Dieta prima delle festività: come evitare di ingrassare

La dieta prima di Natale permette di non cadere in tentazioni e leccornie mantenendo la propria forma fisica evitando così di accumulare chili in più.

Da sempre, le festività natalizie sono occasione per abbuffarsi di ogni leccornia presente in tavola: cotechino, zampone, ma anche torrone e Panettone, sono gli alimenti che maggiormente si consumano. Per evitare di eccedere e quindi di ingrassare, la dieta prima delle festività è il menù adatto per arrivare in forma. Qui alcuni consigli su come fare e il menù da seguire.

Dieta prima delle festività

In occasione delle festività che cominceranno tra un paio di giorni, sono molti coloro che temono, come capita spesso, durante i bagordi natalizi, di ingrassare. Per evitare di accumulare chili in più durante le feste di Natale, è bene cominciare fin da ora una dieta che aiuti a tenersi in forma in modo da concedersi qualche stravizio senza troppi sensi di colpa.

Molti esperti del settore consigliano di cominciare a consumare alimenti detox dal momento che sono l’ideale per eliminare le scorie in eccesso e pulire l’organismo. Bisogna che sia un regime alimentare equilibrato e ben bilanciato, anche a seconda del soggetto e dello stile di vita che conduce. Si consiglia sempre di chiedere aiuto a un esperto del settore in modo seguire le giuste istruzioni e suggerimenti.

Molto importante stilare una sorta di programma e di piano alimentare che permetta di non arrivare troppo gonfi e appesantiti alle festività onde evitare di abbuffarsi. Iniziare una dieta nella settimana che precede il Natale è sicuramente la scelta migliore da fare per sé stessi e il proprio fisico. No alle diete drastiche dal momento che si rischia l’effetto contrario con ripercussioni sulla salute.

Una dieta prima delle festività non deve essere troppo rigida o drastica in quanto porta a non saziarsi, non avere fame e causa un accumulo di chili, in quanto si rallenta il metabolismo. Un regime alimentare equilibrato è la soluzione ideale per perdere peso e dimagrire in modo corretto.

Dieta prima delle festività: come fare

Per evitare di ingrassare durante le feste, è bene cominciare una dieta nelle settimane precedenti il Natale in modo da essere in forma in maniera corretta. In questa fase, sono pochissime le regole, ma tantissimi i benefici che un regime del genere comporta. Prima di tutto, è bene partire sempre dalla colazione, quindi un bicchiere d’acqua con mezzo limone a digiuno permette di depurarsi eliminando tutte le scorie che si sono formate fino a ora.

In questa fase è fondamentale consumare le verdure di stagione: va benissimo crude o cotte dal momento che sono ricche di fibre, riducono gli zuccheri e i grassi dando anche sazietà. Ê sempre bene consumarle all’inizio di un pranzo o della cena proprio perché danno quel senso di sazietà utile per non abbuffarsi e mantenersi in forma.

Bisogna limitare i carboidrati e consumare proteine, come pesce, carne e uova che aiutano la massa magra. Il pesce è un ottimo alimento da consumare a pranzo dal momento che è ricco di Omega 3 e sali minerali, oltre al ferro, il calcio, il magnesio. Si può consumare sia al cartoccio che al vapore. Molto importante anche il modo di cucinare, quindi perché non optare per piatti alla griglia, in umido o al vapore.

Infine, alla cottura dei piatti, si può limitare il sale e cominciare a usare le spezie come la piperina e la curcuma che sono anche i componenti di un integratore quale Piperina & Curcuma Plus. Cucinare usando le spezie aiuta a bruciare i grassi. Si possono usare anche erbe aromatiche, quali il timo, la maggiorana o il rosmarino che danno sapore ai piatti.

Dieta prima delle festività: l’integratore migliore

Per perdere peso prima delle festività e dei bagordi natalizi, si consiglia di associare alla propria dieta un supporto alimentare per agevolare il dimagrimento. Il migliore, tra i tanti in commercio, è Piperina & Curcuma Plus, che è notificato dal Ministero della Salute, segno della sua efficacia, è made in Italy e usato dai consumatori per le sue proprietà.

Un integratore che possono assumere tutti quanti, ma non è consigliato alle donne in gravidanza e a coloro che hanno problemi a livello gastrointestinale. Stimola il processo metabolico, sazia evitando di abbuffarsi ai pasti principali, ha proprietà sulla digestione e depura il fegato, intestino e reni in modo da mantenere la forma fisica per diverso tempo.

Un integratore consigliato, anche perché non casa effetti collaterali o controindicazioni in quanto si compone di elementi naturali, quali la piperina, appunto che contiene capsaicina presente nel pepe nero che velocizza il metabolismo aiutando a perdere peso rapidamente; la curcuma, una spezia molto usata in cucina che elimina le scorie depurando l’organismo e il silicio colloidale che protegge la pelle, i tendini e le ossa dando maggiore efficacia ai due componenti che danno il nome al prodotto.

Basta assumerne una compressa prima dei pasti insieme a un bicchiere d’acqua.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.