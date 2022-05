Dieta Plank 2022: funzionamento della dieta lampo

Consumare uova, carne, pesce, alimenti tipici nella dieta Plank aiuta a dimagrire e perdere peso rapidamente in modo corretto e naturale.

Sono diverse le diete che è possibile seguire per riuscire a smaltire peso in tempi brevi e ottenere risultati importanti. Tra le tante proposte, la dieta Plank è particolarmente consigliata per una serie di alimenti che permette di consumare e in poco tempo aiuta a essere in forma smagliante. Cerchiamo di capire come funziona e cosa mangiare.

Dieta Plank 2022

Con la dieta Plank si fa riferimento a un tipo di regime alimentare che, come spiegano gli esperti del settore, permette di dimagrire e di perdere i chili in eccesso in poco tempo. Se si segue in maniera attenta e regolare questo programma dietetico è possibile perdere fino a 9 kg in due settimane circa mantenendo anche i risultati nel tempo.

Un desiderio che molte persone si augurano quando decidono di mettersi a dieta, ovvero dimagrire in modo rapido e senza troppi sforzi e rinunce. Un regime che ha ottenuto e sta ottenendo grandissimo successo, non solo negli Stati Uniti, ma anche in Italia, considerando che sono molti a seguirla. Il merito è anche della perdita di peso rapida che permette di ottenere.

In una fase iniziale della dieta Plank è possibile perdere moltissima massa grassa e pochissimi liquidi, dal momento che si basa su un regime in cui si consumano tantissime proteine. Nella dieta non si prevede il consumo di carboidrati e fibre. Il menù settimanale da consumare è variabile di giorno in giorno, ma i risultati sono assolutamente certi.

Come sempre, quando si decide di seguire un regime del genere, è sempre utile chiedere il parere di un esperto del settore in modo da capire se possa essere concorde con il proprio stile di vita e metodo alimentare, onde evitare che possa arrecare disturbi all’organismo.

Dieta Plank 2022: funzionamento

Non è un regime che possono seguire tutti, dal momento che la dieta Plank risulta essere eccessivamente rigida e poco bilanciata, ma sicuramente aiuta a smaltire i chili in eccesso perdendo peso e tornando in forma in tempi brevi. Sono previste due settimane durante le quali si perdono fino a 9 kg. A colazione è possibile consumare del caffè o tè senza zucchero accompagnati, in alcuni giorni, da un piccolo panino.

A pranzo e a cena è possibile alternare il consumo di alimenti quali carne, pesce, uova e anche insaccati, senza badare troppo alle porzioni e quantità, ma stando attenti a non esagerare in maniera eccessiva. Ognuno di questi alimenti va accompagnato a un contorno di verdure prestando attenzione ai condimenti che devono essere limitati a un cucchiaino di olio al giorno.

Si può consumare il formaggio, ma soltanto una volta a settimana e in modo moderato. Lo zucchero e i legumi non sono ammessi, ma è vietato fare degli spuntini di metà mattina o pomeriggio durante il corso della giornata. Almeno una volta a settimana si consiglia di consumare a cena dello yogurt magro insieme a un po’ di frutta.

Una volta a settimana, la cena è libera, quindi mangiare in modo moderato senza abbuffarsi o esagerazioni. Mangiare determinati alimenti aiuta ad attivare il metabolismo proteico che porta a consumare tantissime energie e quindi a perdere peso rapidamente. Non è contemplata l’attività fisica in nessun caso.

Dieta Plank 2022: integratore

Alla dieta Plank, in modo da ottenere risultati e benefici che siano costanti nel tempo, è consigliabile aggiungere un piccolo supporto alimentare quale Piperina & Curcuma Slim, in vendita in compresse. Un integratore made in Italy che ha ottenuto consensi e soddisfazioni, non solo dagli esperti che lo raccomandano, ma anche dai consumatori per i risultati certi e garantiti che dona.

È il tipo di integratore perfetto da abbinare a un regime alimentare dietetico dal momento che agisce sui punti giusti permettendo il dimagrimento rapido. Infatti, grazie ai due componenti essenziali aiuta ad avere un metabolismo rapido e veloce, migliorare l’assimilazione digestiva e intestinale, bruciare i grassi, favorendo anche maggiore sazietà e minori attacchi di fame, riducendo così le taglie.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Permette di tornare a essere bella e magra senza controindicazioni o effetti collaterali proprio perché si basa su due componenti naturali che aiutano in questo percorso di dimagrimento. L’integratore si compone di piperina, presente nella capsaicina che stimola il metabolismo aiutando a dimagrire; la curcuma, una spezia che si usa in cucina orientale e che ha proprietà depuranti per le scorie e le tossine e il silicio colloidale, che ha funzione protettiva per le ossa, i tendini e anche i muscoli, oltre a lavorare in sinergia con gli altri due ingredienti in modo da ottenere risultati efficaci.

Basta prenderne una compressa prima dei pasti insieme a un po’ di acqua per cominciare a vedere i primi esiti e successi.

Piperina & Curcuma Slim è originale ed esclusivo, quindi non ordinabile nei negozi oppure online, ma soltanto sul sito ufficiale del prodotto dove si compila il modulo rimanendo in attesa della chiamata dell’operatore per la conferma dell’ordine. Ha un costo promozionale di 4 confezioni per 49,99€ con pagamento tramite Paypal, carta di credito o anche contanti al corriere.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.