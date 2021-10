Dieta per l’inverno: come non ingrassare nella stagione fredda

La dieta per l'inverno aiuta a dimagrire ed evita di ingrassare durante questa stagione dell'anno grazie a una serie di consigli e alimenti da consumare

Durante la stagione fredda, complice anche il fatto che le temperature si abbassano e si ha meno voglia di uscire, può capitare di ingrassare e riuscire a perdere peso è alquanto difficile. Per ottenere buoni risultati, la dieta per l’inverno è il giusto regime da seguire in quanto aiuta a non ingrassare, anche grazie a una serie di consigli e suggerimenti utili.

Dieta per l’inverno

Seguire una dieta per l’inverno in questo periodo è ottimo in quanto aiuta a non ingrassare e a mantenersi in forma, anche in vista della bella stagione. Durante l’inverno, è molto più facile rimanere in casa al caldo e farsi coccolare da snack dolci e salati che contribuiscono ad aumentare il girovita. Proprio per questo, la dieta per l’inverno è ottima per stare in forma ed evitare stravizi.

In inverno si tende a mangiare anche di più, complice le festività natalizie, ma seguire una dieta in questa stagione è assolutamente possibile, a patto di essere determinati e costanti. Bisogna impegnarsi a consumare tantissima frutta e verdura, quindi minestroni e zuppe sono adatte per dimagrire e depurarsi ritrovando la forma fisica.

Si consiglia di fare il pieno di vitamina A e D che si trova in alimenti quali pesce, uova, ecc. Consumare alimenti ad alto contenuto di vitamina C è fondamentale in questo periodo dell’anno in quanto contribuisce ad aumentare le difese immunitarie e proteggersi dai primi malanni di stagione. Bisogna, nella dieta per l’inverno, inserire una serie di liquidi come tisane e tè caldo da consumare in questo regime alimentare.

Bisogna consumare un regime che sia equilibrato e ben bilanciato in modo da mantenere la forma fisica evitando così di ingrassare. Si consiglia di non eccedere negli stravizi alimentari, soprattutto durante il periodo delle festività. Per quanto riguarda l’attività fisica, fare le scale o andare al lavoro a piedi aiutano a evitare di ingrassare.

Dieta per l’inverno: consigli

L’inverno, si sa, è una stagione fredda e in questo periodo dell’anno è inevitabile che si tenda a ingrassare di più considerando che sia l’energia che il metabolismo tendono a rallentare. Dal momento che si tende a ingrassare, la dieta per l’inverno aiuta a perdere peso ed essere in forma grazie a una serie di consigli che bisogna seguire.

Prima di tutto, è bene portare in tavola piatti caldi, quali minestre, zuppe che non solo mantengono la temperatura calda del corpo, ma sono alimenti maggiormente sazianti e che riempiono lo stomaco onde evitare di abbuffarsi ulteriormente. Quindi, brodi, creme, stufati, minestre di legumi, ma anche spezie e cereali sono l’ideale da assumere in questo periodo.

Si consiglia di introdurre a tavola una serie di alimenti che aiutino a depurare le scorie e le tossine in eccesso e che sono anche tipici del periodo, come i carciofi, il sedano, le bietole, insieme a pere, limoni, kiwi, pompelmo, ecc. Bere infusi depurativi come tè verde e tisane al finocchio aiuta sia a scaldarsi, ma anche a perdere peso.

Per condire i vari piatti, è consigliabile usare, con un po’ di olio extravergine d’oliva, anche delle spezie come lo zenzero e la curcuma che è anche l’ingrediente tipico dell’integratore & Curcuma Plus. Sono spezie che aiutano a favorire la circolazione e bruciare i grassi, oltre a depurarsi.

Dieta per l’inverno: miglior integratore naturale

Alla dieta per l’inverno, considerando che le spezie sono importanti per bruciare i grassi, si può abbinare un supporto alimentare a base proprio di questi componenti e il migliore in circolazione è Piperina & Curcuma Plus, un integratore naturale raccomandato da esperti e consumatori, molto utile in un regime dimagrante.

Ha ottenuto diversi riconoscimenti, anche dal Ministero della Salute, a dimostrazione del fatto che si tratti di un prodotto sano e salutare. Brucia le calorie che sono in eccesso, stimolando il metabolismo e migliorando anche l’attività digestiva e intestinale al tempo stesso. Sazia in modo da non abbuffarsi in maniera eccessiva, depura il fegato, l’intestino e i reni mantenendo la forma a lungo e per vario tempo.

Possono assumere Piperina & Curcuma Plus tutti coloro che ci tengono a dimagrire in modo naturale, sebbene non sia raccomandato alle donne in stato di gravidanza e a chi soffre di problemi dovuti all’apparato gastrointestinale. Gli esperti raccomandano di prenderne una compressa poco prima dei pasti accompagnandola a un bicchiere abbondante di acqua.

Al suo interno vi sono ingredienti naturali sani che non sono nocivi e non apportano controindicazioni o effetti collaterali, quali la piperina che stimola il metabolismo aiutando a perdere peso rapidamente; la curcuma una spezia dalle proprietà detox in quanto elimina scorie e tossine che sono in abbondanza e il silicio colloidale, ingrediente poco noto, ma che ha il compito di fungere da protezione per la pelle, i tendini e anche le ossa, oltre a potenziare gli effetti dei due componenti essenziali.

Per non incappare in truffe, è consigliabile reperire il prodotto soltanto sul sito ufficiale, compilare il modulo in ogni sua parte e inviarlo, in attesa della telefonata dell’operatore per la conferma dell’ordine. Ha un costo promozionale di 49€ per 4 confezioni invece di 196€ con il pagamento effettuabile con Paypal, la carta di credito o direttamente il contrassegno al corriere al momento della consegna.

