Dieta pollo e riso: i benefici e come seguirla

Essendo due alimenti ricchi di proteine, di vitamine e tanti altri nutrienti, seguire la dieta pollo e riso significa migliorare la propria forma fisica

Per perdere dei chili in breve tempo in prossimità della prova costume o di un evento importante, la dieta pollo e riso è il regime maggiormente indicato proprio per i tantissimi benefici che apporta all’organismo e al fisico. Cerchiamo di capire come è possibile cucinare questi due ingredienti e quanto si perde.

Dieta pollo e riso

Un regime alimentare particolarmente ristretto e rigido da seguire, ma sicuramente molto efficace perché permette di perdere fino a 5 kg. La dieta pollo e riso è un regime che si basa sul consumo di questi due alimenti a cui bisogna aggiungere anche la frutta e la verdura per un pasto maggiormente completo e nutriente.

Si consiglia di seguirla soltanto per circa una decina di giorni e come ogni regime alimentare, sempre dietro consulto dell’esperto del settore. Una dieta di questo genere è particolarmente indicata anche a coloro che soffrono di intolleranze alimentari ed è un regime facile da preparare e molto rapido specie se non si ha molta voglia di cucinare.

Per circa 10 giorni che è il tempo di durata di questa dieta, bisogna consumare soltanto questi due alimenti alternandoli, ma non vanno mai consumati insieme. Per esempio a pranzo si può optare per il riso integrale con del succo di limone, mentre a cena per il pollo al vapore o bollito. A colazione si può cominciare la giornata consumando un frutto di stagione o dei frullati proteici.

Una dieta che lascia molto spazio alla fantasia nella quale si possono preparare ricette light e adatte per il dimagrimento. Il riso si può preparare con zucchine o carote oppure con delle spezie come la curcuma, ingrediente dell’integratore Piperina & Curcuma da abbinare a questo regime. Il pollo è un alimento che si può cucinare in vari modi e condire con la salsa allo yogurt, erbe aromatiche.

Dieta pollo e riso: benefici

Seguire la dieta pollo e riso permette di apportare all’organismo i giusti nutrienti di cui ha bisogno e al tempo stesso di perdere i chili in eccesso. Un regime del genere ha tutti i nutrienti tipici di questi due alimenti e quindi utili al proprio percorso di dimagrimento. Il riso è un alimento molto ricco di proteine, vitamine e sali minerali. Si consiglia il riso integrale perché contiene fibre e si digerisce più rapidamente.

Il pollo, quindi la carne bianca, è consigliato e adatto perché ha pochissimi grassi, contiene proteine nobili e proprio per questa ragione è uno degli alimenti maggiormente consumati e apprezzati dagli sportivi. Il pollo contiene anche una serie di minerali, come il fosforo, lo zinco, il potassio, il selenio, il sodio e anche le vitamine del gruppo A e del gruppo B.

Questi due alimenti uniti insieme e consumati in fasi diverse della giornata possono aiutare a perdere fino a 5 kg. La dieta pollo e riso permette di perdere peso senza troppi sacrifici e particolari rinunce. Un regime non monotono, perché con questi due ingredienti si possono consumare tantissimi piatti per un percorso dimagrante efficace e gustoso.

Un regime adatto per chi deve perdere peso in poco tempo, magari perché deve indossare quel determinato abito per una occasione speciale. Una dieta che possono seguire anche gli sportivi proprio perché gli alimenti che la compongono sono ricchi di nutrienti utili per il loro fabbisogno energetico e calorico.

Dieta pollo e riso: integratore

Considerando che la dieta pollo e riso ha tantissimi benefici e permette di ottenere i migliori risultati in poco tempo, è possibile anche aggiungere un integratore a questo regime sano e ben bilanciato. Il migliore, in questo momento, secondo il parere di esperti e consumatori, è Piperina & Curcuma Plus, a base naturale che ha anche ottenuto una notifica dal Ministero della Salute per la sua efficacia.

Un integratore i cui risultati sono certificati e attestati dal momento che stimola il metabolismo migliorando anche la digestione, la funzione del fegato e la motilità dell’intestino. Riduce e brucia le calorie, sazia in modo da evitare di abbuffarsi eccessivamente ai pasti della giornata. Ha effetto detox per il fegato, i reni e anche l’intestino.

Piperina & Curcuma Plus è un integratore in compresse che possono assumere tutti, anche se non è indicato alle donne in gravidanza e coloro che hanno problemi che riguardano l’apparato gastrointestinale. Si compone di elementi naturali privi di effetti collaterali, quali la piperina che stimola il metabolismo aiutando a perdere peso; la curcuma, una spezia che effetto depurante e detox per le scorie e le tossine e il silicio colloidale che, sebbene sia poco conosciuto, aumenta l’efficacia di questi due ingredienti proteggendo sia la pelle che i tendini, ma anche le ossa.

Una compressa prima dei pasti è sufficiente per trarne i maggiori benefici possibili.

Una formula originale ed esclusiva che non si trova nei negozi oppure online, ma soltanto sul sito ufficiale cliccando qui. Ha un prezzo promozionale di 49€ per 4 confezioni invece di 196€ con pagamento che si effettua con Paypal, la carta di credito o i contanti al corriere alla consegna.

