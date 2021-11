Dieta Sirt di Adele: come ha fatto a dimagrire

La Dieta Sirt favorisce la perdita di peso in pochissimo tempo, attraverso semplici passaggi. Scopriamone insieme i benefici.

La Dieta Sirt è una dieta rigida, che si esegue in due fasi, per una durata complessiva alle tre settimane. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come dimagrire con questa dieta.

Dieta Sirt di Adele

Amata e apprezzata da milioni di fan in tutto il mondo, nelle ultime settimane si sente spesso parlare di Adele e la sua ritrovata forma fisica. Sebbene la stampa internazionale l’abbia spesso associata alla Dieta Sirt, di recente, la stessa cantante ha smentito i rumors, dichiarando che la sua forma fisica è la conseguenza di allenamenti fisici regolari che, inizialmente, ha approcciato allo scopo di ridurre lo stress, ai massimi livelli nel periodo del divorzio dal marito.

La Dieta Sirt si propone, come obiettivo, la consumazione regolare di alimenti in grado di attivare le sirtuine, ovvero, i geni della magrezza, quelle proteine che svolgono un ruolo principale nella riparazione del DNA e nel rallentamento dell’invecchiamento cellulare.

Sono alimenti sirt:

Vino Rosso

Cioccolato Fondente

Fragole

The Verde Matcha

Capperi

Grano Saraceno

Cipolla Rossa

Olio Extravergine D’oliva,

Peperoncino Bird’s Eye

Cavolo Riccio

Mirtilli

Noci

Levistico O Sedano Di Monte

Radicchio Rosso

Datteri Medjoul

Soia

Prezzemolo

Caffè

Curcuma

Rucola

Dieta Sirt di Adele: consigli

La Dieta Sirt ha una durata complessiva di tre settimane e si divide in due fasi. Terminate le settimane, la dieta può essere seguita in modo flessibile, includendo nel programma alimentare gli alimenti sirt, in modo tale da mantenere, stabile nel tempo, il peso forma ottimale.

La prima fase dura sette giorni e prevede la consumazione di un solo pasto solido al giorno e la consumazione di pasti liquidi per il resto della giornata, facendo attenzione a non consumare più di mille calorie al giorno. La prima fase è estremamente rigida e si concentra su un basso apporto calorico.

La seconda fase dura 14 giorni ed inverte il programma della prima fase, ma solo fino ad un certo punto. In questi giorni si consumano tre pasti solidi al giorno e un pasto liquido una volta al giorno. Non sono previsti limiti sulle calorie da assumere giornalmente. La seconda fase è di mantenimento. L’obiettivo principale è quello di perdere peso stabilizzando, al contempo, i risultati che si raggiungono.

