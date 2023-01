Dieta post natalizia: come ritornare in forma dopo le feste

Dieta post natalizia: come ritornare in forma dopo le feste

Dieta post natalizia: come ritornare in forma dopo le feste

La dieta post natalizia si propone come obiettivo la perdita di peso e il mantenimento, nel tempo, del peso forma ottimale. Scopriamo come funziona.

La dieta post natalizia si propone come obiettivo la perdita di peso e il mantenimento, nel tempo, del peso forma ottimale. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come funziona e come seguirla correttamente.

Dieta post natalizia

Quando si parla di dieta, di solito, si fa riferimento ad un regime alimentare severo, che prevede la consumazione regolare di alcuni alimenti a discapito di altro che, tra le altre cose, a lungo andare, nel tempo, possono ripercuotersi in negativo sul benessere psicofisico dell’organismo.

La dieta post natalizia, invece, si propone come obiettivo una sorta di rieducazione alimentare, ovvero, si preoccupa di stabilire alcune regole, affinché gli alimenti vengano consumati con maggiore consapevolezza. In questo modo, un’alimentazione sana e corretta verrà seguita in modo molto più naturale e spontaneo e il proprio benessere psicofisico ne risentirà in modo positivo.

Dieta post natalizia: consigli

La colazione è il primo pasto della giornata. Nella dieta post natalizia questa non cambia, anche perché, in fin dei conti, la colazione serve un po’ a ricaricare le energie per affrontare la giornata al meglio. Il pranzo e la cena sono gli altri due pasti principali della giornata. In questi giorni di festa, a pranzo e a cena abbiamo consumato piatti ai quali non avremmo potuto assolutamente rinunciare, ma adesso che quei chili di troppo iniziano a farsi vedere e sentire è opportuno porre rimedio. Come?

A cena si consiglia di consumare verdura fresca, preferibilmente lessa o cotta al vapore e condita con qualche goccia di limone. Le proteine sono un ottimo abbinamento con le verdure, tuttavia, è bene non mescolare nello stesso piatto proteine di origine diversa. A pranzo, invece, il nostro consiglio è quello di consumare zuppe, minestre di verdure e legumi.

Limitare il consumo di carboidrati semplici, aumentare quello di fibre e proteine. Per quanto riguarda la carne, è preferibile limitare il consumo di quella rossa e di moderare quello di carne bianca. Mangiare regolarmente pesce. Infine, si consiglia di bere almeno due litri di acqua al giorno, per mantenere alti i livelli di idratazione dell’organismo. Allenarsi regolarmente.

Dieta post natalizia: miglior rimedio

Nonostante l’impegno e la costanza che una persona possa mettere nel percorso dietetico intrapreso può capitare di avere qualche difficoltà a perdere il peso in eccesso. Le ragioni dietro a questo problema, in realtà, potrebbero essere numerose, ma il metabolismo lento resta la prima causa. In questo caso, dunque, la soluzione migliore affinché perdere peso, effettivamente e rapidamente, tuttavia senza provocare disagio all’organismo e compromettere il benessere psicofisico, è quello di affidarsi ad un integratore alimentare, che stimoli il metabolismo di grassi e zuccheri e blocchi, sul nascere, la fame nervosa che, troppo spesso, spinge le persone a mangiare male e fuori pasto.

Spirulina Ultra è il primo integratore alimentare che rispetta tali caratteristiche e l’obiettivo è raggiunto con maggiore facilità perché Spirulina Ultra è ricco di principi attivi naturali al 100%, che lavorano in sinergia, estratti e reperiti da ambienti e territori incontaminati, mai trattati chimicamente, in modo da preservarne proprietà e purezza.

Quelli che seguono sono, nello specifico, i principi attivi di Spirulina Ultra:

la Spirulina , fonte primaria di proteine, essenziale per accelerare il metabolismo, spegnere la fame nervosa e ricostruire l’organismo;

, fonte primaria di proteine, essenziale per accelerare il metabolismo, spegnere la fame nervosa e ricostruire l’organismo; la Gymnema, che potenzia i benefici che la spirulina promuove, per un migliore benessere psicofisico.

Inoltre è anche notificato come sicuro e attendibile anche dal ministero della salute.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Spirulina Ultra è privo di controindicazioni ed effetti collaterali. La sua assunzione regolare favorisce:

il ritrovato benessere psicofisico

un migliore metabolismo dei carboidrati al fine di ridurne l’apporto calorico giornaliero

al fine di ridurne l’apporto calorico giornaliero un migliore metabolismo dei lipidi al fine di favorirne lo smaltimento

al fine di favorirne lo smaltimento un maggiore controllo della fame

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Spirulina Ultra è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Spirulina Ultra è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore, che provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa. Attualmente, Spirulina Ultra è in promozione a 49,99 € anziché 100 € per quattro confezioni. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.