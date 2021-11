Dieta sirt di Adele: come ha fatto a dimagrire

La dieta sirt ha aiutato alla cantante Adele di tornare in forma in breve tempo permettendole di perdere fino a 45 kg consumando gli alimenti sirt.

I cantanti, gli attori e in generale i personaggi dello spettacolo devono sempre essere al top della forma e per farlo seguono un regime alimentare specifico. La cantante Adele, tornata alla ribalta per il nuovo album, ha fatto parlare di sé anche per la dieta che segue. Vediamo in cosa consiste la dieta sirt di Adele e i risultati che ha ottenuto in poco tempo.

Dieta sirt di Adele

Adele è una nota cantante che, ultimamente è tornata sulle scene, presentando il suo nuovo album che è uscito in queste ultime settimane. Guardandola, si rimane sbalorditi dai tantissimi chili che è riuscita a perdere. Adele, per essere in così buona forma, ha seguito la dieta sirt, nota anche come regime del gene magro.

Un regime alimentare che, guardando l’attuale forma fisica della cantante Adele, le ha permesso di perdere fino a 45 kg. Una dieta, come quella seguita dalla cantante, che è molto difficile da seguire, non indicata per tutti, ipocalorica e che sarebbe bene non protrarre per diverso tempo.

Adele l’ha seguita per un certo periodo riuscendo a perdere fino a 3.5 kg in una settimana. Un regime che le ha permesso di mantenere la forma fisica nel tempo. Un piano alimentare che si divide in due fasi. In una prima fase, come ha ammesso anche Adele, bisogna consumare soltanto 1000 calorie al giorno, quindi una riduzione delle calorie molto forte.

Nella prima fase bisogna consumare i cibi sirt che sono una caratteristica fondamentale del successo di questa dieta. Tra gli alimenti vi sono molti succhi verdi a base di cavolo riccio, prezzemolo da consumare a metà mattina o colazione. Nella seconda fase che ha la durata di due settimane, si continua con gli alimenti sirt e Adele si è nutrita con pollo, yogurt e fagioli, oltre alla pasta e alle insalate.

Dieta sirt di Adele: benefici

La cantante ha seguito la dieta sirt, un regime alimentare ideato da Glen Matten e Aiden Goggins, che dà ottimi risultati e benefici, come si vede dal suo fisico. Un piano alimentare che permette di perdere i chili in eccesso in tempi rapidi. Si chiama in questo modo dal momento che permette di attivare le sirtuine, ovvero i geni che condizionano il modo in cui si bruciano i grassi.

Seguire la dieta sirt di Adele vuol dire stimolare e accelerare nel modo migliore il metabolismo arrivando così a un dimagrimento rapido in pochissimo tempo. Un piano alimentare che porta a bruciare le calorie e i grassi in eccesso senza andare incontro a troppe rinunce e compromessi.

Cominciare un regime come la dieta sirt significa aggiungere alla propria alimentazione gli alimenti sirt che permettono di bloccare e arrestare la produzione dei grassi agendo sia sulla massa muscolare in modo da tonificarla, ma anche sull’invecchiamento cellulare combattendolo. Un regime che dona ottimi risultati ed esiti.

Consumare i cibi sirt significa ottenere maggiori risultati per la forma fisica e la salute, in generale. I cibi che attivano le sirtuine sono ricchi di antiossidanti e antinfiammatori agevolando così il percorso di dimagrimento. Nella dieta sirt, Adele ha anche abbinato all’alimentazione l’attività fisica, allenandosi per almeno 30 minuti ogni giorno.

Dieta sirt di Adele: integratore

