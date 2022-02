Dieta per perdere peso: i 15 piani dimagranti più famosi

La dieta per perdere peso è importante per molte persone. Scopriamo quale seguire tra i 15 piani dimagranti più famosi al mondo.

Seguire una dieta per perdere peso è importante soprattutto per quelle persone che, a causa di un peso eccessivo, possono ritrovarsi alle prese con problemi di salute, legati proprio all’aumento di peso, ma anche per quelle persone che, per stare bene e sentirsi bene con se stessi, desiderano perdere peso. Scopriamo insieme i 15 piani dimagranti più famosi.

Dieta per perdere peso

Seguire una dieta per perdere peso è importante per moltissime persone, soprattutto se alle prese con problemi di peso importanti che, ad un certo punto, possono favorire anche l’insorgenza di patologie, legate specificatamente al peso in eccesso, che altrimenti potrebbero anche essere schivate.

Esistono diete diverse, studiate allo scopo di raggiungere obiettivi diversi, ma specifici, pertanto, non è detto che la dieta seguita da una nostra amica, ad esempio, poi vada bene per noi. Sicuramente, quando si intraprende un percorso così delicato, come quello della perdita di peso, appunto, essere sereni e non permettere allo scoraggiamento di prendere il sopravvento è fondamentale per il raggiungimento dell’obiettivo finale.

Dieta per perdere peso: i piani dimagranti

Non esiste una dieta universale che funziona per tutti, sebbene l’obiettivo che si essa si prefissa è pur sempre lo stesso, ma una dieta specifica, che funziona per persone specifiche, alle prese con problemi specifici, seppur in situazioni diverse. Per questo motivo, vi invitiamo a studiare i 15 piani dimagranti più famosi, pubblicati all’interno di manuali che poi sono diventati dei veri e propri best seller, allo scopo di individuare la dieta più adatta alle vostre necessità e iniziare, finalmente, a perdere peso!

“Il digiuno per tutti” è uno dei piani dimagranti messo a punto da Stefano Erzegovesi, psichiatra e nutrizionista, secondo il quale un giorno di magro alla settimana non può che far bene sia alla salute fisica e sia alla salute mentale, come dimostrano diversi studi scientifici.

“Sirt, la dieta del gene umano”, è messa appunto dai nutrizionisti Aidan Goggins e Glen Matten, secondo i quali, l’assunzione regolare di alimenti sirt possono aiutare una persona a perdere fino ad un massimo di 3 kg alla settimana. Sono alimenti sirt tutti quegli alimenti, di origine vegetale, altamente nutrienti, in grado di attivare le sirtuine, un gruppo di geni che risvegliano il metabolismo e favoriscono l’eliminazione dei grassi.

Rispetto agli altri due piani dimagranti, altamente rigidi, senza alcuna ombra di dubbio, “La dieta Sorrentino” poggia sul principio secondo cui un cambio radicale delle abitudini alimentari favorisce un cambiamento della persona, su livelli differenti, grazie al quale la stessa non solo perde peso, ma affronta la vita con una maggiore positività.

“La dieta Low Fodmap per sgonfiare la pancia” è una dieta selettiva, non adatta a tutte le persone, ma solo a quelle affette dalla sindrome dell’intestino irritabile. Secondo il medico gastroenterologo che l’ha sviluppata, una dieta a basso apporto di Fodmap, principi che più sono presenti nella nostra alimentazione e più sono fermentati dall’intestino, può alleviare la sintomatologia delle sindrome che affligge una percentuale non molto consistente della popolazione italiana.

“La dieta Adamski” parte dal presupposto che rinunciare ai cibi che si amano non è salutare, ma è importante scindere i cibi a digestione lenta dai cibi a digestione veloce per mangiarli separatamente, perché chi mangia in modo bilanciato va bene di corpo e chi va bene di corpo vive una vita più serena.

“La dieta 100” smonta convinzioni ormai impresse nella memoria, secondo cui per perdere peso è importante consumare calorie. Secondo il manuale, al contrario, alcune calorie sono più dannose di altre e il nostro organismo dovrebbe liberarsi esclusivamente di quelle calorie.

