40 anni la dieta per dimagrire deve essere ricca di antiossidanti che combattono i radicali liberi.

Quindi, è bene consumare tantissimi alimenti ricchi di antiossidanti, come lamponi, mirtilli, ciliegie, ma anche carote e spinaci che aiutano anche a combattere i disturbi cardiocircolatori. Dal momento che il sale è causa di ritenzione idrica, per i condimenti si possono usare le spezie, come zafferano, curcuma, cardamomo, ecc. per insaporire i piatti.

Non sono consigliati nella dieta per dimagrire i regimi iperproteici o a un solo alimento, in quanto ritenuti particolarmente restrittivi. Per perdere peso a 40 anni è bene non abbinare proteine e carboidrati, mangiare poco e spesso, ridurre le porzioni e sempre bere almeno un bicchiere d’acqua appena svegli. Le tisane depurative e gli infusi prima di andare a dormire aiutano a cancellare i chili in eccesso.

Dieta per dimagrire a 40 anni: integratore

