Dieta prima di Natale: come prepararsi alle feste

La dieta prima di Natale favorisce la disintossicazione dell'organismo e , quindi, la perdita di peso. Scopriamo i benefici.

La dieta prima di Natale si basa su un programma alimentare equilibrato, ricco di alimenti freschi e di stagione, e la privazione di altri, ricchi di grassi, zuccheri e elementi che, a lungo andare, possono compromettere il benessere psicofisico dell’organismo. Scopriamo insieme come funziona.

Dieta prima di Natale

A breve, le nostre tavole saranno ricche di prelibatezze natalizie che, se da un lato, sono gioia per i nostri palati, dall’altro, appesantiscono e favoriscono l’aumento di peso. Questa è la ragione principale per cui seguire una dieta prima di Natale è fondamentale. L’obiettivo è quello di sgonfiarsi, stabilizzare il peso forma ottimale e gustare le prelibatezze natalizie senza sensi di colpa e il rischio di compromettere il benessere psicofisico del proprio organismo.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come seguire una dieta prima di Natale, allo scopo di perdere peso, favorire il benessere psicofisico dell’organismo e trascorrere delle buone feste, insieme ai nostri cari e del buon cibo, senza preoccupazioni di sorta!

Dieta prima di Natale: consigli

La dieta prima di Natale è un programma alimentare flessibile, che predilige la consumazione quotidiana di cibi freschi e di stagione, ma bandisce quelli cosiddetti “spazzatura”, tossici per il proprio organismo, causa principale dell’aumento di peso e, di conseguenza, anche dello sviluppo di alcune patologie legate proprio alla cattiva alimentazione.

Tenersi in forma in vista del Natale vuol dire consumare regolarmente carni bianche, pesce azzurro e magro, preferibilmente cotti al forno o al vapore, conditi con qualche goccia di limone, limitare il consumo della carne rossa, consumare pochi carboidrati e aumentare il consumo di verdura. In aggiunta, è essenziale bere molta acqua durante il corso della giornata e succhi di frutta, preferibilmente preparati in casa, senza zucchero, durante le pause. Si consiglia di eliminare dalla dieta le bevande alcoliche, gassate, zuccherate ed energetiche.

Dieta prima di Natale: integratore