“La dieta Lemme” stabilisce che per vivere bene e perdere peso è importante mangiare di tutto, senza privarsi degli alimenti che si amano. La dieta del dottor Lemme, che si suddivide in due fasi, la prima di dimagramento e la seconda di mantenimento, stabilisce che, una volta appreso il metodo, perdere peso diventa facile.

“La zona mediterranea” unisce la dieta zona, sviluppata dal dottor Barry Sears alla dieta mediterranea, allo scopo di perdere peso, ma di restare in salute.

“La dieta dei 7 ormoni”, sviluppata dalla dottoressa Gottfried, stabilisce che gli attacchi di fame, la voglia di dolce e la salute della flora intestinale dipendono da 7 ormoni (leptina, cortisolo, insulina, estrogeni, ormone della crescita, ormone tiroideo e testosterone). Eliminare per tre giorni la consumazione degli alimenti legati a quegli ormoni è essenziale per un loro corretto rispristino e una migliore funzione metabolica.

“Supermetabolismo con la dieta chetogenica” si rivolge a tutte quelle persone che desiderano perdere peso e preservare il proprio benessere psicofisico. Grazie alla dieta chetogenica, pertanto, si perde peso, si resta informa e si mantengono sotto controllo la fame nervosa, la stanchezza, i dolori muscolari, il senso di ansia, i problemi digestivi e i problemi intestinali.

“La vera dieta dei gruppi sanguigni”, ovvero, la dieta dei gruppi sanguigni, sviluppata dal dottor Peter J. D’Adamo, poggia sulla certezza scientifica secondo cui alcune persone, a causa del loro gruppo sanguigno, sono predisposte a certe patologie, possono mangiare qualcosa a differenza di altre e molto altro ancora. Seguire una dieta legata al gruppo sanguigno favorisce la perdita di peso, il mantenimento del peso forma ottimale e tiene a bada il potenziale sviluppo di alcune malattie.

“La paleo dieta su misura” si riferisce ad un’alimentazione povera di carboidrati che, combinata ad uno stile di vita sano, consente il raggiungibile del peso forma ottimale, come spiegato nel manuale dall’autore, Robb Wolf.

“La dieta Dukan” si suddivide in quattro fasi. Nella prima si può mangiare di tutto, senza limiti di quantità o vincoli di orario, purché si scelga tra 78 alimenti altamente proteici, nella seconda, i 78 alimenti proteici si consumano in alternanza alle verdure, nella terza, si introducono pane, cereali, formaggi, frutta e due piatti a settimana che sono un vero e proprio peccato di gola, la quarta consente di consumare di tutto, per tutta la vita, senza mai più recuperare i chili perduti.

“La dieta della longevità”, messa a punto dal dottor Valter Longo, è un insieme di studi scientifici, grazie ai quali, oggi possiamo capire come, attraverso un programma alimentare specifico, si può perdere peso, restituire nuovo vigore al nostro corpo e tenere a bada lo sviluppo di alcune patologie.

“La dieta del supermetabolismo” è stata sviluppata con lo scopo di confondere il metabolismo attraverso una consumazione ciclica di alcuni alimenti, in orari diversi, ma in giorni specifici della settimana.

Dieta per perdere peso: miglior integratore

Per alcune persone, infine, una dieta funziona meglio se supportata anche dall’assunzione regolare di un integratore alimentare che, stimolando la corretta funzione metabolica dell’organismo, consente alla persona che è a dieta non solo di perdere peso, ma di farlo anche in modo rapido, senza sottoporre il suo fisico ad ulteriori disagi.

Tra i numerosi integratori alimentari che il mercato propone a questo proposito, Supremo Slim 5, che è Made in Italy al 100%, si distingue perché, per la prima volta, combina insieme i cinque principi attivi essenziali per la perdita di peso, ovvero:

Cannella

Gynostemma

Guaranà

Glucomannano

Betulla

E’ riconosciuto come il migliore integratore alimentare naturale da esperti e consumatori, grazie ai benefici dimostrati e alla mancanza di controindicazioni. Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

L’azione combinata dei principi attivi che compongono Supremo Slim 5 funge da drenante naturale e metabolismo dei lipidi.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Supremo Slim 5 è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare il prodotto è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati di acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, Supremo Slim 5 è in promozione a 49,00 € invece di 82. Infine, per quanto riguarda il pagamento, è possibile optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna del pacco.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.