Dieta per il colesterolo: cosa mangiare e il miglior integratore

Dal consumo di cereali come l'avena ricchi di fibre sino alla frutta e alla verdura, sono solo alcuni degli alimenti da consumare in questa dieta.

Il colesterolo è una patologia che preoccupa moltissime persone, ma si può trattare facendo maggiore attenzione alla propria vita e allo stile alimentare che si conduce. Per evitare conseguenze dannose, la dieta per il colesterolo permette di consumare i giusti alimenti apportando dei cambiamenti al proprio regime e stile di vita.

Dieta per il colesterolo

Sono tantissimi i soggetti, uomini o donne, anche molti giovani, che soffrono di colesterolo. Negli ultimi anni sembra che siano aumentati i valori medi per quanto riguarda questa patologia le cui cause non risiedono soltanto nell’alimentazione, ma anche in uno stile di vita particolarmente sedentario e poco dinamico.

Il consumo di carni lavorate e di formaggi grassi non è salutare, in generale, ma non è consigliato a chi soffre di questa patologia. Per questa ragione, cambiare le proprie abitudini alimentari facendo maggiore attenzione a ciò che si porta in tavola da abbinare alla dieta per il colesterolo è sicuramente la prima cura per trattarlo e ripristinare i valori, specie se il colesterolo è troppo alto.

Modificare il tipo di alimenti grassi che si assumono e correggere la propria dieta può sicuramente aiutare a ridurre il valori. In questo modo si regola la massa grassa e si ottimizzano anche i valori del colesterolo ematico. Così facendo è anche possibile riuscire a non andare incontro a determinate conseguenze che possono essere nocive e dannose per la salute.

Per seguire la dieta per il colesterolo è sempre importante affidarsi a un buon esperto o professionista del settore in modo che possa stilare un programma o schema alimentare che sia adatto per il benessere di ognuno.

Dieta per il colesterolo: cosa mangiare

Il colesterolo può essere prodotto sia dal corpo, ma anche attraverso l’alimentazione e proprio per questa ragione seguire una dieta che sia adatta è la cosa migliore che si possa fare per contrastare i valori. Se non trattato nel modo giusto, si rischia di andare incontro a infarti e ictus, per cui una buona alimentazione è il primo passo per riuscire ad affrontare questa patologia.

Molto importante nella dieta optare per cibi che abbiano un basso contenuto di grassi saturi. Optare anche per metodi di cottura che siano maggiormente salutari, quali il vapore, la bollitura, la grigliata, ecc., al posto di fritti e altri condimenti che sono particolarmente dannosi e nocivi, non solo per il colesterolo, ma anche per l’organismo, in generale.

Sono da consigliare cibi ricchi di fibre come l’avena e i cereali, oltre al consumo di frutta e verdura. Ci sono poi alcuni alimenti che hanno proprietà ipocolesterolemizzante che hanno il compito di abbassare i livelli di colesterolo, tra cui l’avena, appunto e i lupini. Si consiglia di consumare cereali e legumi almeno 4 volte a settimana.

La frutta e la verdura non devono mai mancare, così come il consumo di pesce almeno due o tre volte a settimana La carne non è del tutto esclusa, ma si tende a preferire i tagli magri e non grassi evitando insaccati, troppi condimenti, frattaglie, ecc.

Dieta per il colesterolo: miglior integratore

Alla dieta per il colesterolo si può aggiungere anche un buon integratore che non aiuta soltanto a dimagrire, ma che apporta una serie di benefici e di proprietà all'organismo e al fisico.

Un integratore che non è adatto alle donne in gravidanza o a coloro che hanno problemi a livello gastrointestinale. Piperina & Curcuma Plus ha ottenuto una notifica dal Ministero della Salute per le sue proprietà: stimola il metabolismo aiutando a perdere peso, sazia evitando di abbuffarsi. Permette di migliorare la funzione digestiva e regolare il transito intestinale, oltre ad avere proprietà detox per il fegato, i reni e l’intestino.

Grazie ai benefici e sicurezza è l’integratore più abbinato nelle varie diete.



A differenza di altri prodotti, non è nocivo dal momento che è privo di controindicazioni o effetti collaterali, in quanto si basa su componenti naturali come la piperina che permette di migliorare la funzione metabolica e dimagrire in breve tempo; la curcuma, una spezia che si usa nella cucina orientale dalle proprietà depuranti e detox che elimina le scorie e le tossine e il silicio colloidale che, sebbene sia poco conosciuto, potenzia gli effetti dei due componenti essenziali proteggendo la pelle, i tendini e anche le ossa.

Gli esperti consigliano di assumerne una compressa prima dei pasti insieme a un bicchiere d’acqua per cominciare a trarne i primi benefici.

