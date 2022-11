Dieta per la massa muscolare: i migliori consigli ed integratori

Sunto: Assumere carboidrati come pane e pasta integrale, ma anche legumi, cereali, insieme al pesce, sono alimenti essenziali nella dieta per i muscoli.

Per un fisico tonico e muscoloso, non basta soltanto allenarsi in maniera costante tutti i giorni. È essenziale anche seguire una alimentazione che sia specifica e adatta. Per questa ragione, la dieta per la massa muscolare è il regime adatto per rinforzare i muscoli e mantenersi in forze. Vediamo in cosa consiste e l’integratore da abbinare.

Dieta per la massa muscolare

Per aumentare la massa muscolare, non basta fare tanti esercizi e attività fisica, ma bisogna dare al fisico e all’organismo il giusto apporto. Per questa ragione, è essenziale seguire una alimentazione che sia efficace e valida. Il giusto apporto calorico aiuta a sostenere l’allenamento fornendo tutta l’energia necessaria di cui si ha bisogno.

Prima di tutto, è bene seguire e impostare un programma che sicuramente sarà personalizzato e specifico per ogni soggetto. Per capire quale dieta per massa muscolare sia pià adatta, bisogna anche valutare e stimare alcuni fattori. Bisogna tenere conto del proprio metabolismo basale, ma anche del dispendio energetico durante l’attività e l’allenamento.

Si vanno poi anche a calcolare le calorie che sono necessarie per la crescita muscolare e quindi aumentare la massa. Bisogna aggiungere il giusto apporto di calorie che non devono essere poche in quanto non si ha una adeguata crescita della massa muscolare, ma non devono essere eccessive poiché si accumulano troppi grassi.

Va poi tenuto sotto controllo il grasso corporeo anche in base alle calorie che si accumulano. Non basta soltanto la quantità degli alimenti, ma anche la qualità, quindi è bene puntare a cibi ricchi di carboidrati e di fibre, che abbiano un basso indice glicemico e i grassi devono essere sia monoinsaturi che polisaturi.

Dieta per la massa muscolare: consigli

Per riuscire ad aumentare la massa muscolare, seguire una dieta è molto importante per mantenersi in forma e far crescere i muscoli. Secondo gli esperti del settore, le proteine dovrebbero essere pari a 1 grammo per chilogrammi di peso corporeo. Bisogna poi aumentare il quantitativo di proteine ogni giorno, ma senza eccedere oltre il limite che è di 2.2 grammi.

Sono da consumare sia le proteine di origine animale come latticini, pesce, uova, ma anche vegetale a base di legumi e cereali. I prodotti a base di origine animale sono raccomandati poiché hanno un valore biologico molto elevato dal momento che contengono gli aminoacidi che sono essenziali per l’organismo e la crescita muscolare. Non può mancare l’acqua naturale che libera le scorie e di cui si consiglia il consumo di 2-3 litri giornalieri.

Le proteine vanno distribuite all’interno di 5 o 6 pasti al giorno in modo da poter mangiare almeno ogni 3 ore. Se si segue questo procedimento, si va a ridurre la fase del digiuno stimolando la sintesi proteica, utile per la crescita della massa muscolare. Nella dieta per la massa muscolare, si ha un aumento dei carboidrati che devono essere di 5-6 grammi per kg di peso corporeo.

Ovviamente sono consigliati carboidrati ricchi di fibre e a basso indice glicemico come il pane e la pasta integrale, ma anche fiocchi d’avena, grano saraceno, quinoa. Dopo l’allenamento sarebbe meglio consumare questi carboidrati proprio per la costruzione dei muscolari. I grassi non vanno esclusi del tutto, ma si consigliano quelli insaturi come salmone, sgombro oppure olio di lino, sesamo, insieme alla frutta a guscio.

