Dieta post Natale: come ritornare in forma al più presto

Gli alimenti leggeri e detox sono la giusta alimentazione per nutrirsi nella dieta post Natale in modo da perdere peso eliminando i chili in più.

Il piatto di lasagne, ma anche l’arrosto e la fetta di Panettone o Pandoro che si è consumato nei giorni di festa, hanno contribuito a un aumento di peso che si è depositato nei punti critici. Per smaltirli, la dieta post Natale è il regime adatto per la remise en forme in breve tempo e senza danni al fisico e all’organismo, in generale.

Dieta post Natale

Subito dopo il Natale, inevitabilmente si va incontro a chili di troppo e secondo gli esperti, in questa fase, si vanno ad accumulare dai 4 ai 5 chili. Per questa ragione, dopo Santo Stefano, è bene cominciare una dieta post Natale che permetta di ritornare in forma e, quindi, cercare di non depositare ulteriore adipe nei punti critici.

Questo è il momento in cui si cominciano a fare i conti con la bilancia. Innanzitutto, è bene sapere che non bisogna essere troppo severi e critici con se stessi. Ingrassare di qualche chilo è assolutamente normale in seguito ai bagordi e stravizi festivi e la cosa importante è seguire un regime che sia ben mirato e nutriente.

L’organismo, subito dopo questa fase di abbuffate, ha bisogno di ricevere vari nutrienti in modo da poter assumere la giusta dose di alimenti che contengano vitamine e proteine appropriate permettendo così di tornare in forma in modo sano e naturale. Secondo gli esperti, si rischia di ingrassare fino a 4 chili.

Può essere molto difficile riuscire a dimagrire dopo il periodo degli stravizi alimentari e i bagordi a seguito delle feste, ma bastano alcuni utili consigli e suggerimenti per fare in modo che i chili accumulati se ne vadano. Consumare pasti e alimenti adatti sicuramente aiuta ad affrontare un dimagrimento sano e rapido.

Dieta post Natale: consigli

Per riuscire a tornare in forma, la dieta post Natale è il regime ideale per tutta una serie di regole e consigli che permette di mettere in atto. Prima di tutto, si consigliano alimenti che siano particolarmente delicati e soprattutto ipocalorici. In tal senso, i vegetali, ma anche i prodotti n nutrienti sono l’ideale per la remise en forme.

Per esempio, consumare verdure è molto utile poiché ricche di vitamine, sali minerali e diversi composti che possono aiutare a tornare in forma. Consumare alimenti ricchi di fibre non è solo utile per la flora intestinale, ma anche per riequilibrare le calorie che si sono depositate nei punti critici durante le festività.

È possibile affidarsi ai consigli e suggerimenti di un esperto del settore in modo da capire quale sia il regime alimentare dimagrante maggiormente indicato. No al digiuno in quanto si rischia di abbuffarsi e di ingrassare ancora di più rispetto al solito. I pasti fondamentali devono essere sempre tre, compreso i due spuntini a base di frutta di stagione e yogurt magro.

Secondo i nutrizionisti, è bene poi evitare tutti quegli alimenti che sono ricchi di istamina e che sono stati presenti durante la tavolata delle feste. Quindi no al consumo di frutta a guscio, insaccati, ma anche formaggi ricchi di grassi. Fondamentale promuovere una attività fisica adeguata e moderata, quindi una passeggiata di almeno un’ora è assolutamente raccomandata.

Dieta post Natale: integratore

Per tornare in forma subito dopo i due giorni di feste appena trascorse, alla dieta post Natale si raccomanda di aggiungere alla propria alimentazione un piccolo aiuto. Si tratta di una formula alimentare in vendita compresse che prende il nome di Spirulina Ultra, raccomandato altamente da nutrizionisti e consumatori per i benefici che dona.

Questo integratore, essendo a base naturale, non causa effetti collaterali e controindicazioni, permettendo così di perdere peso in modo sano. Bisogna soltanto integrarlo con una alimentazione mirata e una attività fisica moderata. Permette di migliorare il metabolismo e di eliminare i chili in eccesso, di saziare e anche di mantenere la forma per diverso tempo.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Un integratore del genere funziona non solo per i risultati sicuri e certi, ma anche per gli ingredienti a base naturale come l’alga spirulina che dà il nome al prodotto, aiutando a bloccare le cellule adipose che si depositano e la gymnema, una erba che stimola il metabolismo di carboidrati e lipidi aiutando a regolare il senso di fame senza abbuffarsi troppo.

Una o due compresse poco prima dei pasti sono la giusta posologia per dimagrire in modo corretto accompagnate da un bicchiere d’acqua.

Spirulina Ultra, essendo una formula esclusiva e originale, non si ordina nei negozi o Internet, ma soltanto tramite il sito ufficiale dove si compila il modulo con le proprie generalità per approfittare così della promozione di 4 confezioni a 49,99€ invece di 200 con pagamento anticipato tramite Paypal o carta di credito oppure con i contanti direttamente al corriere quando giunge per la consegna.

