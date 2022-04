Dieta settimanale per la prova costume: benefici e rimedi naturali

Seguire una dieta settimanale con un menù variato a base di cereali, frutta e verdura e alimentazione sana, aiuta a essere perfetti per la prova costume.

Per riuscire ad avere un fisico in forma in occasione dell’estate e della prova costume, è importante seguire una dieta settimanale che sia sana e mirata per questo scopo e che aiuti a smaltire i chili in più. Vediamo quale è lo schema indicato e come fare a mantenersi in forma per l’appuntamento con la spiaggia.

Dieta settimanale per prova costume

La prova costume è ormai vicina ed è bene cominciare a correre ai ripari in modo da arrivare preparati a questo appuntamento. Per sfoggiare un fisico in perfetta forma, si consiglia di optare per una dieta settimanale che aiuti a dimagrire e perdere quei due o tre kg in eccesso in tempo per l’estate.

La prova costume spaventa moltissime persone che ogni volta, in prossimità dei mesi estivi, tentano di affidarsi a diete fai da te che non sempre sono adatte e si rivelano controproducenti. Per questa ragione è importante cercare di condurre uno stile di vita sano tutto l’anno e non solo in concomitanza con la stagione estiva.

La dieta settimanale da seguire per prepararsi alla prova costume deve essere il più possibile sana ed equilibrata. Si consiglia anche di abbinare una attività fisica con 3-4 allenamenti da fare ogni giorno per almeno un’ora a settimana. Bisogna poi seguire uno stile di vita dinamico cercando di muoversi il più possibile a piedi.

Se si seguono queste regole e suggerimenti in modo attento e dettagliato è possibile riuscire a dimagrire e perdere peso in modo sano arrivando così in forma alla prova costume. La cosa importante è riuscire a prepararsi in modo da arrivare pronti a questo momento fatidico e molto temuto da tantissime persone, che siano uomini o donne.

Dieta settimanale per prova costume: consigli

Per riuscire ad arrivare pronti alla prova costume e riuscire a smaltire i chili in più soprattutto nella zona dell’addome, uno dei punti maggiormente critici perché qui si annidano le cellule adipose, è bene seguire una dieta settimanale che permetta di dimagrire. Un regime del genere si basa su alimenti di stagione, quindi frutta e verdura fresca che aiutano a prepararsi.

Secondo gli esperti, poco prima di iniziare la colazione, appena svegli, è utile bere un bicchiere di acqua tiepida ogni giorno. Prima dei pasti principali, bisogna consumare delle verdure con dei semi di lino o chia. Le verdure sono importanti perché ricche di vitamine e fibre. Qui un esempio di dieta settimanale da seguire:

Lunedì:

Colazione: cereali o una manciata di nespole oppure latte di nocciola

Spuntino: una coppetta di fragole

Pranzo: asparagi e spaghetti di soia

Merenda: yogurt

Cena: insalata

Martedì:

Colazione: muesli con frutta secca

Spuntino: manciata di mandorle

Pranzo: carote e bocconcini di merluzzo

Merenda: yogurt

Cena: indivia e pollo con rosmarino e salvia

Mercoledì:

La colazione e lo spuntino sono simili.

Per il pranzo: una insalata di pomodori con poco olio

Merenda: cereali e della frutta

Cena: tacchino lesso con un delle erbe aromatiche

Giovedì:

La colazione e lo spuntino seguono lo schema degli altri giorni

Pranzo: finocchi e pasta integrale

Merenda: spremuta o yogurt

Cena: cavolo romano e trancio di tonno fresco

Venerdì:

Pranzo: zucca al forno e riso rosso con fave

Cena: piselli e burger di fagioli

Sabato:

Pranzo: verdura al vapore e farinata di ceci

Cena: carote e roastbeef alle erbe

Domenica:

Cambia qualcosa per il pranzo. Si può scegliere di preparare i piatti che più piacciono stando attenti ai condimenti

Cena: cime di rapa e seppioline o calamari arrosto oppure filetti di persico al cartoccio.

Dieta settimanale per prova costume: integratore

A questa dieta settimanale utile per dimagrire e arrivare in forma perfetta, si consiglia di associare un buon supporto alimentare quale Piperina & Curcuma Slim, un integratore in compresse efficace, come garantito sia da esperti che consumatori, ma anche dal Ministero della Salute per i risultati ottimi che consente di ottenere.

Un prodotto a base naturale che permette di avere due taglie in meno e un corpo perfetto per la prova costume. Funziona molto bene perché agisce sui punti critici aiutando a dimagrire. Velocizza il metabolismo attaccando i depositi di adipe, assimila i grassi bruciando le calorie. Ha proprietà sazianti e migliora anche l’effetto digestivo.

Si possono consumare le compresse poco prima dei pasti principali insieme a un bicchiere d’acqua. A base naturale, quindi indicato per tutti coloro che vogliono perdere peso, anche se non indicato per le donne in gravidanza e i soggetti con problemi gastrointestinali.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Privo di sostanze dannose e nocive, quindi non ha controindicazioni e si compone di elementi naturali, quali la piperina, appunto, che aumenta la produzione dei succhi gastrici, stimolando il metabolismo aiutando a bloccare la produzione delle cellule adipose; la curcuma che è una spezia molto usata nella cucina orientale dall’effetto depurante che elimina sia le scorie che le tossine e il silicio colloidale protegge la pelle, i tendini e anche le ossa lavorando con efficacia insieme agli altri ingredienti.

Per effettuare l’acquisto di questo integratore originale ed esclusivo, basta recarsi sul sito ufficiale del prodotto compilare il modulo in fondo alla pagina e approfittare della promozione di 4 confezioni al prezzo di 49,99€ con pagamento possibile sia con Paypal che carta di credito, ma anche contanti al corriere alla consegna.

