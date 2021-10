Dieta Sirt di Adele: come ha perso 30 kg

La dieta Sirt di Adele le ha permesso di tornare in ottima forma grazie a questo regime e agli alimenti Sirt che l'hanno portata a perdere 30 kg.

Tutti quanti conoscono la cantante Adele, diventata famosissima con le sue canzoni. La cantante ha fatto anche parlare di sé dal momento che è riuscita a dimagrire perdendo fino a 30 kg. Come ha confessato più volte, ha seguito la dieta Sirt, un regime che le ha permesso di ottenere ottimi risultati, come si vede dalle foto che posta sui social. Cerchiamo di capire come funziona.

Dieta Sirt di Adele

Nelle foto sui social, in particolare su Instagram, la nota cantante Adele appare sfoggiando un look strepitoso e un bel fisico. Il merito è sicuramente della dieta Sirt che l’ha portata a perdere 30 kg. Un regime durante il quale non ha mai patito la fame, ma ha ritrovato la grinta ed energia insieme a ottimi risultati che hanno avuto vantaggi anche sulla sua voce.

Più che parlare di dieta Sirt, forse è meglio considerarla una filosofia alimentare messa a punto da due esperti del settore. La dieta Sirt che ha seguito la cantante si basa su alimenti Sirt, ovvero sostanze come le sirtuine che attivano i geni della magrezza regolando e stimolando il metabolismo e aiutando a bruciare i grassi.

Adele si è nutrita di alimenti Sirt, ovvero cibi e prodotti che si trovano già sulla tavola e che aiutano a perdere peso in modo efficace e concreto.

Ci sono alimenti che attivano le sirtuine e di cui si è cibata la stessa cantante nella sua dieta: olio d’oliva, cioccolato fondente, vino rosso, tè verde, capperi, le fragole, i mirtilli, le noci, solo per citarne alcuni, oltre alle varie proteine tra cui pollame, salmone, sgombro che hanno tantissimi Omega 3.

Insieme alla dieta Sirt, per migliorare il suo fisico e mantenere la forma nel tempo, Adele si è anche dedicata all’attività fisica con diversi esercizi e sport in modo da perdere altro peso e avere una buonissima forma fisica. Da esercizi di aerobica ad altri di cardio passando per la cyclette, insieme all’alimentazione le hanno permesso di sfoggiare il suo smagliante fisico.

Dieta Sirt di Adele: funzionamento

Un regime alimentare come la dieta Sirt di Adele si divide in due fasi. Una prima fase della durata di tre giorni, considerati i più rigidi, durante i quali si assumono soltanto cibi liquidi, quindi dei succhi di frutta e verdura insieme a un solo pasto solido e non bisogna superare le 1000 calorie al giorno.

Negli altri quattro giorni, le calorie passano da 1000 a 1500 giornaliere e comprendono due pasti di tipo solido e due liquidi. Una fase nella quale si perdono fino a tre chili. La seconda fase della dieta Sirt ha una durata di 14 giorni ed è di mantenimento, quindi bisogna consumare un solo succo al giorno e dei cibi solidi sirt che attivino le sirtuine.

Bisogna consumare i succhi nelle seguenti fasce della giornata: appena svegli al mattino, a metà mattina e nel pomeriggio verso l’ora della merenda. Adele ha consumato del pasto solido a pranzo, come una fetta di pollo al vapore insieme a delle uova, mentre per la sera è ammesso un quadratino di cioccolato fondente.

Adele è riuscita a perdere, con la dieta Sirt, almeno 30 kg in un anno, il che significa circa 2.5 kg al mese, un dimagrimento giusto e perfetto per la dieta ipocalorica che ha seguito. La cantante è riuscita a dimagrire consumando alimenti sani, freschi e genuini. Insieme alla giusta alimentazione, l’attività fisica adeguata, è tornata in splendida forma.

Dieta Sirt di Adele: miglior integratore

