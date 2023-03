Dieta pre-matrimonio: come prepararsi in modo sano

Nella dieta pre matrimonio è bene agire in anticipo e consumare alimenti equilibrati come verdura e frutta.

Il matrimonio è un evento, un giorno che molte donne sognano e vogliono che tutto sia perfetto, a cominciare dall’ambiente e dall’organizzazione. Oltre alla location, è anche importante arrivare perfette per quel giorno. In caso di chili in eccesso, la dieta pre matrimonio può sicuramente aiutare a dimagrire con alcuni suggerimenti e alimenti da consumare in maniera equilibrata.

Dieta pre matrimonio

Il giorno del matrimonio è importante per tutte le coppie e, soprattutto le spose, ci tengono ad arrivare in forma smagliante. Per questa ragione, la dieta pre matrimonio è un regime da seguire in modo da non eccedere troppo e rischiare di non rientrare nell’abito nuziale. Lo stress, l’ansia possono spingere a mangiare più del solito accumulando chili in più sul girovita.

Quando si segue un regime dimagrante è sempre importante partire da una alimentazione che sia variegata, sana ed equilibrata, oltre a essere controllata da un esperto e professionista del settore. Le donne ci tengono a ritrovare la forma fisica in poco tempo e, quindi, dal momento della proposta cominciano a seguire un regime adeguato per il giorno fatidico.

No alle diete drastiche soprattutto nel mese che precede il matrimonio perché mancano di determinati nutrienti e rischiano di compromettere seriamente la salute. Molto importante affidarsi a dei professionisti nella dieta pre matrimonio in modo che possano stilare un programma che si adatti perfettamente alle esigenze di ognuna.

molto importante conoscere la propria alimentazione e avere consapevolezza di quelle che sono le proprie abitudini ed eccessi a tavola. In questo modo è possibile dimagrire per il giorno X, ma anche al tempo stesso concedersi una fetta di torta nuziale senza troppi sensi di colpa.

Dieta pre matrimonio: come fare

Prima di tutto, è bene dire che non ci sono ricette magiche, poiché tutto dipende dal proprio fisico, metabolismo, ecc. Comunque, seguire una dieta pre matrimonio può sicuramente aiutare ad arrivare in forma perfetta e apportare alcuni giusti risultati e benefici per raggiungere lo sposo all’altare sentendosi a proprio agio e bellissime.

Non bisogna avere fretta, si consiglia di partire con largo anticipo per cominciare fin da ora a seguire i giusti consigli e adottare le buone abitudini per tornare rapidamente in forma. La dieta a un mese dal matrimonio non è salutare, ma sicuramente meglio puntare sul lungo periodo anche per mantenere uno stato fisico ottimale nel tempo.

Non deve mai mancare il movimento nella dieta pre matrimonio: dalla passeggiata subito dopo il lavoro sino al corso di pesi e allenamento in palestra. In questo modo si attiva il metabolismo riuscendo così a dimagrire rapidamente e permettendo anche di avere un fisico tonico e sano, oltre che longilineo.

No ai cibi pronti, ma si consiglia di programmare e organizzare i propri pasti con anticipo. I pasti devono essere assolutamente equilibrati in modo da ridurre gli attacchi di fame. A ogni pasto, che sia il pranzo o la cena, dovrebbe essere consumata verdura di stagione, cruda o cotta, e delle porzioni di frutta fresca durante la giornata cercando di variare il più possibile. Infine, non bisogna dimenticare di bere almeno due litri di acqua per idratarsi e depurarsi.

Dieta pre matrimonio: integratore

